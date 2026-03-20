English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
बदलापूर होणार टर्मिनस? थेट नवी मुंबईसाठी लोकल? दिल्लीतून आदेश, कोणतं नवं स्टेशन उभारणार? A To Z माहिती

Badlapur To Navi Mumbai Local Train: लोकल ट्रेनने सध्या बदलापुरवरुन नवी मुंबईला जायचं असेल तर ठाण्याचा उतरुन जावं लागतं. मात्र आता लवकरच हा त्रास कमी होणार आहे. नेमका हा प्रोजेक्ट काय आहे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 20, 2026, 02:53 PM IST
twitter
1/12

बदलापुरकरांसाठी गूड न्यूज

badlapurnavimumbailocaltrain

बदलापुरमधून रोज लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. विशेष म्हणजे केवळ नवी मुंबईला जाणाऱ्यांनाच नाही तर सर्वांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी समोर आलीये. नेमकी ही बातमी काय आणि बदलापूर स्थानकात नक्की काय काय होणार आहे जाणून घ्या...

twitter
2/12

प्रवाशांना दिलासा देणारी अपडेट

badlapurnavimumbailocaltrain

बदलापुरवरुन थेट नवी मुंबई असा लोकलप्रवास करता येणे लवकरच शक्य होणार आहे. सध्या या प्रवासासाठी बदलापुरवरुन ठाणे आणि मग ठाण्यावरुन हार्बर मार्गाने नवी मुंबई गाठावं लागतं. असे प्रवास करणारे हजारो प्रवासी आहेत. या प्रवाशांना दिलासा देणारी ही अपडेट नेमकी काय आहे आणि हा मार्ग कुठून जाणार ते पाहूयात...

twitter
3/12

बदलापूर आणि नवी मुंबई लोकल ट्रेनचा प्रवास

badlapurnavimumbailocaltrain

केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या एका आदेशामुळे लवकरच बदलापूर आणि नवी मुंबई लोकल ट्रेनचा प्रवास करता येणार आहे. बदलापूर आणि वांगणी दरम्यान कासगाव या नव्या रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीसंदर्भात हलचाली सुरु असतानाच या स्टेशनसंदर्भात महत्त्वाचे आदेश केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी दिलेत.

twitter
4/12

नवीन रेल्वे मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल देण्याचे आदेश

badlapurnavimumbailocaltrain

कासगाव ते नवी मुंबईतील कामोठेपर्यंत नवीन रेल्वे मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजेच प्रोजेक्ट रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश देशाच्या रेल्वेमंत्र्यांनी दिलेत. भविष्यामध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली तो पूर्ण झाला तर बदलापुरवरुन थेट नवी मुंबईत लोकल ट्रेनने येता येईल.

twitter
5/12

मोठ्या संख्येनं वाढले प्रवासी

badlapurnavimumbailocaltrain

मागील दोन दशकांमध्ये बदलापूर आणि आजूबाजूच्या परिसरामधील नागरी वस्ती मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली झाली. वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे या मार्गावरील प्रवास अधिक जिकरीचा आणि जीव धोक्यात टाकून करावा लागेल असा झाला आहे. सकाळी तर रेल्वेमध्ये पाय ठेवला जागा नसते एवढी गर्दी या मार्गावर असते. 

twitter
6/12

बदलापुरच्या समस्या घेऊन कोण भेटलं?

badlapurnavimumbailocaltrain

लोकल उशीराने येणे, लोकल रद्द होणे, काही कारणाने संपूर्ण सेवा कोलमडून पडणे यासारख्या गोष्टी तर वरचेवर होतच असतात. बदलापूर रेल्वे स्थानक आणि मार्गासंदर्भातील समस्यांबद्दल थेट केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांकडे कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी भेट घेऊन तक्रार केली. 

twitter
7/12

तपशील केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना दिला

badlapurnavimumbailocaltrain

प्रवाशांची सुरक्षितता, मूलभूत सुविधा आणि रेल्वे स्थानकावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढल्याने त्यावर पडणार ताण या साऱ्या गोष्टींची सविस्तर आढावा आणि तपशील केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना देण्यात आली.  

twitter
8/12

बदलापूर रेल्वे स्थानकाला ‘टर्मिनस’चा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव

badlapurnavimumbailocaltrain

विशेष म्हणजे या वेळी बदलापूर रेल्वे स्थानकाला ‘टर्मिनस’चा दर्जा देण्याचा प्रस्तावही पातकर यांच्या माध्यमातून मांडण्यात आला. या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

twitter
9/12

नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्याची मागणी

badlapurnavimumbailocaltrain

याचबरोबर बदलापूर आणि वांगणी दरम्यान चामटोली (कासगाव) येथे नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. बदलापूर शहराच्या वेशीवर असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्येही नागरी वस्ती वाढते आहे. त्यांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कासगाव रेल्वे स्थानक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतं.

twitter
10/12

वांगणी स्थानकातून मुंबईकडे जाणाऱ्या लोकलची संख्या कमी

badlapurnavimumbailocaltrain

प्रवाशांना बदलापूर स्थानकातून प्रवास करावा लागतो. तसेच वांगणी स्थानकातून मुंबईकडे जाणाऱ्या लोकलची संख्या कमी आहे. त्यामुळे बदलापूर आणि वांगणी या दोन स्थानकाच्या दरम्यान कासगाव स्थानक उभारल्यास त्याचा प्रवाशांना फायदा होणार आहे, असं रेल्वेमंत्र्यांना सांगण्यात आलं आहे.

twitter
11/12

नवीन रेल्वेमार्ग टाकल्यास बदलापूर शहर थेट नवी मुंबईला जोडले जाऊ शकते

badlapurnavimumbailocaltrain

त्याचवेळी या कासगाव स्थानकापासून नवी मुंबईतील कामोठेपर्यंत नवीन रेल्वेमार्ग टाकल्यास बदलापूर शहर थेट नवी मुंबईला जोडले जाऊ शकते. त्यामुळे या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी अशीही मागणी पातकर यांनी केली होती.   

twitter
12/12

पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश

badlapurnavimumbailocaltrain

या प्रस्तावालाही तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशीही माहिती पातकर यांनी दिली. तसेच विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

