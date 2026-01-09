मुंबई विमानतळाहून 1930 किमी दूरवरच्या 'या' ठिकाणी गेली 2025 मधील सर्वाधिक उड्डाणं; कुठे पोहोचले नागरिक?
Mumbai Airport Flights : मुंबईतून होणाऱ्या विमान प्रवासासंदर्भातील महत्त्वाची बातमी. कोणतं ठिकाण मागच्या आणि यंदाच्या वर्षातहीभाव खाऊन जातंय? जाणून घ्या...
Sayali Patil | Jan 09, 2026, 08:59 AM IST
1/8
मुंबई
2/8
असंख्य भारतीयांचा विमानप्रवास
2025 मध्येसुद्धा अशाच असंख्य भारतीयांनी मुंबई विमानतळावरून प्रवास केला. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही मार्गांवर हा प्रवास झाला, ज्याचा फायदा जवळपास 5 कोटी 55 लाख प्रवाशांनी घेतला. गेल्या वर्षभरात मुंबई विमानतळावरून 92414 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं आणि 2,38,870 देशांतर्गत उड्डाणांचा समावेश होता.
3/8
अधिकृत आकडेवारी
अधिकृत आकडेवारीनुसार 3,31,011 उड्डाणं या विमानतळानं हाताळली. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासात मुंबईपासून 1930 किमी, समुद्रापार असणाऱ्या ठिकाणावर जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक होती. हे ठिकाण म्हणजे दुबई. 2025 मध्ये 15 टक्के प्रवासी दुबईला गेले करस देशांतर्गत प्रवासात सर्वाधिक प्रवास हा दिल्लीला करण्यात आला.
4/8
विमानतळ
5/8
विमान वाहतूक
6/8
सर्वाधिक प्रवास
7/8