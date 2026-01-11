English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लोकलची गर्दी कमी होणार, ट्रेन वेळेत धावणार अन्...; 3 समस्यांवर सापडला एकच उपाय; ₹8710000000 चा प्रोजेक्ट सुरु

Mumbai Local Train Railway Updates: मुंबईमध्ये लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्यांसाठी वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नेमकं घडणार काय आहे जाणून घ्या आणि याचा दैनंदिन प्रवाशांना कसा फायदा होणार आहे समजून घ्या

Swapnil Ghangale | Jan 11, 2026, 03:36 PM IST
अनेक समस्यांवर एकच उपाय; नेमका हा मास्टर प्लॅन काय?

लोकल ट्रेनमधील गर्दी, उशारा येणाऱ्या लोकल ट्रेन, रोज कोलमडणारं टाइम टेबल या साऱ्या गोष्टींचा एकच उपाय रेल्वेला सापडला असून त्यासाठी शेकडो कोटींचा निधी मंजूर झालाय. नेमका हा प्रोजेक्ट काय आहे आणि त्याचा कसा फायदा होणार आहे समजून घेऊयात ए टू झेड माहिती

समर्पित कॉरिडॉर

कल्याण आणि कर्जत दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गानंतर, केंद्राने आता आसनगाव आणि कसारा दरम्यान चौथ्या मार्गाचे बांधकाम मंजूर केले आहे, ज्यामुळे मुंबई-नाशिक विभागात उपनगरीय स्थानिक तसेच मेल, एक्सप्रेस आणि मालवाहतूक वाहतुकीसाठी समर्पित कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

गर्दी कमी होईल अशी अपेक्षा

या प्रकल्पामुळे उपनगरीय नेटवर्कवरील गर्दी लक्षणीयरीत्या कमी होईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या आणि मालगाड्या स्थानिक सेवांपासून विभक्त होतील, ज्यामुळे मध्य रेल्वे (CR) मार्गावर अतिरिक्त लोकल ट्रेन सेवा सुरू करू शकेल.  

871 कोटी रुपये खर्चून

आसनगाव-कसारा फॉरथ लाईनचा समावेश मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) च्या एमयूटीपी-3 बी प्रकल्प पॅकेजमध्ये करण्यात आला आहे. 35 किमी लांबीचा हा कॉरिडॉर अंदाजे 871 कोटी रुपये खर्चून बांधला जाईल, ज्याचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार समान वाटून घेतील.  

आधीच मंजुरी

एमयूटीपी-3 ए अंतर्गत, कल्याण ते कासारा दरम्यान तिसऱ्या मार्गाच्या बांधकामासाठी आधीच मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कल्याण ते आसनगाव आणि आसनगाव ते कसारा या दोन टप्प्यात राबविला जात आहे. 

वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागणी

मध्य रेल्वेचा बांधकाम विभाग कल्याण-आसनगाव मार्गाचे काम करत आहे, तर उर्वरित विभागांसाठी जमीन अधिग्रहण सध्या सुरू आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कल्याण-कासारा आणि कल्याण-कर्जत दरम्यान लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र कॉरिडॉरची मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित होती, कारण या विभागांवर गर्दीमुळे अनेकदा उपनगरीय सेवांना विलंब आणि रद्द करणे होते, ज्यामुळे लाखो दैनंदिन प्रवाशांवर परिणाम होत होता.   

जमीन अधिग्रहण प्रगतीपथावर

30 डिसेंबर 2025 रोजी, केंद्राने कल्याण आणि कर्जत दरम्यान दोन अतिरिक्त मार्गांसाठी अंतिम मान्यता देखील दिली होती, ज्यासाठी जमीन अधिग्रहण प्रगतीपथावर आहे.  

सर्व मान्यता मिळाल्या

एमयूटीपी-3 बी अंतर्गत बदलापूर-कर्जत आणि आसनगाव-कसारा या दोन्ही प्रकल्पांना आता सर्व वैधानिक मान्यता मिळाल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की पनवेल-वसई उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉरलाही लवकरच अंतिम मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी एमयूटीपी-3 बी हा तातडीचा ​​सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित केला होता. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थाकडून साभार)

