मुंबईतील 'या' परिसरात अत्यल्प गटातील घराची किंमत 1 कोटी; कधी प्रसिद्ध होणार BMCची सोडत?
Mumbai News : मुंबई शहरात घर खरेदीचं स्वप्न अनेकजण पाहतात मात्र सध्या शहरातील घरांचे दर इतके वाढत आहेत की, ही बाब सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
Sayali Patil | Oct 13, 2025, 09:48 AM IST
मुंबईत घर घेणं आव्हानात्मक असलं तरीही म्हाडासारख्या आस्थापनांकडून जारी केल्या जाणाऱ्या सोडत प्रक्रियांमुळं अनेकांनाच या शहरात/ उपनगरात घरं घेता आली आहेत. आता मात्र सोडीतील घरांच्या किमतीसुद्धा आवाक्याबाहेर जाणाऱ्या असल्या कारणानं मुंबईत राहायचं नाहीच का? असाच प्रश्न सामान्य, त्याहूनही अत्यल्प गटातील मंडळी विचारत आहेत
