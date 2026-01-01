महिन्याभरातच राज्य शासनाच्या तिजोरीत ₹1200000000 ची रक्कम आली कुठून? मुंबईतून सर्वात मोठी बातमी समोर
Maharashtra Mumbai News : (BMC Election 2026) निवडणुकीच्या या धामधुमीत राज्य शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधींच्या रकमेची भर. वर्षभरातील आकड्यांची बेरीज करताना म्हणाल इतका पैसा आला कुठून?
Sayali Patil | Jan 01, 2026, 09:52 AM IST
1/8
Maharashtra
Maharashtra Mumbai News : (BMC Election 2026) मुंबईसह सध्या महाराष्ट्र राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच राज्य शासनाच्या तिजोरीत डिसेंबर 2025 मध्ये जमा झालेल्या एका रकमेनं सर्वांचच लक्ष वेधलं आहे, आश्चर्याची बाब म्हणजे सर्व श्रेणीतील मुंबईकरांचा या रकमेत हातभार असून, त्याच्याच माध्यमातून ही रक्कम मिळाली आहे.
2/8
मुंबई
3/8
विक्रम
4/8
पहिलं वर्ष
कोरोनानंतर हे असं पहिलं वर्ष ठरलं ज्यामध्ये घर खरेदीला ग्राहकांनी प्राधान्य दिलं. गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता 2025 मध्ये 1 लाख 41 हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली होती आणि ज्यामुळं 12141 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. 2023 पेक्षा 2024 मध्ये घर खरेदीच्या प्रमाणात 11 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.
5/8
घरविक्री
6/8
महसूल
7/8