/मुंबईकरांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुखकर! सीएसएमटी ते कल्याण दरम्यान धावणार आणखी 12 एसी लोकल, नवं वेळापत्रक...

मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. सीएसएमटी ते कल्याण दरम्यान लोकलमध्ये 12 एसी लोकलची भर पडणार आहे.
मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुंबईकरांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुखकरसोबत थंडगार करण्यासाठी मध्य रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार मध्य रेल्वे मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण दरम्यान अजून एसी लोकलची भर पडणार आहे. 12 एसी लोकल या मार्गावरून धावणार आहेत.
12 एसी लोकलची भर पडल्यानंतर सीएसएमटी ते कल्याण दरम्यान लोकलची संख्या ही 92 वर जाणार आहे. ही संख्या पूर्वी 80 एवढी होती. तर फेऱ्यांबद्दल बोलायचं झालं तर 108 वरुन 120 वर जाणार आहे.
आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे लोकलचा वेळापत्रकात यामुळे बदल होणार आहे. लवकरच या एसी लोकलनुसार नवीन सविस्तर वेळापत्रक अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वेकडून माहिती देण्यात आली आहे की, या 12 एसी लोकल सकाळ आणि संध्याकाळी या दोन वेळत गर्दीच्या काळात धावणार आहेत. ज्यामुळे कल्याण - डोंबिवलीकडे जाणारे आणि मुंबईकडे येणाऱ्या लोकांना मोठा फायदा होणार आहे.
या नवीन एसी लोकल सध्या सुरु असलेल्या साध्या लोकल म्हणजे नॉन एसीची जागा घेणार आहे, अशी माहिती मध्य अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या एसी लोकलचे तिकीट महाग असल्याने प्रत्येक सर्वसामान्यांना परवडत असं नाही. त्यासोबतच या एसी लोकलच्या वेळा आणि ऑफिस वेळ यामध्ये गडबड होईल अशी शंका सर्वसामान्यांना आहे.
त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या या निर्णयामुळे काही प्रवासी संघटना आणि प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे आता मध्य रेल्वे त्यांच्या निर्णयामध्ये बदल करतील का याकडे लक्ष लागलंय.