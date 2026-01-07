डोक्याला ताप! 'हे' राहण्याचे ठिकाण, राजकीय अड्डा नाही; BMC Election दरम्यान मुंबईच्या 'या' रहिवाशांचा जाहीरनामा
BMC Election 2026 : राजकीय पक्षांचा राजीनामा जाहीर होत असतानाच स्थानिक मुंबईकरांनी जाहीर केलाय असा जाहीरनामा ज्याकडे वळल्या नेत्यांच्याही नजरा. काय आहे नागरिकांचं मत? पाहा...
Sayali Patil | Jan 07, 2026, 11:12 AM IST
प्रचारासाठी वेळ
BMC Election 2026 : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुका तोंडावर असतानाच आता शहरात ठिकठिकाणी प्रचारफेऱ्या आणि बड्या नेत्यांचे दौरेसुद्धा सुरु झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. गल्लीबोळापासून दारोदार फिरून कार्यकर्ते आणि नेते प्रचारासाठी वेळ काढत आहेत. अशा या सत्तेचं केंद्र असणाऱ्या मुंबई शहरामध्ये मात्र याच प्रचारफेऱ्या आणि हे एकंदर राजकीय वातावरण नागरिकांसाठी मात्र अडचणीचा मुद्दा ठरत आहे. का? जाणून घ्या...
नागरिकांच्या राहण्याचा परिसर
जाहीरनामा
अवघे काही दिवस
आश्चर्याची बाब म्हणजे...
आश्चर्याची बाब म्हणजे मलबार हिलमध्ये मतं मागायला येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि राजकीय पक्षांना नागरिकांकडून हा जाहीरनामा दिला जात आहे. ‘फ्रेंण्डस ऑफ मलबार हिल’ या संघटनेनेही आपला जाहीरनामा तयार केला असून त्यात राजकीय बंगल्यांमुळे होणारा त्रास, वाहतूकीची समस्या, वाहनतळाची समस्या, इमारतींची वाढती बांधकामं, रस्त्यांची दुर्दशा, मलबार टेकडीची सुरक्षा असे विषय अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
शहराच्या ओळखीचा भाग
वृक्षलागवडीचा उपाय
बेकायदेशीर राजकीय फलक
