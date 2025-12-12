English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Photos : मुंबईत अवतरलीये 5000 वर्षांपूर्वीची संस्कृती अन् अतिप्राचीन अवशेष; इतिहासात डोकावण्यासाठी कुठं जायचं? पाहा...

Things to Do in Mumbai : जगात पहिली वीट कोणी तयार केली इथपासून पहिली जलयोजना कशी साकारली गेली इथपर्यंत... तुमच्याआमच्याच इतिहासात डोकावण्यास भाग पाडणारं एक ठिकाण, म्हणजे मुंबई....

Sayali Patil | Dec 12, 2025, 08:24 PM IST
Things to Do in Mumbai

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

Things to Do in Mumbai : इतिहासाचा अभ्यास तर सर्वचजण करतात. पण, शालेय अभ्यासापलिकडे जाऊनही इतिहास अनेक गोष्टी, अनेक पुरावे आपल्यासमोर आणत असतो जे पाहताना भारावून जायला होतं. आधुनिक क्रांतीच्या दिशेन मानवाची वाटचाल सुरू असली तरीही ही क्रांती नेमकी कुठून सुरू झाली होती हे लक्षात ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं, पण आव्हानात्मक. पण, जर हे प्रत्यक्ष पाहताच आलं तर? 5000 वर्षांपूर्वीच्या वस्तू प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर असल्या तर? आता हे कसं शक्यंय? हाच प्रश्न पडतोय ना? हे शक्य आहे आणि ते शक्य करुन दाखवलं आहे भारत आणि जगभरातील पुरातत्त्वं विभागातील काही कर्तबगार मंडळींनी.

ऐतिहासिक वारसा

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

मुंबईत हा ऐतिहासिक वारसा सामान्यांना प्रत्यक्षात पाहता येईल याची संपूर्ण व्यवस्था केली आहे ती म्हणजे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तूसंग्रहालय, भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्वं विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि असंख्य मंडळींच्या प्रयत्नांनी. त्यामुळं मुंबईत असलेल्यांसमवेत या शहराता येत्या दिवसात भेट देणाऱ्यांनी या संग्रहालयाला नक्की भेट द्या. यामागचे अनेक कारणं आहेत, ती म्हणजे....

अवशेष

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

भारत, इजिप्त, चीन, मिसोपोटेमिया, ग्रीस, रोम, पर्शिया, अखंड भारत अशा विविध ठिकाणी आतापर्यंत झालेल्या मोठ्या उत्खननं मोहिमांमधून जवळपास 300 बहुविध वस्तू आणि इतिहासाची साक्ष देणारे अवशेष इथं प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहेत.

‘मिनिएचर आर्ट’

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

प्रदर्शनस्थळी प्रवेश करताच इथं J.J. School of Arts, Mumbai येथील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेली हडप्पा संस्कृतीकालिन शहराची प्रतिकृती लक्ष वेधते. तेव्हाची जलयोजना, बंधारे, त्या काळातील वस्त्या, पाण्याच्या निचरा होण्याची व्यवस्था इथपासून वाहतुकीपर्यंतचे अनेक बारकावे ‘मिनिएचर आर्ट’मधून दाखवण्यात आलं आहे.

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

हडप्पाकालिन वापरात असणाऱ्या आणि जवळपास जगात पहिल्यांदाच प्रमाणबद्ध आकार असणाऱ्या विटांचा शोध ज्या काळात लावण्यात आला, त्या विटांची प्रतिकृती संग्रहालयात साकारण्यात आली असून, कलाकारांच्या कलेला दाद द्यावीशी वाटते. ही कलाकारी पाहिल्यानंतर आणि प्रदर्शनाची कल्पना मिळाल्यानंतर एक दार उघडतं आणि ते तुम्हाला घेऊन जादं प्रचंड वेगळ्या विश्वात.

इतिहासाची साक्ष

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

शांतता, काळोख आणि फक्त इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या त्या वस्तू... इतकंच त्या दारापलिकडे तुम्हाला पाहायला मिळतं. अगदी त्या काळात वापरण्यात आलेल्या रांजणांपासून ते दागिन्यांपर्यंत सर्वकाही.

संस्कृती

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी तेव्हा नेमक्या कोणत्य पद्धती होत्या, कोणत्या देशात कोणती संस्कृती कशा पद्धतीनं आकारास आली आणि तिचा ऱ्हास कसा झाला हे पाहताना काही क्षण भारावून जायला होतं.

मनुष्यप्राणी

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

21 व्या शतकात वावरत असणारे आपण काळ किती पुढे आला असा विचार जेव्हा करतो तेव्हा काळ किती मागे लोटला हे इथं येऊन आणि या संस्कृतींमध्ये डोकावून लक्षात येतं. मनुष्यप्राणी हा तेव्हापासूनच निष्णात होता हे तेव्हाचे पुरावे, कोरिवकाम पाहताना लक्षात येतं.

संदेश

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

भारतासोबतच जगाच्या विविध भागांमध्ये कशा पद्धतीनं समकालिन संस्कृतींचा वावर होता, त्यांच्यामध्ये जगण्याच्या संकल्पनांपासून मृत्यूच्या संकल्पनांना नेमकं किती आणि कसं महत्त्वं होतं हे पाहताना अवाक् व्हायला होतं. संस्कृती ही संकल्पनाच ज्या काळात जन्मास आली तेव्हा पत्रव्यवहार, संदेश दगडावर लिहिले जात होते. याचा पुरावा या प्रदर्शनात येऊन पाहता येतो.

इतिहासप्रेमी

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

शालेय विद्यार्थी आणि इतिहास अभ्यासक, इतिहासप्रेमींसाठी हे प्रदर्शन म्हणजे एक पर्वणी आहे. कारण, इथं फक्त भारतातीलच नव्हे तर देशोदेशीच्या संस्कृती एकत्र आल्या आहेत. जे कधीही पाहताच आलं नसतं अशा गोष्टी पाहताना प्रत्येक पावलावर भारावून सोडणारं असं हे प्रदर्शन या संग्रहालयात तुमच्या प्रतीक्षेत आहे.

इतिहासाचा जादुई दरवाजा

Mumbai news csmvs museum harappan civilization history excavation archaeology

काय मग, इतिहासाचा जादुई दरवाजा उघडून तुम्ही त्यात डोकावण्यासाठी किंवा मग इतिहासात रममाण होण्यासाठी कधी जाताय? कसं पोहोचायचं? 159-161, महात्मा गांधी मार्ग, काळाघोडा, मुंबई – 400001 इथं येण्याच्या वेळा आहेत, सकाळी  10.15 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत. आठवड्याचे सर्व वार बहुतांशी हे संग्रहालय भेट देणाऱ्यांसाठी खुलं असून, वेळापत्रकात काही बदल झाल्यास संग्रहालयाच्या https://csmvs.in/ या अधिकृत संकेतस्थळावर त्याबाबतची माहिती दिली जाते.

