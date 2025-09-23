English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांसाठी Good News! 'या' रेल्वेमार्गावर दोन नवीन स्थानके सुरू होणार, लोकलचा प्रवास सोप्पा होणार

मुंबई लोकलच्या नेरूळ-उरण मार्गावरील लोकलमधील गर्दी कमी होणार आहे. या मार्गावर लवकरच फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत. तसंच, हार्बर मार्गावरील दोन नवीन स्थानके खुले होणार आहेत. 

Mansi kshirsagar | Sep 23, 2025, 05:57 PM IST
मुंबई लोकलच्या नेरूळ-उरण मार्गावरील लोकलमधील गर्दी कमी होणार आहे. या मार्गावर लवकरच फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत. तसंच, हार्बर मार्गावरील दोन नवीन स्थानके खुले होणार आहेत. 

मुंबईकरांसाठी Good News! 'या' रेल्वेमार्गावर दोन नवीन स्थानके सुरू होणार, लोकलचा प्रवास सोप्पा होणार

Mumbai Local train update two new stations will be start on harbour railway

हार्बर मार्गावर अलीकडेच नेरूळ ते उरण असा रेल्वेमार्ग सुरू झाला होता. खारकोपर ते उरण हा मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत आला आहे.   

नेरूळ ते उरण या मार्गावर सध्या 11 स्थानके आहेत. यातील 2 स्थानकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या स्थानकांची कामे 90 टक्के पूर्ण झाले आहेत. 

उरण मार्गावर गव्हाण आणि तारघर या दोन रेल्वे स्थानकांचे काम अंदाजे 90 टक्के पूर्ण झाले आहे. लवकरच ही स्थानके खुली होणार आहेत. 

तारघर रेल्वे स्थानक नवी मुंबई विमानतळाच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळं मुंबईहून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सोयीचे ठरणार आहे. 

तारघर स्टेशन बेलापूर आणि बामणडोंगरी दरम्यान तर गव्हाण स्टेशन खारकोपर व शेमाटीखार दरम्यान बांधले जाणार आहे. 

येत्या काळात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ खुले होणार आहे. विमानतळापासून जवळचे असलेले तारघर रेल्वे स्थानकाचे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे

नेरूळ, सीवूड-दारावे, सागरसंगम, तारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, गव्हाण, न्हावाशेवा, रांजणपाडा, द्रोणागिरी आणि उरण या एकूण अकरा रेल्वेस्थानकांचा समावेश आहे.

उरण मार्गावरील सेवा वाढणार

मध्य रेल्वेच्या सीवूड दारावे -बेलापूर उरण रेल्वेमार्गावरील 20 लोकल फेऱ्या वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये येणाऱ्या  नव्या वेळापत्रकात वाढीव फेऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

