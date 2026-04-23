English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Mumbai News : 2 उड्डाणपुलांमुळे भायखळा ते सीएसएमटी 45 मिनिटांचा प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत, असा असेल मार्ग!

South Mumbai Traffic : मुंबईत दोन नवीन फ्लायओव्हर्स हे दक्षिण मुंबईच्या ट्रॅफिकचा खरा गेम-चेंजर ठरतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आहे. भायखळा ते माझगावदरम्यान दोन उड्डाणपुल बांधण्यात येत असून 45 मिनिटांचा प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांवर येणार आहे. 

Neha Choudhary | Apr 23, 2026, 02:44 PM IST
twitter
1/9

मुंबई शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या अनेक वर्षांपासून आहे. हीच वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आणि शहरात वाहनचालकांना सुसाट वाहन चालवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. 

twitter
2/9

मुंबईत दोन नवीन फ्लायओव्हर्समुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका होणार आहे. ऑफिसच्या वेळेत आणि ऑफिस सुटल्यानंतर भायखळा आणि माझगाव दरम्यान मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात  वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. 

twitter
3/9

प्रचंड वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी दोन नवीन फ्लायओव्हर्स बांधले जात आहे. या बांधकामाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या ट्रॉफिकमधून मुंबईकरांची सुटका करण्यासाठी भायखळा इथे 916 मीटर लांबीचा केबल स्टेड पूल बांधला जात आहे. 

twitter
4/9

भायखळामधील केबल स्टेड पूल पुढे जाऊन माझगावशी जोडला जाणार आहे. 892 मीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाने हा जोडला जाणार आहे. हे दोन उड्डाणपूल दक्षिण मुंबईच्या ट्रॅफिकचा खरा गेम-चेंजर ठरणार आहे. 

twitter
5/9

भायखळा इथल्या 103 वर्ष जुन्या वाय पुलाच्या जागी महत्त्वाचे म्हणजे बीएमसीने एका नव्या केबल-स्टेड पुलाचा विचार करण्यात येत आहे.भायखळा ते माझगाव दरम्यान एलिव्हेटेड कनेकटीव्हीटी नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना रिचर्डसन, क्रुडाल जंक्शन आणि सब्बू सिद्दिकी जंक्शनमधून प्रवास करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीत अडकावे लागते.

twitter
6/9

मुंबई पालिकाने हातात घेतलेल्या या दोन नव्या पुलांमुळे जेजे उड्डाणपुलापासून आणखी एक उड्डाणपूल तयार होतोय. हा पूल भायखळामधील आगामी वाय उड्डाणपुलाला जोडण्यात येणार आहे. यामुळे दक्षिण मुंबईत एका नव्या हाय स्पीड कॉरिडोरची साथ मिळणार आहे. 

twitter
7/9

हा केबल स्टेड पुलावर सहा लेन असून 916 मीटर लांबाचा पूल असणार आहे. जुन्या पुलापेक्षा नवीन पूल अधिक रुंद असणार आहे. एवढंच नाही तर या पुलावर प्रवाशांसाठी सेल्फी पॉईंटसोबत रोशनाई करण्यात येणार आहे.

twitter
8/9

तरदुसरा पूल हा 848 मीटर लांबीचा असून 4 लेनचा असणार आहे. या कॉरिडोमुळे सीएसएमटी (फोर्ट) ते भायखळा दरम्यान अंतर 30 ते 45 मिनिटावरून अवघ्या 10 मिनिटांवर येईल. 

twitter
9/9

सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार केबल-स्टेड पूलाचं काम 78 टक्के पूर्ण झालं असून हा पूल मुंबईकरांसाठी नोव्हेंबर 2026 पर्यंत प्रवासासाठी खुला करण्याचा मानस आहे. तर दुसरा पूलाचं वर्क ऑर्डर काढण्यात आलं आहे. या पुलाची डेडलाइन 2028 ठेवली आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

