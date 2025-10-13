English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Metro Timing: पहिल्या-शेवटच्या मेट्रोची वेळ काय? किती मिनिटांच्या अंतराने धावते? कोणत्या स्थानकांवर कधी? A टू Z माहिती!

Mumbai Metro Timing: पहिली मेट्रो कधी सुटते? शेवटच्या मेट्रोची वेळ काय? किती मिनिटांच्या अंतराने धावतेय? कोणत्या स्थानकावर कधी येते? याबद्दलची माहिती जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Oct 13, 2025, 05:07 PM IST
twitter
1/9

Metro Timing: पहिल्या-शेवटच्या मेट्रोची वेळ काय? किती मिनिटांच्या अंतराने धावते? कोणत्या स्थानकांवर कधी? A टू Z माहिती!

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

Mumbai Metro Timing: मुंबई मेट्रो ही शहरातील जलद आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. मेट्रो लाइन-१, २ए, ३ आणि ७ प्रमुख मार्गांवर सकाळी ५:३० ते रात्री ११:५० पर्यंत धावते. लाइन-३ (आरे-कफ परेड) ३३.५ किमी लांब असून, २७ स्टेशन्स जोडते. पहिली मेट्रो कधी सुटते? शेवटच्या मेट्रोची वेळ काय? किती मिनिटांच्या अंतराने धावतेय? कोणत्या स्थानकावर कधी येते? याबद्दलची माहिती जाणून घेऊया.

twitter
2/9

विविध मार्गांवर वेगवेगळे वेळापत्रक

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

मुंबई मेट्रोच्या विविध मार्गांवर वेगवेगळे वेळापत्रक आहे. सामान्यतः मेट्रो सकाळी ५:३० ते ६:०० वाजेदरम्यान सुरू होते आणि रात्री १०:३० ते ११:५० पर्यंत चालते. उदाहरणार्थ, मेट्रो लाइन-३ (आरे-कफ परेड) सकाळी ५:५५ वाजता सुरू होते आणि रात्री १०:३० पर्यंत धावते, तर मेट्रो लाइन-१ ची सेवा रात्री ११:५० पर्यंत उपलब्ध आहे.

twitter
3/9

मेट्रो लाइन-३ ची रचना

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

मेट्रो लाइन-३ ची एकूण लांबी ३३.५ किमी आहे, ज्यामध्ये २७ स्टेशन्स आहेत. यापैकी २६ स्टेशन्स भूमिगत आणि एक (आरे कॉलोनी) भूतलावर आहे. ही लाइन कफ परेड ते आरे कॉलोनीदरम्यान प्रवास जलद करेल, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल.

twitter
4/9

सध्या कार्यरत मार्ग

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

मेट्रो लाइन-३ चा आरे ते बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) हा १३ किमीचा मार्ग ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू आहे. यामध्ये आरे, सांताक्रूझ, मरोल नाका, बीकेसी यांसारखी स्टेशन्स आहेत. मे २०२५ मध्ये बीकेसी ते वर्ली (आचार्य अत्रे चौक) हा १० किमीचा मार्ग सुरू झाला, ज्यामध्ये धारावी, दादर, सिद्धिविनायक मंदिर ही स्टेशन्स येतात.

twitter
5/9

लाइन-३ ची स्टेशन्स

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

या लाइनवर एकूण २७ स्टेशन्स आहेत. ज्यात बीकेसी, दादर, वरळी, सिद्धिविनायक मंदिर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट, कफ परेड यांचा समावेश आहे. ही स्टेशन्स मुंबईतील महत्त्वाची व्यावसायिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणे जोडतील.

twitter
6/9

अन्य लाइन्सचे वेळापत्रक

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

मेट्रो लाइन-१ (वर्सोवा-घाटकोपर) मध्ये पीक अवर्समध्ये दर ३.५-४ मिनिटांनी आणि नॉन-पीक अवर्समध्ये दर ७ मिनिटांनी गाड्या धावतात. लाइन-२ए आणि ७ सकाळी ६:०० पासून रात्री ९:२४ पर्यंत चालतात, ज्यामध्ये ८-१२ मिनिटांचा अंतराल आहे.

twitter
7/9

पीक अवर्समध्ये वेळ

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

मेट्रो लाइन-३ मध्ये पीक अवर्समध्ये दर ६-७ मिनिटांनी गाड्या धावतात. लाइन-१ मध्ये वर्सोवाहून रात्री ११:२५ आणि घाटकोपरहून ११:५० ला शेवटची गाडी सुटते. लाइन-२ए आणि ७ मध्ये रात्री १०:३० पर्यंत सेवा आहे.

twitter
8/9

प्रवाशांसाठी सूचना

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये लाइन-२ए आणि ७ च्या वेळांमध्ये तात्पुरते बदल झाले आहेत. प्रवाशांनी मुंबई मेट्रोच्या अधिकृत अॅप किंवा स्टेशनवरील माहिती फलक तपासावेत. सटीक वेळेसाठी ग्राहक सेवा काउंटर किंवा मुंबई १ अॅपचा वापर करा.

twitter
9/9

वेबसाइट किंवा अॅपवर लक्ष ठेवा

Mumbai Metro Timing first and last metro what interval of minutes will it run Station Wise A to Z information

सप्ताहाच्या दिवसांत पीक अवर्समध्ये दोन गाड्यांमधील वेळ कमी असते तर सप्ताहांत आणि सुट्ट्यांमध्ये वेळांमध्ये बदल होऊ शकतो. प्रवाशांना मेट्रोच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवरून नवीनतम माहिती मिळत असते.

twitter
पुढील
अल्बम

रेल्वेतून रात्रीचा प्रवास करताय? मग 'हे' नियम तुम्हाला माहित असायलाच हवेत, अन्यथा अडचणीत याल

पुढील अल्बम

रेल्वेतून रात्रीचा प्रवास करताय? मग &#039;हे&#039; नियम तुम्हाला माहित असायलाच हवेत, अन्यथा अडचणीत याल

रेल्वेतून रात्रीचा प्रवास करताय? मग 'हे' नियम तुम्हाला माहित असायलाच हवेत, अन्यथा अडचणीत याल

रेल्वेतून रात्रीचा प्रवास करताय? मग 'हे' नियम तुम्हाला माहित असायलाच हवेत, अन्यथा अडचणीत याल 8
चकली तळताना जास्त तेल पिते, तेलात विरघळते; या चुका अजिबात करु नका, वाचा टिप्स

चकली तळताना जास्त तेल पिते, तेलात विरघळते; या चुका अजिबात करु नका, वाचा टिप्स

चकली तळताना जास्त तेल पिते, तेलात विरघळते; या चुका अजिबात करु नका, वाचा टिप्स 8
घेतलं विकत अन् उडवलं ड्रोन... इतका साधा विषय नाही; तुम्हाला 5 लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो जर...

घेतलं विकत अन् उडवलं ड्रोन... इतका साधा विषय नाही; तुम्हाला 5 लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो जर...

घेतलं विकत अन् उडवलं ड्रोन... इतका साधा विषय नाही; तुम्हाला 5 लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो जर... 8
विराट IPL 2026 मधून बाहेर पडला? RCB ला म्हणाला, &#039;माझ्याशिवाय...&#039;; चाहत्यांमध्ये खळबळ

विराट IPL 2026 मधून बाहेर पडला? RCB ला म्हणाला, 'माझ्याशिवाय...'; चाहत्यांमध्ये खळबळ

विराट IPL 2026 मधून बाहेर पडला? RCB ला म्हणाला, 'माझ्याशिवाय...'; चाहत्यांमध्ये खळबळ 9