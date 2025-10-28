मुंबईतील एक रस्ता पालिकेला करुन देतोय लाखोंची कमाई... सायकल, दुचाकीलाही नो एंट्री; कुठंय ही वाट?
Mumbai News : मुंबईत हे असं ठिकाण आहे आणि सध्या हे ठिकाण शहरात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठीसुद्धा अतिशय कुतूहलाचा विषय ठरत आहे.
Sayali Patil | Oct 28, 2025, 09:29 AM IST
1/9
मायानगरी मुंबई
2/9
कुठंय ही वाट?
3/9
'निसर्ग उन्नत मार्ग'
4/9
आवडीचं स्थळ
राणीच्या बागेमागोमाग हा मार्ग पर्यटकांच्या आवडीचं स्थळ ठरत असून, दिवाळीच्या सुट्ट्यांदरम्यानही इथं अनेक उत्साही पर्यटकांनी आणि शहरातील नागरिकांनी हजेरी लावली. अधिकृत आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 2 लाख 98 हजार पर्यटकांनी या मार्गाला भेट दिली, ज्यामध्ये मे महिन्यात इथं येणाऱ्या पर्यटकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली.
5/9
महसूल
फिरोजशहा मेहता उद्यान आणि नजीकच्या भागामध्ये मे महिन्याच्या सुट्टीपासून ते अगदी जुलैपर्यंतसुद्धा या शहरातील गजबजाटापासून दूर नेणाऱ्या गर्द झाडीतून सर्वाधिक पर्यटकांनी इथली सैर केली. आश्चर्याची बाब म्हणजे किरकोळ किमतीत या वाटेवरून रपेट मारण्याचा आनंद नागरिकांना मिळतस असतानाच पालिकेला यातून जवळपास 72 लाखांहून अधिकचा महसूलसुद्धा मिळाला आहे.
6/9
अनोखा रस्ता
7/9
पायवाट
8/9
हवेची थंड झुळूक
9/9