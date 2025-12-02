English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई लोकलबाबत मोठी अपडेट! 'या' दिवशी 12 विशेष लोकल चालवणार, असं असेल वेळापत्रक

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकलबाबत एक नवीन अपडेट समोर येत आहे.

Mansi kshirsagar | Dec 02, 2025, 02:49 PM IST
1/8

मुंबई लोकलबाबत मोठी अपडेट! 'या' दिवशी 12 विशेष लोकल चालवणार, असं असेल वेळापत्रक

Mumbai local train update CR to run 12 special local trains on the occasion of Mahaparinirvan Diwas 2025

महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी मोठ्या संख्येने अनुयायी दादरच्या चैत्यभूमीवर येतात.

2/8

त्यांच्या सुविधेसाठी मध्य रेल्वेने शुक्रवारी 5 डिसेंबरच्या मध्यरात्री परळ-कल्याण आणि कुर्ला-वाशी/पनवेल दरम्यान 12 विशेष लोकल चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

3/8

12 विशेष लोकल सर्व स्थानकांवर थांबतील. मेन लाइनसह हार्बर मार्गावर विशेष गाड्या धावतील. 

4/8

मुख्य मार्ग

– अप विशेष गाड्या (कल्याण/ठाणे/कुर्ला– परळ मार्ग) - कुर्ला – परळ ही विशेष गाडी कुर्ला येथून00.45 वाजता सुटेल आणि परळ येथे 01.05 वाजता पोहोचेल. - कल्याण – परळ ही विशेष गाडी कल्याण येथून 01.00 वाजता सुटेल आणि परळ येथे 02.20 वाजता पोहोचेल. - ठाणे – परळ ही विशेष गाडी ठाणे येथून 02.10 वाजता सुटेल आणि परळ येथे 02.55 वाजता पोहोचेल.

5/8

मुख्य मार्ग – डाउन विशेष गाड्या (परळ - कुर्ला/ठाणे/कल्याण मार्ग)

- परळ – ठाणे/कल्याण ही विशेष गाडी परळ येथून 01.15 वाजता सुटेल आणि ठाणे येथे 01.55 वाजता पोहोचेल. - परळ – कल्याण ही विशेष गाडी परळ येथून 02.30 वाजता सुटेल आणि कल्याण येथे 03.50 वाजता पोहोचेल. - परळ – कुर्ला ही विशेष गाडी परळ येथून 03.05 वाजता सुटेल आणि कुर्ला येथे 03.50 वाजता पोहोचेल.

6/8

हार्बर मार्ग – अप विशेष गाड्या (पनवेल/वाशी – कुर्ला मार्ग)

- वाशी – कुर्ला ही विशेष गाडी वाशी येथून 01.30 वाजता सुटेल आणि कुर्ला येथे 02.10 वाजता पोहोचेल. - पनवेल – कुर्ला ही विशेष गाडी पनवेल येथून 01.40 वाजता सुटेल आणि कुर्ला येथे 02.45 वाजता पोहोचेल. - वाशी – कुर्ला ही विशेष गाडी वाशी येथून 03.10 वाजता सुटेल आणि कुर्ला येथे 03.40 वाजता पोहोचेल.

7/8

हार्बर मार्ग – डाउन विशेष गाड्या (कुर्ला– वाशी/पनवेल मार्ग)

- कुर्ला – वाशी ही विशेष गाडी कुर्ला येथून 02.30 वाजता सुटेल आणि वाशी येथे 03.00 वाजता पोहोचेल. - कुर्ला – पनवेल ही विशेष गाडी कुर्ला येथून 03.00 वाजता सुटेल आणि पनवेल येथे 04.00 वाजता पोहोचेल. - कुर्ला – वाशी ही विशेष गाडी कुर्ला येथून 04.00 वाजता सुटेल आणि वाशी येथे 04.35 वाजता पोहोचेल.

8/8

दादर स्टेशनवर आरपीएफ, वाणिज्य विभागाच्या सुमारे 100 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. तसेच स्टेशन ते चैत्यभूमी या रस्त्यावर दिशादर्शक फलकही लावण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याशिवाय चैत्यभूमीवर अतिरिक्त तिकीट काउंटरची सोय करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

