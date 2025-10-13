English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील 'या' परिसरात अत्यल्प गटातील घराची किंमत 1 कोटी; कधी प्रसिद्ध होणार BMCची सोडत?

Mumbai News : मुंबई शहरात घर खरेदीचं स्वप्न अनेकजण पाहतात मात्र सध्या शहरातील घरांचे दर इतके वाढत आहेत की, ही बाब सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

Sayali Patil | Oct 13, 2025, 09:48 AM IST
मुंबई

Mumbai News : (Mumbai Real Estate) मुंबई... या स्वप्ननगरीमध्ये गेल्या काही काळापासून घरांचे दर गगनाला भिडले आहेत. जागतिक स्तरावर अतिशय वेगवान शहरांच्या यादीत येणाऱ्या या मुंबईचा मागील काही वर्षांमध्ये प्रचंड विकास झाला.   

गगनचुंबी इमारती

वाहतुकीच्या सुविधांपासून ते अगदी गगनचुंबी इमारती आणि मोठाली व्यवसाय संकुलं या शहरात आकारास आली. मात्र एकिकडे ही प्रगती होत असतानाच शहरात घर घेण्याचं सामान्यांचं स्वप्न मात्र धुसर होताना दिसत आहे.   

अत्यल्प गटातील घर 1 कोटींवर

मुंबईत घर घेणं आव्हानात्मक असलं तरीही म्हाडासारख्या आस्थापनांकडून जारी केल्या जाणाऱ्या सोडत प्रक्रियांमुळं अनेकांनाच या शहरात/ उपनगरात घरं घेता आली आहेत. आता मात्र सोडीतील घरांच्या किमतीसुद्धा आवाक्याबाहेर जाणाऱ्या असल्या कारणानं मुंबईत राहायचं नाहीच का? असाच प्रश्न सामान्य, त्याहूनही अत्यल्प गटातील मंडळी विचारत आहेत

महापालिकेची गृहयोजना...

(Mumbai BMC) मुंबई महापालिकेला 15 टक्के एकात्मिक गृहनिर्माण आणि अन्य योजनेअंतर्गत साधारण 426 घरं विक्रीसाठी उपलब्ध झाली असून, म्हाडाच्या धर्तीवरच संगणकीय सोडत प्रक्रियेच्या माध्यमातून या घरांची सोडत काढण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्याभरात त्यासाठीची जाहिरातही प्रसिद्ध केली जाणार आहे.  

घराच्या किमती डोकं चक्रावणाऱ्या...

मुंबईतील अतिशय चांगल्या अशा परिसरात ही घरं असली तरीही त्यांच्या किमची मात्र सामान्यांचं डोकं चक्रावणाऱ्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार भायखळ्यातील अत्यल्प उत्पन्न गटातील 270 चौ. फुटांच्या घराची किंमत एक कोटी सात लाख रुपये इतकी आहे.  

क्षेत्रफळ

ही घरं अत्यल्प आणि अल्प गटांतील असून अत्यल्प गटातील घरे 270 चौ. फुटांची, तर अल्प गटातील घरं 528 चौ. फूट इतक्या क्षेत्रफळाची आहेत. दिवाळीनंतर ही सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली

दिवाळीत सोडत

घरांसाठी दिवाळीत सोडत जाहीर झाल्यानंतर अर्ज भरता येणार असले तरीही त्यांच्या किमतीबाबत मात्र सामान्य चांगलेच पेचात पडले आहेत. 

वार्षिक उत्पन्न मर्यादा

सोडतीतील घरांच्या किमती 60 लाख ते 1 कोटी 7 लाखांदरम्यान असून, भायखळा येथील भायखळ्यातील अत्यल्प गटातील 270 Sqft च्या घराची किंमत 1 कोटी ७ लाख रुपये असून त्यासाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये इतकी आहे.

