Marathi News
  • डोक्याला ताप! हे राहण्याचे ठिकाण, राजकीय अड्डा नाही; BMC Election दरम्यान मुंबईच्या या रहिवाशांचा जाहीरनामा

डोक्याला ताप! 'हे' राहण्याचे ठिकाण, राजकीय अड्डा नाही; BMC Election दरम्यान मुंबईच्या 'या' रहिवाशांचा जाहीरनामा

BMC Election 2026 : राजकीय पक्षांचा राजीनामा जाहीर होत असतानाच स्थानिक मुंबईकरांनी जाहीर केलाय असा जाहीरनामा ज्याकडे वळल्या नेत्यांच्याही नजरा. काय आहे नागरिकांचं मत? पाहा...   

Sayali Patil | Jan 07, 2026, 11:12 AM IST
प्रचारासाठी वेळ

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

BMC Election 2026 : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुका तोंडावर असतानाच आता शहरात ठिकठिकाणी प्रचारफेऱ्या आणि बड्या नेत्यांचे दौरेसुद्धा सुरु झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. गल्लीबोळापासून दारोदार फिरून कार्यकर्ते आणि नेते प्रचारासाठी वेळ काढत आहेत. अशा या सत्तेचं केंद्र असणाऱ्या मुंबई शहरामध्ये मात्र याच प्रचारफेऱ्या आणि हे एकंदर राजकीय वातावरण नागरिकांसाठी मात्र अडचणीचा मुद्दा ठरत आहे. का? जाणून घ्या... 

नागरिकांच्या राहण्याचा परिसर

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

मुंबईत असणारं मलबार हिल हे एक उच्चभ्रू वस्तीचं ठिकाण. मात्र हे ठिकार नागरिकांच्या राहण्याचा परिसर असून, राजकीय अड्डा नाही असाच सूर तेथील रहिवासी आता आळवत आहेत. येथील रहिवाशांच्या शांततेला प्राधान्य द्यावं, अशी ठाम मागणी दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल येथील रहिवाशांच्या संघटनेने केली आहे.   

जाहीरनामा

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर येथील रहिवासी संघटनेने आपला जाहीरनामा तयार केला असून त्यात परिसरातील राजकीय बंगल्यांवर होणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकांना स्पष्ट विरोध केला आहे.  

अवघे काही दिवस

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

मतदानाला आता अवघे काही दिवस शिल्लक असून मुंबईतील विविध रहिवासी संघटनांनी राजकीय पक्षांसाठी आपले जाहीरनामे तयार केले आहेत. काहींनी तर प्रचारासाठी येणाऱ्या नेत्यांवर बंदी आणली आहे.   

आश्चर्याची बाब म्हणजे...

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

आश्चर्याची बाब म्हणजे मलबार हिलमध्ये मतं मागायला येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि राजकीय पक्षांना नागरिकांकडून हा जाहीरनामा दिला जात आहे. ‘फ्रेंण्डस ऑफ मलबार हिल’ या संघटनेनेही आपला जाहीरनामा तयार केला असून त्यात राजकीय बंगल्यांमुळे होणारा त्रास, वाहतूकीची समस्या, वाहनतळाची समस्या, इमारतींची वाढती बांधकामं, रस्त्यांची दुर्दशा, मलबार टेकडीची सुरक्षा असे विषय अधोरेखित करण्यात आले आहेत.   

शहराच्या ओळखीचा भाग

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

इतकंच नव्हे, तर मलबार हिलचं नैसर्गिक सौंदर्य, पुरातन वास्तू आणि रहिवासी वस्ती हे शहराच्या ओळखीचा भाग असून ते जतन केलं पाहिजे. हा परिसर भूस्खलनप्रवण असल्यामुळे, इथं कोणताही विकास करताना टेकडीची वहनक्षमता आणि स्थिरता लक्षात घेऊनच त्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

वृक्षलागवडीचा उपाय

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

जाहिरनाम्याच्या माध्यमातून या टेकडी परिसरातील धूप थांबवण्यासाठी, जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या सिमेंटच्या जंगलामुळे निर्माण होणारी उष्णता कमी करण्यासाठी वृक्षलागवडीचा उपाय सुचवण्यात आला आहे.   

बेकायदेशीर राजकीय फलक

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

मलबार हिल परिसरातील बेकायदेशीर राजकीय फलकांमुळं हे ठिकाण  बकाल दिसतं, फुटपाथवर असणारे फलक वाटसरुंसाठी अडचणीचे ठरतात. असं या नागरिकांच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट करण्यात आलं. 

महापालिकेतील प्रशासन

Mumbai news malabar hill is not a political base manifesto bmc election

महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुंबई महापालिकेतील प्रशासन हे जात, धर्म किंवा वर्ग यांचा विचार न करता सगळ्यांसाठी एकसमान असावं असा सूर नागरिकांच्या जाहिरनाम्यातून आळवण्यात आला असून, आता त्यातडे नेतेमंडळी नेमकं कसं लक्ष देतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.   

