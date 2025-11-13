English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
1887 मधील बांधकाम अन् रुबाबदार एक महालवजा वास्तू; मुंबईतील 'या' इमारतीचा आज कशासाठी वापर होतोय माहितीये?

Mumbai News : भारतात आणि त्याहूनही देशाच्या आर्थिक राजधानी असणाऱ्या प्रामुख्यानं दक्षिण मुंबईत गेलं असता तिथं अशा अनेक इमारती दिसून येतात ज्यांचं बांधकाम भारावून सोडतं. 

Sayali Patil | Nov 13, 2025, 02:03 PM IST
इतिहास

Mumbai news csmt victoria terminus historty best architecture in india

भारताच्या इतिहासात डोकावलं असता साधारण काही अशा गोष्टी समोर येतात ज्या भारावून सोडणाऱ्या असतात. अशा या भारावणाऱ्या मुद्द्यांमध्ये भारतातील ब्रिटीशकालीन बांधकामाचाही सातत्यानं उल्लेख होतो. अशीच काही बांधकामं मुंबईसह देशाच्या विविध भागांमध्ये पाहायला मिळततात. 

मुंबई

Mumbai news csmt victoria terminus historty best architecture in india

एकट्या मुंबईचच सांगावं तर, इथं अशा कैक वास्तू आहेत, ज्यांचं स्थापत्य आणि त्यावर असणारी कलाकुसर एका क्षणात लक्ष वेधून जाते. मुळात हे कोणी आणि कसं केलं असेल बरं? हाच प्रश्नसुद्धा मनात घर करतो. अशा या मुंबई शहरात एक वास्तू 1887 पासून मोठ्या रुबाबात उभी आहे.   

Photo Gallery

Mumbai news csmt victoria terminus historty best architecture in india

कैक ऋतू झेलत, या बदलत्या मुंबईला पाहत उभी असणारी ही वास्तू अनेकांच्या मोबाईलमधील Photo Gallery मध्येसुद्धा हमखासच असते. अशी ही वास्तू बांधण्यासाठीच साधारण 10 वर्षांला कालावधी लागला होता. उपलब्ध माहितीनुसार साधारण 1878 मध्ये या महालवजा वास्तूच्या बांधकामास सुरुवात झाली आणि 1887 मध्ये तिचं बांधकाम पूर्ण झालं. 

राणी व्हिक्टोरिया

Mumbai news csmt victoria terminus historty best architecture in india

राणी व्हिक्टोरियाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त बांधण्यात आलेल्या या वास्तूची मूळ ओळख म्हणजे, मूलतः 'व्हिक्टोरिया टर्मिनस' (Victoria Terminus - VT). काही लक्षात येतंय? अगदी बरोबर... ही वास्तू आहे तेव्हाचं विटी आणि आताचं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT). युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत येणारं हे ठिकाण, ही बहुमजली इमारत आज एक रेल्वे स्थानक म्हणून वापरात असून, या शहराच्या सौंदर्यात वर्षानुवर्षं भर टाकत आहे. 

व्हिक्टोरिअन गॉथिक आणि भारतीय स्थापत्यकला

Mumbai news csmt victoria terminus historty best architecture in india

व्हिक्टोरिअन गॉथिक आणि भारतीय स्थापत्यकलेच्या अनोख्या मिश्रणाचं प्रतीक म्हणजे ही वास्तू.  आहे. या भव्य इमारतीची रचना ब्रिटिश वास्तुविशारद फ्रेडरिक विल्यम स्टीव्हन्स (Frederick William Stevens) यांनी केली होती. त्यांनी मध्ययुगीन काळातील अखेरच्या टप्प्यातील इटालियन मॉडेल्सवर आधारित व्हिक्टोरियन गॉथिक रिव्हायव्हल (Victorian Gothic Revival) शैली आणि भारतीय पारंपरिक वास्तुकलेचा सुरेख मेळ ही वास्तू उभारताना साकारला. 

दक्षिण मुंबई

Mumbai news csmt victoria terminus historty best architecture in india

दक्षिण मुंबईमध्ये दिमाखात उभ्या असणाऱ्या या इमारतीमध्ये उंच बुरूज, टोकदार कमानी, एक मोठा मध्यवर्ती घुमट आणि बारकावे दर्शवणारं तरीही उठावदार असं कोरीव काम आहे, जे त्या काळातील "गॉथिक सिटी" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईचं महत्त्वं दर्शवतं. 

मुहूर्तमेढ

Mumbai news csmt victoria terminus historty best architecture in india

1996 मराठा साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सन्मानार्थ य़ा स्थानकाला 'छत्रपती शिवाजी टर्मिनस' (Chhatrapati Shivaji Terminus - CST) असं नाव देण्यात आलं. 2017 त्यात 'महाराज' हा सन्मानदर्शक शब्द समाविष्ट करण्यात आला आणि स्थानकाची ओळख ठरली, 'छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस' (Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus - CSMT). आजही या ठिकाणाचा उल्लेख 'VT', 'CST', आणि 'CSMT' अशा नावानं केला जातो.   

प्रचंड सुरेख वास्तू

Mumbai news csmt victoria terminus historty best architecture in india

आज मुंबईत येणारा प्रत्येक पर्यटक या ठिकाणी येऊन ही प्रचंड सुरेख वास्तू पाहत, तिथं एक फोटो काढत आठवणी सोबत घेऊन जातो. या स्थापत्यकलेच्या उत्कृष्ट वास्तूला 2004 मध्ये युनेस्कोने (UNESCO) सीएसएमटीला जागतिक वारसा स्थळाचा (World Heritage Site) दर्जा दिला.   

