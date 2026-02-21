English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  मराठी माणसांच्या मुंबईत मराठी शाळाच अल्पसंख्याक; 57 शाळांना कायमचं टाळं लागणार?

मराठी माणसांच्या मुंबईत मराठी शाळाच अल्पसंख्याक; 57 शाळांना कायमचं टाळं लागणार?

Marathi School in Mumbai : मुंबईत 50 हून अधिक मराठी शाळा बंद पडण्याच्या वाटेवर... अनेक कलाकारांनी अनेक कलाकृतीतून मराठी शाळा वाचवा, वगैरे असे संदेश दिले. पण वास्तव काही वेगळंच... तुमच्या शाळेची काय अवस्था? कधी पाहिलीय? 

Sayali Patil | Feb 21, 2026, 09:11 AM IST
twitter
1/8

मुंबई

Mumbai news 57 marathi schools to shut down marathi bhasha gaurav din 2026

Marathi School in Mumbai : मुंबई... देशाची आर्थिक राजधानी असणारं हे शहर मराठी माणसाच्या हक्काचं ठिकाण. इथं अनेक मंडळी आली, त्यांनी आपले संसार थाटले. शहरानं साऱ्यांना आपलंसंही केलं. मात्र, याच मुंबईत कधीकाळी राजाश्रय मिळालेल्या मराठी शाळांची अवस्था मात्र अतिशय बिकट होताना दिसत आहे. 

twitter
2/8

शालेय शिक्षण

Mumbai news 57 marathi schools to shut down marathi bhasha gaurav din 2026

अनेक मंडळींचंअनेक मंडळींचं शालेय शिक्षण याच मराठी शाळांमधून झालं. याच शाळांनी अनेक मोठ्या व्यक्तिमत्त्वांची जडणघडण केली. मात्र, त्याच शाळांकडे आज फार कमी पावलं फिरकताना दिसतात.  याच मराठी शाळांमधून झालं. याच शाळांनी अनेक मोठ्या व्यक्तिमत्त्वांची जडणघडण केली. मात्र, त्याच शाळांकडे आज फार कमी पावलं फिरकताना दिसतात. 

twitter
3/8

आधुनिकीकरण

Mumbai news 57 marathi schools to shut down marathi bhasha gaurav din 2026

जगभरात आधुनिकीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला असून, या वेगाशी मिळतंजुळतं करत असताना मराठी शाळांकडेसुद्धा अनेकांनी पाठ फिरवली आहे. मुंबई शहरातील बंद होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या मराठी शाळांचा आकडा पासून हीच स्थिती समोर येत आहे.   

twitter
4/8

शाळांच्या ऱ्हासासाठी...

Mumbai news 57 marathi schools to shut down marathi bhasha gaurav din 2026

सध्या मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी भाषा गौरवदिनाचे पडघम वाजू लागले आहेत. मात्र याच धामधुमीत मुंबई शहर, उपनगरांमधील मराठी माध्यमाच्या तब्बल 57 शाळा बंद पडण्याच्या वाटेवर असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने 15 मार्च 2024 ला घेतलेल्या संचमान्यतेचा निर्णय मराठी शाळांच्या ऱ्हासासाठी कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

twitter
5/8

मुंबई शहर आणि..

Mumbai news 57 marathi schools to shut down marathi bhasha gaurav din 2026

एकंदर आकडेवारी पाहिल्यास मुंबई शहरांसह उपनगरात सर्व बोर्डांच्या मिळून 1736 शाळा आहेत. यापैकी सध्या सुरू असलेल्या मराठी शाळांची संख्या 337 आहे. सात वर्षांमध्ये मराठी शाळांचा आकडा 461 वरून इतका घसरला. 

twitter
6/8

84 शाळा मागील वर्षातच बंद

Mumbai news 57 marathi schools to shut down marathi bhasha gaurav din 2026

बरं, याच शाळांपैकी 84 शाळा मागील वर्षातच बंद पडल्या. यात आता 57 शाळांची भर पडण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास मुंबईतील मराठी शाळांची संख्या 280 वर येईल. 

twitter
7/8

संघर्ष

Mumbai news 57 marathi schools to shut down marathi bhasha gaurav din 2026

जी मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी, यासाठी एकेकाळी मोठा संघर्ष झाला, रक्त सांडलं त्याच मुंबईत मराठीला राजाश्रय मिळवण्यासाठीचा अट्टहास असताना मराठी शाळाच अल्पसंख्याक होणार आहेत ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही.   

twitter
8/8

अपुरी विद्यार्थीसंख्या

Mumbai news 57 marathi schools to shut down marathi bhasha gaurav din 2026

शहरात बंद पडण्याच्या वाटेवर असलेल्या 57 पैकी 34 शाळा पश्चिम मुंबई जिल्ह्यातील असून 19 शाळा उत्तर मुंबईतील आहेत. तर चार शाळा दक्षिण मुंबईत आहेत. या शाळा बंद पडण्यामागे अपुरी विद्यार्थीसंख्या हे मुख्य कारण सांगण्यात येत आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

