Marathi News
'मेट्रो 3'च्या मासिक पासची किंमत किती? तो कसा काढायचा? किती पैसे वाचणार? A To Z माहिती

Mumbai Metro 3 Aqua Line Monthly Pass Price: मेट्रो प्रवाशांसाठी 28 नोव्हेंबरपासून अॅपवरुन मासिक पार बूक करण्याची सुविधा सुरू झाली आहे. हा पास कसा बूक करायचा, कुठून बूक करायाच किती किंमत मोजावी लागणार याबाबतची A To Z माहिती...

Swapnil Ghangale | Nov 29, 2025, 09:14 AM IST
1/10

जमिनीखालील मेट्रोच्या पासची A To Z माहिती

mumbaimetro3price

मुंबईतील भुयारी मेट्रो मार्गावर मासिक पास देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. हा पास कुठून, कसा आणि कशा पद्धतीने काढता येईल? एकत्र महिन्याभराचा पास काढला तर किती सवलत मिळणार? पासची किंमत किती असणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात...

2/10

सवलतीचे मासिक पास

mumbaimetro3price

आरे ते कफ परेड या भुयारी मेट्रो 3 मार्गिकेवर मासिक पास सुविधा शुक्रवारपासून सुरू करण्यात आली. मेट्रो कनेक्ट 3 अॅपवर हे सवलतीचे मासिक पास उपलब्ध होणार आहेत. मेट्रो मार्गासाठी मोबाईल अॅपद्वारे पास सुविधा उपलब्ध करून देणारी मेट्रो 3 ही देशातील पहिली मेट्रो मार्गिकेचे संचलन करणारी यंत्रणा ठरली आहे.   

3/10

दरदिवशी प्रवास करणाऱ्यांना काहीशी सवलत

mumbaimetro3price

दरदिवशी प्रवाशांना तिकीट काढावे लागू नये, तसेच दरदिवशी प्रवास करणाऱ्यांना काहीशी सवलत मिळावी या उद्देशाने एमएमआरसीने पास सुविधा दिली. त्यातून प्रवाशांना दरमहा 60 ट्रीप पासवर 15 टक्के, तर 45 ट्रीप पासवर 10 टक्के सवलत मिळणार आहे, अशी माहिती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (एमएमआरसीए) अधिकाऱ्यांनी दिली.  

4/10

तिकीट दरात सवलत

mumbaimetro3price

काही दिवसांपूर्वीच दिव्यांग प्रवाशांसाठी एमएमआरसीने तिकीट दरात सवलत दिली होती. आता दरदिवशी प्रवास करणाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास एमएमआरसीने सुरुवात केली आहे.  

5/10

तिकीट खरेदीची प्रक्रिया अधिक सोपी

mumbaimetro3price

हे पास प्रवास अधिक किफायतशीर करण्यासाठी तसेच तिकीट खरेदीची प्रक्रिया अधिक सोपी, डिजिटल व संपर्कविरहित करण्याच्या उद्देशाने तयार केली आहे. मेट्रो कनेक्ट 3 अॅपवर सोप्या पद्धतीने प्रवाशी पास खरेदी करून थेट मोबाईलद्वारे पास वापरू शकतात. यामुळे भौतिक तिकीटाची आवश्यकता राहणार नाही.  

6/10

मोठी बचत

mumbaimetro3price

अॅपमध्ये QR कोड स्कॅन करून पेमेंट करून पास सक्रिय करता येतो. सिंगल जर्नी तिकीटाची किंमत ₹10 ते ₹80 पर्यंत असते, पण मासिक पासमुळे वारंवार प्रवास करणाऱ्यांना मोठी बचत होते.    

7/10

नेमकी किंमत किती?

mumbaimetro3price

नेमकी किंमत प्रवासाच्या अंतरावर अवलंबून असते (उदा. अरे ते कफ परेडसाठी मॅक्स ₹70 प्रति जर्नी). उदाहरणार्थ, जर एका जर्नीची किंमत ₹50 असेल, तर 60-ट्रिप पासची किंमत सुमारे ₹2,550 (डिस्काउंटनंतर) इतकी होईल. नेमकी किंमत अॅपमध्ये तपासा. 

8/10

व्हॅलिडिटी किती

mumbaimetro3price

व्हॅलिडिटी किती असणार? सध्या तरी मेट्रो 3 कडून जारी केले जाणारे हे पास खरेदी केलेल्या दिवसापासून 30 दिवस किंवा ट्रिप्स संपेपर्यंत पात्र असतील. प्रवाशांसाठी 28 नोव्हेंबरपासून अॅपवरुन मासिक पार बूक करण्याची सुविधा सुरू झाली आहे.

9/10

कसं आणि कुठून डाऊनलोड करायंच अॅप्लिकेशन?

mumbaimetro3price

MetroConnect3 कसं डाऊनलोड करायचं? Google Play Store किंवा App Store वरून MetroConnect3 अॅप डाउनलोड करा. रजिस्टर करा आणि ओरिजिन-डेस्टिनेशन निवडा. पास प्रकार निवडा आणि पेमेंट करा (UPI, कार्ड इ.). पास QR कोडद्वारे स्टेशनवर स्कॅन करा. यामुळे रोज रांगेत उभं रहावं लागणार नाही.   

10/10

पासच्या किंमती किती? हा पाहा टेबल

mumbaimetro3price

या पासची किंमत किती असू शकते याचा एक अंदाज जाणारा तक्ता एआयच्या माध्यमातून तयार केला आहे. या किंमती अंतिम नसून त्यामध्ये बदलही होऊ शकतो.

