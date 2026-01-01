English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • महिन्याभरातच राज्य शासनाच्या तिजोरीत ₹1200000000 ची रक्कम आली कुठून? मुंबईतून सर्वात मोठी बातमी समोर

Maharashtra Mumbai News :  (BMC Election 2026) निवडणुकीच्या या धामधुमीत राज्य शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधींच्या रकमेची भर. वर्षभरातील आकड्यांची बेरीज करताना म्हणाल इतका पैसा आला कुठून? 

Sayali Patil | Jan 01, 2026, 09:52 AM IST
Maharashtra

Maharashtra Mumbai News :  (BMC Election 2026) मुंबईसह सध्या महाराष्ट्र राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच राज्य शासनाच्या तिजोरीत डिसेंबर 2025 मध्ये जमा झालेल्या एका रकमेनं सर्वांचच लक्ष वेधलं आहे, आश्चर्याची बाब म्हणजे सर्व श्रेणीतील मुंबईकरांचा या रकमेत हातभार असून, त्याच्याच माध्यमातून ही रक्कम मिळाली आहे.   

मुंबई

एकिकडे मुंबईतील घरांची विक्री होत नसल्याची माहिती असतानाच राज्य शासनाच्या तिजोरीत पडलेली भर पाहता मात्र असं दिसत नव्हतं. कारण 2025 हे वर्ष बांधकाम व्यवसायासाठी समाधानकारक ठरलं, ज्यामध्ये घरविक्री व्यवसायाला चालना मिळाली आणि वर्षभरात 1 लाख ३७ हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली.   

विक्रम

एकट्या डिसेंबर महिन्यात मार्चनंतरचा विक्रम गाठत 15 हजारांनंतर 14 हजार घरांची विक्री करण्याचा टप्पा ओलांडला. या घरविक्रीच्या माध्यमातून मुद्रांक शुल्क वसुलीच्या रुपाने तब्बल 1200 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला. ज्यामुळं राज्याच्या तिजोरीतही चांगली भर पडली.   

पहिलं वर्ष

कोरोनानंतर हे असं पहिलं वर्ष ठरलं ज्यामध्ये घर खरेदीला ग्राहकांनी प्राधान्य दिलं. गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता 2025 मध्ये 1 लाख 41 हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली होती आणि ज्यामुळं 12141 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. 2023 पेक्षा 2024 मध्ये घर खरेदीच्या प्रमाणात 11 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.   

घरविक्री

2025 मध्ये प्रत्यक्षात 2024 पेक्षा घर खरेदीचं प्रमाण कमी असलं तरीही हा आकडा दिलासा देणारं म्हटलं जात आहे. या वर्षात सर्वाधिक घरविक्री मार्च महिन्यात झाली, जिथं 15501 घरं ग्राहकांनी खरेदी केली. ज्यामुळं राज्य शासनाला 1503 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला.    

महसूल

डिसेंबरमध्ये 14 हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली आणि यातूनच राज्याच्या तिजोरीत 1200 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला. त्यामुळे या वर्षाचा शेवट बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देऊन गेला. 

सकारात्मक बदल

सरत्या वर्षातील हा सकारात्मक बदल पाहता आता 2026 हे वर्ष बांधकाम व्यवसायासाठी कसं ठरतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. 

धोरणात्मक सुधारणा

धोरणात्मक सुधारणा, घरखरेदी-विक्रीची वाढती मागणी यामुळे घरविक्रीला नेमकी कशी चालना मिळते आणि यातून किती महसूल जमा होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

