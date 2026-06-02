/24 ते 34 वयोगटातील गर्भवती महिलांसोबत काय घडतं? दरवर्षी 20000.... एकाएकी वेधलं प्रशासनाचं लक्ष

Mumbai Health News : एकट्या मुंबईत दरवर्षी 20 हजार महिला... हा आकडा प्रशासनाचंसुद्धा लक्ष वेधून गेला. नेमकं घडतंय काय?
Mumbai Health News : महिला आणि महिलांच्या आरोग्यासंदर्भातील अनेक निर्णय प्रशासन घेत असून, महिलावर्गसुद्धा आरोग्याच्या बाबतीच सजग असल्याचं पाहायला मिळत आहे. याच मुंबईतून नुकतीच एक अशी माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळं प्रशासनाचंही लक्ष याच मुद्द्याकडे वेधलं गेलं आहे. (प्रतिकात्मक छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)
मागील तीन वर्षांच्या आकडेवारीचा आधार घेतला असला मुंबई शहरात गर्भपाताच्या घटनांमध्ये सुमारे पाच हजारांनी घट नोंदवण्यात आली आहे मात्र, तरीही एका वर्षात 20 हजारांहून अधिक महिला गर्भपात करत आहेत. (प्रतिकात्मक छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)
25 ते 34 या वयोगटातील महिलांमध्ये गर्भपाताचं प्रमाण सर्वाधिक आढळत असून, त्यातच 19 वर्षांखालील मुलीसुद्घा गर्भपाताचा सामना करत आहेत, ही बाब चिंता वाढवणारी आहे. (प्रतिकात्मक छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)
गर्भपातापर्यंतच्या निर्णयामागे अनेक कारणं असून, त्यामध्ये गर्भनिरोधक साधनांचा अयोग्य किंवा अपूर्ण वापर, अनेकदा गर्भनिरोधक निष्फळ ठरणं ही मुख्य कारणं प्रकाशात येत आहेत. (प्रतिकात्मक छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)
अनेकदा मनाअभावी होणारी गर्भधारणा हेसुद्धा गर्भपातामागचं मुख्य कारण असल्याचं म्हटलं जात आहे. (प्रतिकात्मक छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)
मुंबई महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागानं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार मागील गेल्या तीन वर्षात गर्भपाताचे प्रमाण कमी झालं आहे. मात्र तरीही सध्याचा आकडासुद्धा कमी नाही. (प्रतिकात्मक छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)
नैसर्गिक कारणं किंवा वैद्यकीय कारणांमुळे करण्यात आलेले अशा या दोन्ही प्रकारांचा यात समावेश आहे. दरम्यान ही आकडेवारी पाहता गर्भपाताचं प्रमाण कमी करत महिलांच्या आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेकडून उपक्रम राबवले जात आहेत. (प्रतिकात्मक छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)
सदर मोहिमांचा परिणाम सकारात्मक असला तरीही गर्भपाताची वार्षिक संख्या मात्र आणखी कमी होणं अपेक्षित असल्याचीच गरज पुढे येत आहे. (प्रतिकात्मक छायाचित्र सौजन्य- सोशल मीडिया)