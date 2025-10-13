Metro Timing: पहिल्या-शेवटच्या मेट्रोची वेळ काय? किती मिनिटांच्या अंतराने धावते? कोणत्या स्थानकांवर कधी? A टू Z माहिती!
Mumbai Metro Timing: पहिली मेट्रो कधी सुटते? शेवटच्या मेट्रोची वेळ काय? किती मिनिटांच्या अंतराने धावतेय? कोणत्या स्थानकावर कधी येते? याबद्दलची माहिती जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Oct 13, 2025, 05:07 PM IST
1/9
Metro Timing: पहिल्या-शेवटच्या मेट्रोची वेळ काय? किती मिनिटांच्या अंतराने धावते? कोणत्या स्थानकांवर कधी? A टू Z माहिती!
Mumbai Metro Timing: मुंबई मेट्रो ही शहरातील जलद आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. मेट्रो लाइन-१, २ए, ३ आणि ७ प्रमुख मार्गांवर सकाळी ५:३० ते रात्री ११:५० पर्यंत धावते. लाइन-३ (आरे-कफ परेड) ३३.५ किमी लांब असून, २७ स्टेशन्स जोडते. पहिली मेट्रो कधी सुटते? शेवटच्या मेट्रोची वेळ काय? किती मिनिटांच्या अंतराने धावतेय? कोणत्या स्थानकावर कधी येते? याबद्दलची माहिती जाणून घेऊया.
2/9
विविध मार्गांवर वेगवेगळे वेळापत्रक
मुंबई मेट्रोच्या विविध मार्गांवर वेगवेगळे वेळापत्रक आहे. सामान्यतः मेट्रो सकाळी ५:३० ते ६:०० वाजेदरम्यान सुरू होते आणि रात्री १०:३० ते ११:५० पर्यंत चालते. उदाहरणार्थ, मेट्रो लाइन-३ (आरे-कफ परेड) सकाळी ५:५५ वाजता सुरू होते आणि रात्री १०:३० पर्यंत धावते, तर मेट्रो लाइन-१ ची सेवा रात्री ११:५० पर्यंत उपलब्ध आहे.
3/9
मेट्रो लाइन-३ ची रचना
4/9
सध्या कार्यरत मार्ग
मेट्रो लाइन-३ चा आरे ते बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) हा १३ किमीचा मार्ग ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू आहे. यामध्ये आरे, सांताक्रूझ, मरोल नाका, बीकेसी यांसारखी स्टेशन्स आहेत. मे २०२५ मध्ये बीकेसी ते वर्ली (आचार्य अत्रे चौक) हा १० किमीचा मार्ग सुरू झाला, ज्यामध्ये धारावी, दादर, सिद्धिविनायक मंदिर ही स्टेशन्स येतात.
5/9
लाइन-३ ची स्टेशन्स
6/9
अन्य लाइन्सचे वेळापत्रक
7/9
पीक अवर्समध्ये वेळ
8/9
प्रवाशांसाठी सूचना
9/9