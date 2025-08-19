English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील 7 वी मोठी सेवा; मुंबई मोनोरेलबद्दलच्या 10 गोष्टी; 99 टक्के लोकांना नसतील माहिती!

Mumbai Monorail:सध्या ती चेंबूर ते संत घडगे महामार्ग या 19.54 किमी मार्गावर कार्यरत आहे, ज्यावर 17 स्थानके आहेत. ही सेवा मुंबई मेट्रो वन आणि हार्बर रेल्वेशी जोडलेली आहे. याबद्दलच्या 10 गोष्टी जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Aug 19, 2025, 08:43 PM IST
Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

Mumbai Monorail: मुंबई मोनोरेल ही भारतातील पहिली मोनोरेल सेवा आहे, जी 2 फेब्रुवारी 2014 रोजी चेंबूर ते वडाळा या मार्गावर सुरू झाली. ही 20.21 किमी लांबीची रेल्वे स्ट्रॅडल-टाइप डिझाइनवर आधारित असून, एका स्टील बीमवर चालते, ज्यामुळे ती शहरातील वाहतूक कोंडीला हाताळण्यास उपयुक्त ठरते. 

चेंबूर ते संत घडगे महामार्ग

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

सध्या ती चेंबूर ते संत घडगे महामार्ग या 19.54 किमी मार्गावर कार्यरत आहे, ज्यावर 17 स्थानके आहेत. ही सेवा मुंबई मेट्रो वन आणि हार्बर रेल्वेशी जोडलेली आहे. याबद्दलच्या 10 गोष्टी जाणून घेऊया. 

पहिली मोनोरेल:

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

मुंबई मोनोरेल ही भारतातील पहिली मोनोरेल आहे, जी 2014 मध्ये सुरू झाली. याआधी कुंडला व्हॅली रेल्वे आणि पटीयाला स्टेट मोनोरेल 1920 च्या दशकात बंद झाल्या होत्या.

विशिष्ट डिझाइन:

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

ही मोनोरेल स्ट्रॅडल-टाइप डिझाइनवर आधारित आहे, ज्यामध्ये ट्रेन एका स्टील किंवा कंक्रीटच्या बीमवर चालते, जे तीट वळणांवर चालण्यास सक्षम करते.

उशिर झालेले प्रकल्प:

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

या प्रकल्पाची सुरुवातीची मुदत एप्रिल 2011 होती, पण जमिनीच्या अडचणी, परवानग्या मिळण्यात विलंब आणि अतिक्रमण काढण्यामुळे ते अनेक वेळा पुढे ढकलले गेले.

विश्वातील सहावी लांबी

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

पूर्ण झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर, मुंबई मोनोरेल ही जगातील सहावी सर्वात लांब मोनोरेल (20.21 किमी) बनली आहे.

कमी प्रवासी संख्या:

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

अपेक्षित 1.5 ते 2 लाख प्रवासीऐवजी, सध्या ही मोनोरेल दररोज सरासरी 10,000 ते 18,000 प्रवासीच वाहतूक करते.

रंगसंगती:

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

मोनोरेलच्या ट्रेनना हिरवा, गुलाबी आणि आकाशनीला रंग देण्यात आले आहेत, जे तिची ओळख बनले आहे.

आग लागण्याचा प्रसंग:

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

नोव्हेंबर 2017 मध्ये रिकाम्या ट्रेनमध्ये आग लागल्याची घटना घडली, ज्यामुळे सुरक्षिततेच्या प्रश्नांना उजेडात आणले.  

मेट्रोशी जोडणी

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

भविष्यात मोनोरेलला महालक्ष्मी मेट्रो स्थानकाशी जोडण्याचे नियोजन आहे, ज्यामुळे विमान प्रवाशांसाठी सोय होईल.

प्रारंभिक महसूल:

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

पहिल्या आठवड्यात (फेब्रुवारी 2014) 1.36 लाख प्रवाशांनी प्रवास केला आणि 14.24 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला.

तांत्रिक अडचणी

Mumbai Monorail 10 Unkonwn Fact infrastructure Marathi News

सततच्या तांत्रिक बिघाडांमुळे आणि स्पेअर पार्ट्सच्या कमतरतेमुळे ही सेवा बऱ्याचदा बंद पडते, ज्यामुळे प्रवाशांचा विश्वास कमी झाला आहे.

