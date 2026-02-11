English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबईत विक्रमी घरविक्री; तूफान खर्चामुळं शासनाच्या तिजोरीत इतकी रक्कम, कुठून आला हा पैसा?

मुंबईत विक्रमी घरविक्री; तूफान खर्चामुळं शासनाच्या तिजोरीत 'इतकी' रक्कम, कुठून आला हा पैसा?

Mumbai Real Estate : मुंबईकरांना कशी घरं हवीयेत? जानेवारीतील विक्रीचा आकडा सगळंच सांगतोय... मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातून मोठी आणि महत्त्वाची माहिती. किती महसूल गोळा झालाय माहितीये? 

Sayali Patil | Feb 11, 2026, 12:34 PM IST
Mumbai Real Estate : मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या प्रचंड आर्थिक उलाढाली पाहायला मिळत आहेत. एकिकडे शहरातील महत्त्वाच्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असणारी विकासकामं आणि निर्माणाधीन प्रकल्प पाहता या परिसरातील घरांचे दर गगनाला भिडण्यास सुरुवात झाली आहे.   

देशातील सर्वात मोठं संपत्ती, भूखंड व्यवहार क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई शहरात जानेवारी 2026 मध्ये एक नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यात आला. अधिकृत आकडेवारीनुसार नव्या वर्षात मुंबईत गृहनिर्माण क्षेत्रात घरांच्या नोंदणीत जानेवारी महिन्यात मागील गेल्या 14 वर्षांतील दुसऱ्या क्रमांकाचा क्रमांकाचा उच्चांक गाठण्यात आला.   

फक्त जानेवारी 2026 मध्ये 11219 मालमत्तांची नोंदणी होत असून त्यातून तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला. वार्षिक दोन टक्के दरानं ही वाढ झाल्याचं म्हटलं जात आहे. मुंबई शहाराचा होणारा विकास आणि या शहराच्या रुंदावणाऱ्या कक्षा पाहता येथील घरांची मागणी सातत्याने वाढत असल्यानं जानेवारी 2025 च्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी नोंदणीत आठ टक्क्यांची घट असली तरीही इतर वर्षांच्या तुलनेत ही वाढ मात्र जास्त होती. 

अधिकृत आकडेवारीच्या अनुषंगानं घर खरेदी- विक्रीसंदर्भात हा वाटा 80 टक्के इतका होता. मुंबईतील घरांच्या किंमती अन्य शहरांच्या तुलनेत अधिक असल्याने येथून नवनव्या महसूलविक्रमाची नोंद सातत्यानं होत आहे.   

मुंबईतील नोंदणीचा कल दिवसेंदिवस चढत्या क्रमानं पुढे जात असून, घर खरेदी करणाऱ्यांचा विश्वास शेअर बाजारातील उलथापालथीवरही आहे असं स्पष्ट होत असल्याचं तज्ज्ञ म्हणतात.   

स्टँप ड्युटीच्या माध्यमातून होणाऱ्या कमाई वाढण्यामागे महागड्या आणि प्रिमियम घरांची भागिदारी वाढणं हे मुख्य कारण सांगण्यात येत आहे. यामध्ये 5 कोटींहून अधिक घरांचा वाटा 7 टक्के असून 1 कोटींहून कमी दराच्या घरांची भागिदारी मात्र इथं कमी झाली आहे.   

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार घर खरेदीदार सध्या उत्तम बांधकाम, चांगली कनेक्टिव्हीटी आणि उत्तम पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत आहेत. मेट्रोशी जोडली गेलेली शहरं आणि व्यावसायिक केंद्रांमध्ये मिड आणि प्रिमियम श्रेणीतील प्रकल्पांना अधिक पसंती मिळत आहे.  

जानेवारीत एकूण नोंदणी झालेल्या घरांमध्ये 80 टक्के वाटा रहिवासी मालमत्तेचा असून, यामध्ये 1000 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांची सर्वाधिक खरेदी झाली. क्षेत्रीय नोंदणी पाहिल्यास पश्चिमी आणि मध्य उपनगरांमध्ये सर्वाधिक नोंदणी झाली, ज्यांच्या भागिदारीचा आकडा 87 टक्के इतका पाहायला मिळाला.   

