मुंबईतली सर्वात महागडी घरं कोण विकत घेतंय? Top 9 नावांची यादी समोर

Most Expensive Home Sold in Mumbai: मुंबई शहरात घरांच्या किमती नेमक्या किती महागल्या आहेत, याची कल्पना पुढील आकडेवारी पाहूनच येईल. किती ही श्रीमंती... घरांच्या किमती पाहून तुम्हीही हेच म्हणाल. 

Sayali Patil | Apr 14, 2026, 12:33 PM IST
1/9

लखलखती मायानगरी

Mumbai Real Estate : मुंबई शहराची या संपूर्ण जगासाठी असणारी ओळख म्हणजे लखलखती मायानगरी. अनेकांची स्वप्न साकार करणारी, अनेकांना श्रीमंतीच्या जगताची सफर घडवणारी अशी ही स्वप्ननगरी मुंबई. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)

2/9

मुंबई

याच मुंबई शहरात आपलं हक्काचं घर हवं हे स्वप्न अनेकांनी पाहिलेलं असतं. काहींना ते साकार करणं शक्यही होतं. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)

3/9

विचार केलाय का?

कधी विचार केलाय का, मुंबईत 1 बीएचके आणि 2 बीएचकेच्या पलिकडेही जाऊन त्याहीपेक्षा महागड्या घरांच्या कोट्यवधींच्या किमती नेमक्या कोणाला परवडतात? (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)

4/9

शहरातील महागडी घरं नेमकी कोणी विकत घेतली?

CRE Matrix च्या वतीनं त्याचसंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जिथं जीएसटी आणि स्टँप ड्युटीसह इतर कर वगळता शहरातील महागडी घरं नेमकी कोणी विकत घेतली, त्या व्यक्तींची नावं समोर आली आहेत. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)

5/9

लोढा सीफेस वरळी

यातचं पहिलं नाव आहे एसआर मेनन प्रॉपर्टीज. ज्यांनी लोढा सीफेस वरळी इथं 14865 चौरस फुटांची संपत्ती 187.47 कोटींना खरेदी केली. यापुढचं नाव आहे झायडस फॅमिली ट्रस्ट. ज्यांनी वरळीतील ऑबेरॉय 360 मध्ये 14911 चौरस फुटांची संपत्ती 200 कोटींना खरेदी केली. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)

6/9

ओबेरॉय 360

यादीत पुढील नाव आहे. 3. वरळी पश्चिमेला असणाऱ्या ओबेरॉय 360 इथं 14911 चं घर खरेदी करणाऱ्या AEX रिअल इस्टेट एलएलपीचं. यासाठी त्यांनी 201.56 कोटी रुपये इतकी किंमत मोजली. 4. इथंच निसर्ग डेव्हलपर यांनी 213.65 कोटी इतकी रक्कम मोजत 14911 चौरस फूट कार्पेट एरियाचं घर खरेदी केलं. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)

7/9

वरळी

5. वरळीतील नमन क्साना इथं 9213 चौरस फुटांची संपत्ती 225.76 कोटींना खरेदी करण्याचं काम शॉला रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडनं केलं. 6.  ओबेरॉय 360, वरळी इथं टेक्सरिअल प्रायव्हेट लिमिटेडनं 230.55 कोटी रुपयांना मालमत्ता खरेदी केली.   (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

8/9

मलबार हिल

7. नीरज बजाज यांनी मलबार हिल इथं असणाऱ्या लोढा मलबारमध्ये 18008 चौरस फुटांची मालमत्ता 252.50 कोटींना खरेदी केली. 8. तर इथंच 22736 चौरस फुटांची मालमत्ता अंजली आशुतोष तपारिया यांनी 309.55 कोटींना खरेदी केली. (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)  

9/9

महागडी मालमत्ता

9. सर्वात महागडी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर असणारं नाव आहे लीना गांधी तिवारी. ज्यांनी वरळीच्या नमन क्साना इथं 22572 चौरस फुटांच्या मालमत्तेची खरेदी केली. ज्यासाठी त्यांनी 639 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम मोजली.  (सर्व छायाचित्र- सोशल मीडिया)    

'हार्दिकच 'मुंबई'साठी सर्वात मोठी अडचण!' ओपनिंग बॅट्समन स्पष्टच बोलला; 'रोहित आणि सूर्यालाही..'

किती खजिना दडलाय? जगन्नाथ मंदिरातील रत्न भंडारातील रहस्याचा उलगडा होणार

मराठी पोरामुळे वैभव सूर्यवंशीच्या नावे नव्या रेकॉर्डची नोंद; हा रेकॉर्ड पुन्हा न करण्याचा असेल प्रयत्न; कोण आहे प्रफुल हिंगे?

मुंबईची पहिली Non AC लोकल कशी असणार? पाहा फोटो, दरवाजे बंद झाल्यावर हवेचं काय? केलाय मोठा बदल

