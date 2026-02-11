मुंबईत विक्रमी घरविक्री; तूफान खर्चामुळं शासनाच्या तिजोरीत 'इतकी' रक्कम, कुठून आला हा पैसा?
Mumbai Real Estate : मुंबईकरांना कशी घरं हवीयेत? जानेवारीतील विक्रीचा आकडा सगळंच सांगतोय... मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातून मोठी आणि महत्त्वाची माहिती. किती महसूल गोळा झालाय माहितीये?
Sayali Patil | Feb 11, 2026, 12:34 PM IST
मुंबईतील रिअल इस्टेट
व्यवहार क्षेत्र
देशातील सर्वात मोठं संपत्ती, भूखंड व्यवहार क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई शहरात जानेवारी 2026 मध्ये एक नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यात आला. अधिकृत आकडेवारीनुसार नव्या वर्षात मुंबईत गृहनिर्माण क्षेत्रात घरांच्या नोंदणीत जानेवारी महिन्यात मागील गेल्या 14 वर्षांतील दुसऱ्या क्रमांकाचा क्रमांकाचा उच्चांक गाठण्यात आला.
जानेवारी 2026
फक्त जानेवारी 2026 मध्ये 11219 मालमत्तांची नोंदणी होत असून त्यातून तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला. वार्षिक दोन टक्के दरानं ही वाढ झाल्याचं म्हटलं जात आहे. मुंबई शहाराचा होणारा विकास आणि या शहराच्या रुंदावणाऱ्या कक्षा पाहता येथील घरांची मागणी सातत्याने वाढत असल्यानं जानेवारी 2025 च्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी नोंदणीत आठ टक्क्यांची घट असली तरीही इतर वर्षांच्या तुलनेत ही वाढ मात्र जास्त होती.
अधिकृत आकडेवारी
शेअर बाजार
स्टँप ड्युटी
