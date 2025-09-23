मुंबईकरांसाठी Good News! 'या' रेल्वेमार्गावर दोन नवीन स्थानके सुरू होणार, लोकलचा प्रवास सोप्पा होणार
मुंबई लोकलच्या नेरूळ-उरण मार्गावरील लोकलमधील गर्दी कमी होणार आहे. या मार्गावर लवकरच फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत. तसंच, हार्बर मार्गावरील दोन नवीन स्थानके खुले होणार आहेत.
Mansi kshirsagar | Sep 23, 2025, 05:57 PM IST
