/मुंबईकरांच्या समस्यांचे मेसेज आयुक्त आश्विनी भिडेंनी केले ‘ऑल डिलीट’; किशोरी पेडणेकरांचा आरोप

मुंबईत सुरू असणारा मुसळधार पाऊस आणि त्यादरम्यानच डोकं वर काढणाऱ्या, सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या समस्यांवरून विरोधकांनी आयुक्तांना घेरलं आहे.
मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई | मुंबईत मागील 72 तासांपासून पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. एकिकडे पावसानं नागरिक सुखावले असले तरीही नालेसफाईच्या कामांचा बोजवारा उडाल्याचं साचलेल्या पाण्यानं दाखवून दिलं आणि यंत्रणा वादाच्या भोवऱ्याच अडकली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
यंदाचा पावसाळासुद्धा मुंबईकरांना मनस्तापच सोसावा लागत असल्याचं दुर्दैवी चित्र सध्या पाहायला मिळत असतानाच मुसळधार पावसादरम्यान साकीनाका परिसरात घडलेल्या मॅनहोल दुर्घटनेने शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
साकीनाका येथील उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून 55 वर्षीय अस्लम शेख यांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आणि या घटनेनं मुंबई महानगरपालिकेच्या पावसाळी तयारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. (छाया सौजन्य- पीटीआय)
विरोधकांच्या दोषांचा संपूर्ण मुंबई मनपाच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे असल्याचं दिसून आलं. मुंबईच्या माजी माहपौर किशोरी पेडणेकर यांनीसुद्धा अश्विनी भिडे यांच्यावर निशाणा साधला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
‘मी मुंबईकरांच्या समस्या दाखवणारा व्हिडीओ आणि मेसेज आयुक्त आश्विनी भिडेंना पाठवला मात्र आयुक्तांनी मेसेजला रिप्लाय न देता समस्येबाबतचे माझे मेसेज ऑल डिलीट केले’, असं पेडणेकर म्हणाल्या. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
मॅनहोलवर जाळी बसवण्याची वर्क ऑर्डर नव्हती असे प्रशासनाचे म्हणणे असेल तर काल महापौर खोटे बोलल्या का? कोण खोटे बोलतेय महापौर की प्रशासन? असा थेट सवाल उपस्थित करत पेडणेकरांनी महापौर रितू तावडेंची नक्कलही केली. (छाया सौजन्य- एआय)
महापौरांना घटनास्थळी पोहोचायला 6 तास लागले; महापौर मुंबईबाहेर आणि पक्षातही कुणालाच काही माहित नाही असा गंभीर दावासुद्धा सदर घटनेबाबत पेडणेकर यांनी केला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
मॅनहोल प्रकरणामुळं नागरिकांमध्ये भीती आणि चिंतेचं वातावरण असतानाच अमित साटम यांची असंवेदनशील प्रतिक्रीया समोर आली असता, ‘संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांनी असंवेदनशील अमित साटमांवर कारवाई करावी’ असा आग्रही सूरही पेडणेकर यांनी आळवला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)