लोकलची गर्दी कमी होणार, ट्रेन वेळेत धावणार अन्...; 3 समस्यांवर सापडला एकच उपाय; ₹8710000000 चा प्रोजेक्ट सुरु
Mumbai Local Train Railway Updates: मुंबईमध्ये लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्यांसाठी वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नेमकं घडणार काय आहे जाणून घ्या आणि याचा दैनंदिन प्रवाशांना कसा फायदा होणार आहे समजून घ्या
Swapnil Ghangale | Jan 11, 2026, 03:36 PM IST
अनेक समस्यांवर एकच उपाय; नेमका हा मास्टर प्लॅन काय?
समर्पित कॉरिडॉर
गर्दी कमी होईल अशी अपेक्षा
871 कोटी रुपये खर्चून
आधीच मंजुरी
वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागणी
मध्य रेल्वेचा बांधकाम विभाग कल्याण-आसनगाव मार्गाचे काम करत आहे, तर उर्वरित विभागांसाठी जमीन अधिग्रहण सध्या सुरू आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कल्याण-कासारा आणि कल्याण-कर्जत दरम्यान लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र कॉरिडॉरची मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित होती, कारण या विभागांवर गर्दीमुळे अनेकदा उपनगरीय सेवांना विलंब आणि रद्द करणे होते, ज्यामुळे लाखो दैनंदिन प्रवाशांवर परिणाम होत होता.
जमीन अधिग्रहण प्रगतीपथावर
