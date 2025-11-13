1887 मधील बांधकाम अन् रुबाबदार एक महालवजा वास्तू; मुंबईतील 'या' इमारतीचा आज कशासाठी वापर होतोय माहितीये?
Mumbai News : भारतात आणि त्याहूनही देशाच्या आर्थिक राजधानी असणाऱ्या प्रामुख्यानं दक्षिण मुंबईत गेलं असता तिथं अशा अनेक इमारती दिसून येतात ज्यांचं बांधकाम भारावून सोडतं.
कैक ऋतू झेलत, या बदलत्या मुंबईला पाहत उभी असणारी ही वास्तू अनेकांच्या मोबाईलमधील Photo Gallery मध्येसुद्धा हमखासच असते. अशी ही वास्तू बांधण्यासाठीच साधारण 10 वर्षांला कालावधी लागला होता. उपलब्ध माहितीनुसार साधारण 1878 मध्ये या महालवजा वास्तूच्या बांधकामास सुरुवात झाली आणि 1887 मध्ये तिचं बांधकाम पूर्ण झालं.
राणी व्हिक्टोरियाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त बांधण्यात आलेल्या या वास्तूची मूळ ओळख म्हणजे, मूलतः 'व्हिक्टोरिया टर्मिनस' (Victoria Terminus - VT). काही लक्षात येतंय? अगदी बरोबर... ही वास्तू आहे तेव्हाचं विटी आणि आताचं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT). युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत येणारं हे ठिकाण, ही बहुमजली इमारत आज एक रेल्वे स्थानक म्हणून वापरात असून, या शहराच्या सौंदर्यात वर्षानुवर्षं भर टाकत आहे.
व्हिक्टोरिअन गॉथिक आणि भारतीय स्थापत्यकलेच्या अनोख्या मिश्रणाचं प्रतीक म्हणजे ही वास्तू. आहे. या भव्य इमारतीची रचना ब्रिटिश वास्तुविशारद फ्रेडरिक विल्यम स्टीव्हन्स (Frederick William Stevens) यांनी केली होती. त्यांनी मध्ययुगीन काळातील अखेरच्या टप्प्यातील इटालियन मॉडेल्सवर आधारित व्हिक्टोरियन गॉथिक रिव्हायव्हल (Victorian Gothic Revival) शैली आणि भारतीय पारंपरिक वास्तुकलेचा सुरेख मेळ ही वास्तू उभारताना साकारला.
