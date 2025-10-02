English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PHOTOS: दक्षिण मुंबईतील भुयारी मेट्रोच्या स्थानकांची पहिली झलक; हेरिटेज सौंदर्य अन् परदेशाचा फिल

Mansi kshirsagar | Oct 02, 2025, 02:46 PM IST
PHOTOS: दक्षिण मुंबईतील भुयारी मेट्रोच्या स्थानकांची पहिली झलक; हेरिटेज सौंदर्य अन् परदेशाचा फिल

Mumbai Metro-3 Opening Soon First Images of underground Station Revealed see photos

आरे ते कफ परेड अशी मुंबई मेट्रो 3 मार्गिकेच्या शेवटच्या टप्प्याचे लोकार्पण लवकरच होणार आहे. आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड या शेवटच्या टप्प्यातील मार्गावरही मेट्रो धावणार आहे. 

दक्षिण मुंबई हा परिसर म्हणजे हेरिटेज परिसर आहे. त्यामुळं या परिसराच्या सौंदर्यीकरणाला कोणतीही बाधा न येता मेट्रोची स्थानके बांधण्यात आली आहेत. 

ग्रँट रोड मेट्रो स्थानक

ग्रँट रोड मेट्रो स्थानकामुळं नागरिकांचा प्रवास अधिक सुकर होणार आहे.

गिरगाव मेट्रो

पहिल्यांदाच गिरगाव रेल्वे जाळ्याशी जोडले गेले आहे. अतिशय दाटीवाटीच्या परिसरात, शंभर वर्षांहून जुन्या इमारतींच्या शेजारी उभारलेले हे भुयारी स्थानक म्हणजे खरं अभियांत्रिकीचं अद्भुत उदाहरण आहे.

काळबादेवी मेट्रो स्थानक

मुंबईच्या मध्य भागातील जुने, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे वाणिज्यिक केंद्र आहे. आता येथे आधुनिक NATM  पद्धतीने मेट्रो स्थानक उभारले गेले असून, हे अतिगर्दीच्या परिसरात तंत्रज्ञान आणि वारसा यांची अनोखी सांगड घालते आहे 

सीएसएमटी मेट्रो स्टेशन

जागतिक वारसा स्थळ असलेले सीएसएमटी स्थानकच्या सौंदर्याला बाधा न आणता मेट्रो स्थानक बांधण्यात आले आहे. 

हुतात्मा चौक मेट्रो स्थानके

हुतात्मा चौक मेट्रो स्टेशन दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक वारसा इमारतीसाठींचे प्रवेशद्वार येथे आहे संयुक्त महाराष्ट्राच्या शौर्याचे प्रतीक आणि येथूनच सुरू होतो देशाच्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि मनोरंजनाच्या महत्त्वाच्या केंद्रांचा प्रवास!  मुंबई उच्च न्यायालय, बीएसई (BSE), आरबीआय (RBI) मुख्यालय, जिमखाना, फ्लोरा फाउंटन, महत्त्वाची कार्यालये, संग्रहालये, वाचनालये, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि अशा अनेक ठिकाणांना 'कनेक्ट' करते.

चर्चगेट मेट्रो स्थानक

आता शेवटच्या टप्प्यातील वरळी नाका ते कफ परेडपर्यंतच्या उर्वरित 11.2 किमी लांबीच्या मार्गावर 11 स्थानकांवर मेट्रो सुरू होणार आहे

विधानभवन मेट्रो स्थानके

एमएमआरसीमार्फत 33.5 किमी लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारली जात आहे. त्यावर एकूण 27 स्थानके असतील. सध्या आरे ते आचार्य अत्रे चौक दरम्यान 16 स्थानकांवर मेट्रो सेवा सुरू आहे. 

कफ परेड मेट्रो स्थानके

आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड या शेवटच्या टप्प्यातील मार्गावरही मेट्रो धावणार असून हा संपूर्ण मार्ग मुंबईकरांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

