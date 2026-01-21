English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • माघी गणशोत्सवानिमित्ताने पहा मुंबईच्या काही प्रसिद्ध गणरायांच्या आगमन सोहळ्यातील एक झलक!

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla: उद्या, 22 जानेवारी 2026 रोजी माघी गणेश जयंती साजरी होणार आहे. दरम्यान कांदिवली, मालाड आणि बोरीवली येथील प्रसिद्ध मंडळांच्या बाप्पांचे आगमन सोहळे उत्साहात पार पडले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कांदिवलीचा श्री, चारकोपचा सम्राट, मालाडचा गणराज आणि कार्टर रोडचा राजा ही मंडळे त्यांच्या भव्य मूर्ती, विलोभनीय रोषणाई आणि नाविन्यपूर्ण सजावटीसाठी भाविकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत. यावेळी गणरायांच्या मोहक रूपांची झलक एकदा पहाच.   

Manali Sagvekar | Jan 21, 2026, 02:13 PM IST
1/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

2/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

उद्या 22 जानेवारी 2026 रोजी माघी गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील अनेक प्रसिद्ध सार्वजनिक माघी गणेश मंडळांच्या गणरायांचे आगमन सोहळे पार पडले. भाद्रपद गणेशोत्सवाइतकाच उत्साह या दिवसांतही पाहायला मिळतो.   

3/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

क्रांतीनगरचा आराध्य (कांदिवली): कांदिवली पूर्व येथील हे एक अत्यंत लोकप्रिय मंडळ असून, येथील बाप्पाची भव्य मूर्ती आणि उत्सव पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होते.   

4/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

मालाडचा गणराज: मालाड पश्चिमेकडील हे मानाचे मंडळ आहे, जे आपल्या आकर्षक मूर्तीकाम आणि दरवर्षीच्या नाविन्यपूर्ण सजावटीसाठी प्रसिद्ध आहे.  

5/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

कार्टर रोडचा राजा (बोरीवली): बोरीवली येथील कार्टर रोडवरील हे मंडळ उत्तर मुंबईतील माघी उत्सवाचे मुख्य केंद्र मानले जाते, येथील आगमन सोहळा खूप मोठा असतो.  

6/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

चारकोपचा राजा: कांदिवलीच्या चारकोप परिसरातील हे एक जुने आणि प्रतिष्ठित मंडळ असून, पारंपरिक पद्धतीने उत्सव साजरा करण्यावर यांचा भर असतो.  

7/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

चारकोपचा सम्राट: आपल्या नावाप्रमाणेच हा बाप्पा अतिशय भव्य स्वरूपात विराजमान होतो आणि या मंडळाची रोषणाई संपूर्ण परिसरात चर्चेचा विषय असते.  

8/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

कांदिवलीचा श्री: माघी गणेशोत्सवातील मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध मंडळांपैकी हे एक आहे; येथील बाप्पाचे तेज आणि विलोभनीय रूप पाहण्यासाठी लांबून लोक येतात.  

9/9

मुंबई माघी गणशोत्सव 2026

Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla 2026

पोईसरचा राजा (कांदिवली): कांदिवली पश्चिमेकडील पोईसर भागातील हे प्रमुख आकर्षण असून, सामाजिक संदेश देणाऱ्या देखाव्यांसाठी हे मंडळ ओळखले जाते.  

