मुंबईतील आणखी एक ठिकाण इतिहासजमा होणार? सामान्यांवरही परिणाम...
Mumbai News : अतिशय गर्दीचं, अनेकांच्या आवडीचं हे ठिकाण इतिहासजमा होण्याची शक्यता. काय आहे यामागचं कारण?
Sayali Patil | Sep 18, 2025, 12:16 PM IST
1/8
घड्याळाच्या काट्यावर धावणारं शहर
Mumbai News : मुंबई...घड्याळाच्या काट्यावर धावणारं शहर अशी या शहराची ओळख आहे ती अगदी शब्दश: लागू होते. याची प्रचिती येते शहराच्या अतिशय महत्त्वाच्या आणि गजबजलेल्या अशा छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक आणि नजीकच्या संपूर्ण परिसरामध्ये. खेळाच्या मैदानातून येणारी जाणारी गर्दी पाहिली की हे शहर नेमकं किती वेगानं धावत असेल बरं? हाच प्रश्न मनात घर करून जातो.
2/8
शहर
3/8
क्षुधाशांती
4/8
खाऊगल्ली इतिहासजमा ?
5/8
फूड स्टॉल
6/8
विशेष आकर्षण
7/8