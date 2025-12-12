Photos : मुंबईत अवतरलीये 5000 वर्षांपूर्वीची संस्कृती अन् अतिप्राचीन अवशेष; इतिहासात डोकावण्यासाठी कुठं जायचं? पाहा...
Things to Do in Mumbai : जगात पहिली वीट कोणी तयार केली इथपासून पहिली जलयोजना कशी साकारली गेली इथपर्यंत... तुमच्याआमच्याच इतिहासात डोकावण्यास भाग पाडणारं एक ठिकाण, म्हणजे मुंबई....
Sayali Patil | Dec 12, 2025, 08:24 PM IST
Things to Do in Mumbai
Things to Do in Mumbai : इतिहासाचा अभ्यास तर सर्वचजण करतात. पण, शालेय अभ्यासापलिकडे जाऊनही इतिहास अनेक गोष्टी, अनेक पुरावे आपल्यासमोर आणत असतो जे पाहताना भारावून जायला होतं. आधुनिक क्रांतीच्या दिशेन मानवाची वाटचाल सुरू असली तरीही ही क्रांती नेमकी कुठून सुरू झाली होती हे लक्षात ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं, पण आव्हानात्मक. पण, जर हे प्रत्यक्ष पाहताच आलं तर? 5000 वर्षांपूर्वीच्या वस्तू प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर असल्या तर? आता हे कसं शक्यंय? हाच प्रश्न पडतोय ना? हे शक्य आहे आणि ते शक्य करुन दाखवलं आहे भारत आणि जगभरातील पुरातत्त्वं विभागातील काही कर्तबगार मंडळींनी.
ऐतिहासिक वारसा
मुंबईत हा ऐतिहासिक वारसा सामान्यांना प्रत्यक्षात पाहता येईल याची संपूर्ण व्यवस्था केली आहे ती म्हणजे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तूसंग्रहालय, भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्वं विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि असंख्य मंडळींच्या प्रयत्नांनी. त्यामुळं मुंबईत असलेल्यांसमवेत या शहराता येत्या दिवसात भेट देणाऱ्यांनी या संग्रहालयाला नक्की भेट द्या. यामागचे अनेक कारणं आहेत, ती म्हणजे....
अवशेष
‘मिनिएचर आर्ट’
प्रदर्शनस्थळी प्रवेश करताच इथं J.J. School of Arts, Mumbai येथील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेली हडप्पा संस्कृतीकालिन शहराची प्रतिकृती लक्ष वेधते. तेव्हाची जलयोजना, बंधारे, त्या काळातील वस्त्या, पाण्याच्या निचरा होण्याची व्यवस्था इथपासून वाहतुकीपर्यंतचे अनेक बारकावे ‘मिनिएचर आर्ट’मधून दाखवण्यात आलं आहे.
हडप्पाकालिन वापरात असणाऱ्या आणि जवळपास जगात पहिल्यांदाच प्रमाणबद्ध आकार असणाऱ्या विटांचा शोध ज्या काळात लावण्यात आला, त्या विटांची प्रतिकृती संग्रहालयात साकारण्यात आली असून, कलाकारांच्या कलेला दाद द्यावीशी वाटते. ही कलाकारी पाहिल्यानंतर आणि प्रदर्शनाची कल्पना मिळाल्यानंतर एक दार उघडतं आणि ते तुम्हाला घेऊन जादं प्रचंड वेगळ्या विश्वात.
इतिहासाची साक्ष
संस्कृती
मनुष्यप्राणी
संदेश
भारतासोबतच जगाच्या विविध भागांमध्ये कशा पद्धतीनं समकालिन संस्कृतींचा वावर होता, त्यांच्यामध्ये जगण्याच्या संकल्पनांपासून मृत्यूच्या संकल्पनांना नेमकं किती आणि कसं महत्त्वं होतं हे पाहताना अवाक् व्हायला होतं. संस्कृती ही संकल्पनाच ज्या काळात जन्मास आली तेव्हा पत्रव्यवहार, संदेश दगडावर लिहिले जात होते. याचा पुरावा या प्रदर्शनात येऊन पाहता येतो.
इतिहासप्रेमी
