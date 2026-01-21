माघी गणशोत्सवानिमित्ताने पहा मुंबईच्या काही प्रसिद्ध गणरायांच्या आगमन सोहळ्यातील एक झलक!
Mumbai Maghi Ganapati Agaman Sohla: उद्या, 22 जानेवारी 2026 रोजी माघी गणेश जयंती साजरी होणार आहे. दरम्यान कांदिवली, मालाड आणि बोरीवली येथील प्रसिद्ध मंडळांच्या बाप्पांचे आगमन सोहळे उत्साहात पार पडले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कांदिवलीचा श्री, चारकोपचा सम्राट, मालाडचा गणराज आणि कार्टर रोडचा राजा ही मंडळे त्यांच्या भव्य मूर्ती, विलोभनीय रोषणाई आणि नाविन्यपूर्ण सजावटीसाठी भाविकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत. यावेळी गणरायांच्या मोहक रूपांची झलक एकदा पहाच.
Manali Sagvekar | Jan 21, 2026, 02:13 PM IST
मुंबई माघी गणशोत्सव 2026
