गर्दीच गर्दी... मेट्रो-3 ने मोडला रेकॉर्ड! पहिल्या दिवसाची प्रवासी संख्या पाहून बसेल धक्का
Mumbai Metro 3 New Record: 33.5 किमी लांबीच्या भुयारी मेट्रो मार्गिकेचा अखेरचा टप्पा सुरु झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी अनोखा विक्रम नोंदवला गेलाय. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Oct 10, 2025, 07:54 AM IST
1/9
पहिल्याच दिवशी मुंबईकर मेट्रो-3 च्या प्रेमात; विक्रम मोडला
2/9
5.55 वाजता पहिली मेट्रो धावली
3/9
पहिल्यांदाच पूर्ण क्षमतेने मेट्रो
4/9
दैनंदिन प्रवासी संख्येचा विक्रम
5/9
पहिल्यांदाच एक लाखांचा टप्पा पार
6/9
33.5 किमी लांबीची भुयारी मेट्रो
मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशनने (एमएमआरसी) 33.5 किमी लांबीच्या भुयारी मेट्रो मार्गिकेची बांधणी केली असून या मार्गिकेचे संचलनही एमएमआरसीकडूनच केले जाते. या मार्गिकेतील आरे – बीकेसी टप्पा ऑक्टोबर 2024 मध्ये, तर बीकेसी – आचार्य अत्रे चौक टप्पा मे 2025 मध्ये वाहतूक सेवेत दाखल झाला आहे. या मार्गिकेतील आचार्य अत्रे चौक – कफ परेड या शेवटच्या टप्प्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले असून मेट्रो 3 गुरुवारी सकाळपासून पूर्ण क्षमतेने धावू लागली आहे.
7/9
मुंबईकरांमध्ये उत्सुकता
8/9
स्थानकांवर गर्दी
सकाळी गर्दीच्या वेळी अनेक मेट्रो स्थानकांवर बऱ्यापैकी गर्दी होती. दुपारी गर्दी काहीशी कमी झाली. मात्र कार्यालये सुटल्यानंतर सायंकाळी 6 पासून पुन्हा स्थानकांवर गर्दी होऊ लागली. पहिल्या दिवशी या मार्गिकेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मेट्रो 3 मधून गुरुवारी सायंकाळी 6 पर्यंत 97 हजार 846 प्रवाशांनी प्रवास केला.
9/9