English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील एक रस्ता पालिकेला करुन देतोय लाखोंची कमाई... सायकल, दुचाकीलाही नो एंट्री; कुठंय ही वाट?

Mumbai News : मुंबईत हे असं ठिकाण आहे आणि सध्या हे ठिकाण शहरात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठीसुद्धा अतिशय कुतूहलाचा विषय ठरत आहे.   

Sayali Patil | Oct 28, 2025, 09:29 AM IST
twitter
1/9

मायानगरी मुंबई

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

Mumbai News : मुंबई... मायानगरी मुंबई ते अगदी पर्यटकांना खुणावणारी लखलखणारी मुंबई... कधीही न झोपणारं शहर अशी या मुंबईची ओळख. 

twitter
2/9

कुठंय ही वाट?

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

याच मुंबईतील ज्या रस्त्यांवर एकिकडे हल्ली प्रचंड वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत आहे, तिथंच दुसरीकडे याच शहरात एक असा रस्ता आहे, जिथं वाहनांनाच काय तर अगदी सायकललाही एंट्री नाही. कुठंय ही वाट? तुम्हालाही तोच प्रश्न पडतोय ना? 

twitter
3/9

'निसर्ग उन्नत मार्ग'

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

मुंबई महानगरमहापालिकेने सात महिन्यांपूर्वी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर मलबार हिल परिसरात उभारण्यात आलेल्या 'निसर्ग उन्नत मार्ग' मुंबईकरांच्या सेवेत आणला आणि त्या क्षणापासून ही पायवाट अनेकांच्याच पसंतीचं ठिकाण ठरताना दिसली.   

twitter
4/9

आवडीचं स्थळ

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

राणीच्या बागेमागोमाग हा मार्ग पर्यटकांच्या आवडीचं स्थळ ठरत असून, दिवाळीच्या सुट्ट्यांदरम्यानही इथं अनेक उत्साही पर्यटकांनी आणि शहरातील नागरिकांनी हजेरी लावली.  अधिकृत आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 2 लाख 98 हजार पर्यटकांनी या मार्गाला भेट दिली, ज्यामध्ये मे महिन्यात इथं येणाऱ्या पर्यटकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. 

twitter
5/9

महसूल

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

फिरोजशहा मेहता उद्यान आणि नजीकच्या भागामध्ये मे महिन्याच्या सुट्टीपासून ते अगदी जुलैपर्यंतसुद्धा या शहरातील गजबजाटापासून दूर नेणाऱ्या गर्द झाडीतून सर्वाधिक पर्यटकांनी इथली सैर केली. आश्चर्याची बाब म्हणजे किरकोळ किमतीत या वाटेवरून रपेट मारण्याचा आनंद नागरिकांना मिळतस असतानाच पालिकेला यातून जवळपास 72 लाखांहून अधिकचा महसूलसुद्धा मिळाला आहे.   

twitter
6/9

अनोखा रस्ता

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

थोडक्यात मुंबईतील हा अनोखा रस्ता, किंवा ही अनोखी वाट पालिकेला कमाई करून देण्यातही मोठा हातभार लावताना दिसत आहे. प्राथमिक स्वरुपास सिंगापूर येथील 'ट्री टॉप वॉक' या संकल्पनेवर आधारिक असा हा प्रकल्प मुंबईतील पहिला 'वॉक वे' म्हणून नावारुपास आला. पालिकेच्या जल अभियंता विभागाने हा प्रकल्प आकारास आणला.   

twitter
7/9

पायवाट

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

या पायवाटेवरून सैर करण्यासाठी वेळा निर्धारित असून, दररोज पहाटे 5 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत हा मार्ग इथं येणाऱ्यांसाठी खुला असतो. ज्यासाठी भारतीयांना माणशी 25 रुपये, तर परदेशी पर्यटकांना 100 रुपये प्रवेश शुल्क आकारलं जातं.   

twitter
8/9

हवेची थंड झुळूक

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

दाट झाडाझुडपांमधून या पायवाटेनं जाताना मधूनच हवेची थंड झुळूक इथं येणाऱ्यांना सुखावून जाते. तर, इथून शहराला लाभलेल्या समुद्राचं विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी सी व्ह्यूइंग डेक, लाकडी फलाट, लाकडी कठडा आनंद द्विगुणित करतात.   

twitter
9/9

रोषणाई

Mumbai news cities most famous walkway earn money to bmc

सायंकाळच्या वेळी अर्थात दिवस मावळतीला जाताना इथं रोषणाईसुद्धा सुरू होते आणि आपण कोणा परदेशी ठिकाणी आहोत याचीच अनुभूती अनेकांना होते. मुंबईच्या समृद्ध जैवविविधतेचं सहज दर्शन या पुलावरून घडतं. या संपूर्ण पायवाटेवर साधारण 100 हून अधिक वनस्पतींसह झाडं, निरनिराळे पक्षी, सरपटणारे प्राणीसुद्धा दर्शन देऊन जातात. पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, पर्यटकांना येथे पूर्वपरवानगीशिवाय चित्रीकरण करण्यास मनाई आहे ही बाब लक्षात घेण्याजोगी.   

twitter
पुढील
अल्बम

मराठी मालिकाविश्वात पहिल्यांदाच होणार 'बीच वेडिंग', या ठिकाणी पार पडणार खास सोहळा

पुढील अल्बम

मराठी मालिकाविश्वात पहिल्यांदाच होणार &#039;बीच वेडिंग&#039;, या ठिकाणी पार पडणार खास सोहळा

मराठी मालिकाविश्वात पहिल्यांदाच होणार 'बीच वेडिंग', या ठिकाणी पार पडणार खास सोहळा

मराठी मालिकाविश्वात पहिल्यांदाच होणार 'बीच वेडिंग', या ठिकाणी पार पडणार खास सोहळा 8
भारताच्या तुलनेत दुबईत किती स्वस्तात मिळतं GOLD? महिला-पुरुष एकावेळी किती सोनं भारतात आणू शकतात?

भारताच्या तुलनेत दुबईत किती स्वस्तात मिळतं GOLD? महिला-पुरुष एकावेळी किती सोनं भारतात आणू शकतात?

भारताच्या तुलनेत दुबईत किती स्वस्तात मिळतं GOLD? महिला-पुरुष एकावेळी किती सोनं भारतात आणू शकतात? 10
&#039;ही&#039; अभिनेत्री होणार सदा सरवणकरांची सून; साखरपुडा थाटामाटात संपन्न, व्हिडिओ एकदा पाहाच

'ही' अभिनेत्री होणार सदा सरवणकरांची सून; साखरपुडा थाटामाटात संपन्न, व्हिडिओ एकदा पाहाच

'ही' अभिनेत्री होणार सदा सरवणकरांची सून; साखरपुडा थाटामाटात संपन्न, व्हिडिओ एकदा पाहाच 8
Irfan Pathan Birthday: क्रिकेटर इरफान पठाणच्या &#039;व्हाईट हाऊस&#039; मध्ये काय आहे खास? किंमत ऐकून थक्क व्हाल, Inside Photos

Irfan Pathan Birthday: क्रिकेटर इरफान पठाणच्या 'व्हाईट हाऊस' मध्ये काय आहे खास? किंमत ऐकून थक्क व्हाल, Inside Photos

Irfan Pathan Birthday: क्रिकेटर इरफान पठाणच्या 'व्हाईट हाऊस' मध्ये काय आहे खास? किंमत ऐकून थक्क व्हाल, Inside Photos 8