/मुंबईच्या महापौर रितू तावडे कोकण अन् निवांत क्षण, शेअरे केले कोकणातील खास फोटो

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंवर काही फोटो शेअर केले आहेत. त्यांच्या या फोटोंमधून त्यांनी मराठमोळी संस्कृती आणि कोकणातील खास फोटो शेअर केले आहेत.
महापौर रितू तावडे मुंबईच्या महापौर झाल्यानंतर चर्चेत आहे. राजकारणातील व्यक्ती म्हटलं की, डोळ्यासमोर येतो तो त्यांचातील पेहरावातील एक औपचारीकपणा, भाषणं,मिटिंग येतं.
पण रितू तावडेंनी शेअर केलेल्या या फोटोंमध्ये मात्र हिरवी पैठणी आणि कोकणातल्या गावातील कुटुंबातील खास क्षण शेअर केले आहेत.
रितू तावडेंनी शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये त्यांचा अतिशय साधेपणा दिसत आहे. यामध्ये हिरवी पैठणी, पारंपरिक असा एकच दागिना आणि साधेपणा असा भाव दिसत आहे सध्या हे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
भारतीय संस्कृतीमध्ये दागिन्यांना अतिशय महत्त्व आहे. अशातच रितू तावडे यांचं मंगळसूत्र हे पारंपरिक असून नव्या डिझाइनचं आहे. कानात नाजूक कानातले आहेत.
कोकणातला निसर्ग कायमच वेगळा असतो. रितू तावडे या आपल्या गावी राजापूरला आहेत. तेथील चिऱ्या बांधकामाचं घर आणि झोपाळा असं घर त्यांनी आपल्या फोटोंमधून दर्शवलं आहे.
मुंबईचे महापौर म्हणजे मुंबईची प्रथम सेविका. मुंबईत सतत धावपळ करणाऱ्या महापौर आपल्या कोकणातील गावी निवांत क्षण घालवताना दिसल्या.
मुंबईच्या धावपळीत कुटुंबासोबतचे शांत क्षण मिळण कठीण असतं. अशावेळी रितू तावडे यांनी आपल्या कुटुंबासोबत घालवले सुखाचे क्षण.
रितू तावडे यांच्या फोटोखाली अनेक कमेंट्स, प्रतिक्रिया आहेत. यामध्ये लोकांनी त्यांच्या साधेपणाचं कौतुक केलं आहे.