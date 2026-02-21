मराठी माणसांच्या मुंबईत मराठी शाळाच अल्पसंख्याक; 57 शाळांना कायमचं टाळं लागणार?
Marathi School in Mumbai : मुंबईत 50 हून अधिक मराठी शाळा बंद पडण्याच्या वाटेवर... अनेक कलाकारांनी अनेक कलाकृतीतून मराठी शाळा वाचवा, वगैरे असे संदेश दिले. पण वास्तव काही वेगळंच... तुमच्या शाळेची काय अवस्था? कधी पाहिलीय?
Sayali Patil | Feb 21, 2026, 09:11 AM IST
मुंबई
शालेय शिक्षण
अनेक मंडळींचंअनेक मंडळींचं शालेय शिक्षण याच मराठी शाळांमधून झालं. याच शाळांनी अनेक मोठ्या व्यक्तिमत्त्वांची जडणघडण केली. मात्र, त्याच शाळांकडे आज फार कमी पावलं फिरकताना दिसतात. याच मराठी शाळांमधून झालं. याच शाळांनी अनेक मोठ्या व्यक्तिमत्त्वांची जडणघडण केली. मात्र, त्याच शाळांकडे आज फार कमी पावलं फिरकताना दिसतात.
आधुनिकीकरण
शाळांच्या ऱ्हासासाठी...
सध्या मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी भाषा गौरवदिनाचे पडघम वाजू लागले आहेत. मात्र याच धामधुमीत मुंबई शहर, उपनगरांमधील मराठी माध्यमाच्या तब्बल 57 शाळा बंद पडण्याच्या वाटेवर असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने 15 मार्च 2024 ला घेतलेल्या संचमान्यतेचा निर्णय मराठी शाळांच्या ऱ्हासासाठी कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
मुंबई शहर आणि..
84 शाळा मागील वर्षातच बंद
