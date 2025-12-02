मुंबई लोकलबाबत मोठी अपडेट! 'या' दिवशी 12 विशेष लोकल चालवणार, असं असेल वेळापत्रक
Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकलबाबत एक नवीन अपडेट समोर येत आहे.
Mansi kshirsagar | Dec 02, 2025, 02:49 PM IST
मुख्य मार्ग
– अप विशेष गाड्या (कल्याण/ठाणे/कुर्ला– परळ मार्ग) - कुर्ला – परळ ही विशेष गाडी कुर्ला येथून00.45 वाजता सुटेल आणि परळ येथे 01.05 वाजता पोहोचेल. - कल्याण – परळ ही विशेष गाडी कल्याण येथून 01.00 वाजता सुटेल आणि परळ येथे 02.20 वाजता पोहोचेल. - ठाणे – परळ ही विशेष गाडी ठाणे येथून 02.10 वाजता सुटेल आणि परळ येथे 02.55 वाजता पोहोचेल.
मुख्य मार्ग – डाउन विशेष गाड्या (परळ - कुर्ला/ठाणे/कल्याण मार्ग)
हार्बर मार्ग – अप विशेष गाड्या (पनवेल/वाशी – कुर्ला मार्ग)
