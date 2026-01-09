English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  मुंबई विमानतळाहून 1930 किमी दूरवरच्या या ठिकाणी गेली 2025 मधील सर्वाधिक उड्डाणं; कुठे पोहोचले नागरिक?

मुंबई विमानतळाहून 1930 किमी दूरवरच्या 'या' ठिकाणी गेली 2025 मधील सर्वाधिक उड्डाणं; कुठे पोहोचले नागरिक?

Mumbai Airport Flights : मुंबईतून होणाऱ्या विमान प्रवासासंदर्भातील महत्त्वाची बातमी. कोणतं ठिकाण मागच्या आणि यंदाच्या वर्षातहीभाव खाऊन जातंय? जाणून घ्या... 

Sayali Patil | Jan 09, 2026, 08:59 AM IST
मुंबई

Mumbai Airport Flights

Mumbai Airport Flights : मुंबईतून दर दिवशी मोठ्या संख्येनं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास होत असतो. काही अगदी जवळची ठिकाणं असोत किंवा सातासमुद्रापार असणारा विमानप्रवास असो, वेळेची बचत करत हवाई मार्गानं प्रवास करण्याला अनेकजण प्राधान्य देताना दिसतात. 

असंख्य भारतीयांचा विमानप्रवास

Mumbai Airport Flights

2025 मध्येसुद्धा अशाच असंख्य भारतीयांनी मुंबई विमानतळावरून प्रवास केला. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही मार्गांवर हा प्रवास झाला, ज्याचा फायदा जवळपास 5 कोटी 55 लाख प्रवाशांनी घेतला. गेल्या वर्षभरात मुंबई विमानतळावरून 92414 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं आणि 2,38,870 देशांतर्गत उड्डाणांचा समावेश होता.    

अधिकृत आकडेवारी

Mumbai Airport Flights

अधिकृत आकडेवारीनुसार 3,31,011 उड्डाणं या विमानतळानं हाताळली. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासात मुंबईपासून 1930 किमी, समुद्रापार असणाऱ्या ठिकाणावर जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक होती. हे ठिकाण म्हणजे दुबई. 2025 मध्ये 15 टक्के प्रवासी दुबईला गेले करस देशांतर्गत प्रवासात सर्वाधिक प्रवास हा दिल्लीला करण्यात आला.   

विमानतळ

Mumbai Airport Flights

मुंबई विमानतळावरून संपूर्ण वर्षात प्रामुख्यानं सुट्टीच्या दिवसांत विमान प्रवासात वाढ झाल्याचं दिसून आलं. ज्यामध्ये जानेवारी 2025 मध्ये सर्वात जास्त गर्दीची नोंद करण्यात आली.   

विमान वाहतूक

Mumbai Airport Flights

एकूण विमान वाहतूक सुविधेमध्ये 1.63 कोटी प्रवाशांनी आंतरराष्ट्रीय आणि 3.92 कोटी प्रवाशांनी देशांतर्गत विमानप्रवास केला.   

सर्वाधिक प्रवास

Mumbai Airport Flights

29 नोव्हेंबर हा दिवस सर्वाधिक प्रवाशांनी प्रवास केल्याची नोंद करणारा ठरला, जिथं 1,75,925 प्रवाशांनी प्रवास केला. 2025 या वर्षात 2024 च्या तुलनेत प्रवासी संख्येत 1.3 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. 

प्रवास

Mumbai Airport Flights

21 नोव्हेंबर या दिवशी 2025 या वर्षातील सर्वोच्च दैनंदिन विमान सेवा हाताळण्यात आल्याचं अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं जिथं 24 तासांत 1036 विमानसेवा हाताळल्या गेल्या. 

पुढची विमानवारी कुठे?

Mumbai Airport Flights

तुम्हीही जर यादरम्यान विमानप्रवास केला असेल तर या आकड्यांमध्ये तुमचंही तितकंचयोगदान आहे हे नाकारता येत नाही. काय मग, तुमची पुढची विमानवारी कुठे? 

