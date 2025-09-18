English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील आणखी एक ठिकाण इतिहासजमा होणार? सामान्यांवरही परिणाम...

Mumbai News : अतिशय गर्दीचं, अनेकांच्या आवडीचं हे ठिकाण इतिहासजमा होण्याची शक्यता. काय आहे यामागचं कारण?   

Sayali Patil | Sep 18, 2025, 12:16 PM IST
1/8

घड्याळाच्या काट्यावर धावणारं शहर

Mumbai news khaugalli near azad maidan

Mumbai News : मुंबई...घड्याळाच्या काट्यावर धावणारं शहर अशी या शहराची ओळख आहे ती अगदी शब्दश: लागू होते. याची प्रचिती येते शहराच्या अतिशय महत्त्वाच्या आणि गजबजलेल्या अशा छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक आणि नजीकच्या संपूर्ण परिसरामध्ये. खेळाच्या मैदानातून येणारी जाणारी गर्दी पाहिली की हे शहर नेमकं किती वेगानं धावत असेल बरं? हाच प्रश्न मनात घर करून जातो. 

2/8

शहर

Mumbai news khaugalli near azad maidan

अशा या शहराला, येथील नागरिकांना काही मिनिटांचा ब्रेक लागतो असं एक ठिकाण आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर असल्याचं म्हटलं जात आहे.   

3/8

क्षुधाशांती

Mumbai news khaugalli near azad maidan

प्राथमिक माहितीनुसार दक्षिण मुंबई आणि येथील परिसरा कामकाजाच्या निमित्ताने येणारे नागरिक, इथं आझाद मैदानातील मोर्चे, निदर्शनं आणि आंदोलनांसाठी येणारी गर्दी या साऱ्यांची क्षुधाशांती करणारी अर्थात भुकेलेल्यांची भूक भागवणारी खाऊ गल्ली इतिहासजमा होऊ शकते. 

4/8

खाऊगल्ली इतिहासजमा ?

Mumbai news khaugalli near azad maidan

आझाद मैदानालगत असणारी ही खाऊगल्ली इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे असून, पालिकेच्या क्रीडाभवनाचा पुनर्विकास करण्यासाठी ही खाऊगल्ली बंद ठेवा किंवा इतर पर्यायी जागा शोधा, अशी नोटीस पालिकेनंच खाऊलगल्लीतील स्टॉलधारकांना पाठवली आहे. 

5/8

फूड स्टॉल

Mumbai news khaugalli near azad maidan

या परिसरात एकूण 11 फूड स्टॉल असून, कैक लहानमोठे स्टॉलही आहेत, जिथं वडापाव, भेळपासून फालुदा, चायनिज आणि अगदी पिझ्झासारखे पदार्थ खिशाला परवडणाऱ्या दरात आणि सामान्यांना आवडणाऱ्या चवीत विकले जातात.   

6/8

विशेष आकर्षण

Mumbai news khaugalli near azad maidan

नोकरदार वर्ग, विद्यार्थी, खेळाडू, शिकाऊ वर्ग ते अगदी परदेशी नागरिकांसाठीसुद्धा मुंबईची ही खाऊगल्ली विशेष आकर्षणासह भूक भागवण्याचं एक हक्काचं ठिकाण आहे. 

7/8

स्टॉल

Mumbai news khaugalli near azad maidan

मात्र आता इथं असणारे स्टॉल क्रीडाभवनाच्या कामात अडथळा ठरतायत. वस्तूस्थिती पाहता हे मोक्याचं ठिकाण सोडून जाणं स्टॉल धारकांना शक्य नाही. त्यामुळं आता पर्यायी जागेची चाचपणी पालिकेकडून सुरु आहे. 

8/8

एकच प्रश्न

Mumbai news khaugalli near azad maidan

तूर्तास नागरिकांसह स्टॉलधारकांना एकच प्रश्न पडलाय, खरंच आझाद मैदानाशेजारील खाऊगल्ली इतिहासजमा होणार?

