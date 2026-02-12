English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुंबईकरांना का नकोयत मोक्याच्या ठिकाणची घरं? त्यांच्या नकारानं कोणाला लागणार लॉटरी?

मुंबईकरांना का नकोयत मोक्याच्या ठिकाणची घरं? त्यांच्या नकारानं कोणाला लागणार लॉटरी?

Mumbai News : मुंबई शहरात घर खरेदी करण्याचं अनेकांचच स्वप्न असतं. मात्र याच शहरात अशीही काही घरं आहेत, जी खरेदी करण्यास अनेक नागरिकांना नकार दिला आहे. काय आहे या नकाराचं कारण? जाणून घ्या... 

Sayali Patil | Feb 12, 2026, 10:59 AM IST
twitter
1/8

मुंबई

Mumbai news winners denied bmc lottery homes mhada lottrey

Mumbai News : मुंबई शहरात घर खरेदी करणं अनेकांसाठीच मोठं आव्हानाचं काम असतं. कोणासाठीतरी हे त्यांचं स्वप्न असतं, तर कोणासाठी जीवनातील एक नवा टप्पा. मात्र या मुंबईत घर घेणं तितकंही सोपं नाही. तरीही शहरात मध्यमवर्गीयांनाही घर खरेदी करता यावं यासाठी म्हाडा आणि अगदी आता मुंबई पालिकेनंही पुढाकार घेतल्याचं पाहायला मिळालं.   

twitter
2/8

मनपाची घरं

Mumbai news winners denied bmc lottery homes mhada lottrey

डिसेंबर 2025 मध्येसुद्धा मुंबई मनपानं 426 घरांची सोडत काढली होती. मात्र या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद संमिश्र असल्याचं प्रथमदर्शनी लक्षात येत आहे. या सोडतीतील 373 घरांनाच प्रतिसाद मिळाल्यानं तितकीच घरं वितरित होणार असल्याचं चित्र होतं. मात्र यातूनही काहींनी माघार घेतली आहे.   

twitter
3/8

373 घरांच्या वितरणासाठीची

Mumbai news winners denied bmc lottery homes mhada lottrey

373 घरांच्या वितरणासाठीची तयारी सुरू असतानाच त्यातूनही 96 विजेत्यांनी ही घरं नाकारली आहेत. घरं सरेंडर किंवा परत करण्यामागे त्यांची जास्त किंमत कारणीभूत असून भांडूप आणि भायखळा इथं असणारी ही महागडी घरं परत करण्यात आली आहेत.   

twitter
4/8

नाकारण्यात आलेली घरं

Mumbai news winners denied bmc lottery homes mhada lottrey

पालिकेच्या सोडतीत नाकारण्यात आलेली हीच घरं आता प्रतीक्षा यादीतील नागरिकांसाठी पुढे केली जाणार आहेत. मात्र तरीही ती नाकारण्यात आल्यास रिक्त घरांचाच आकडा वाढेल. तेव्हा आता पालिकेच्या घरांची ही लॉटरी कोणाला लागते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.   

twitter
5/8

विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली

Mumbai news winners denied bmc lottery homes mhada lottrey

मुंबई मनपाला विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 अंतर्गत प्राप्त झालेल्या 426 घरांपैकी 373 घरांसाठी अर्ज मिळाले, तर 53 घरांना शून्य प्रतिसाद मिळाला. ज्यामुळं ही घरं रिक्त राहिली.   

twitter
6/8

घरांच्या किमती

Mumbai news winners denied bmc lottery homes mhada lottrey

उपलब्ध माहितीनुसार ही घरं भांडूपमधील असून त्यांच्या किमती 66 लाखांहून अधिक होत्या. दरम्यान पालिकेच्या या सोडतीत 373 घरांसाठी 2037 अर्जदार सहभागी झाले होते. त्यापैकी 373 अर्जदार विजेते ठरले.   

twitter
7/8

कागदपत्रं

Mumbai news winners denied bmc lottery homes mhada lottrey

सोडतीनंतर विजेत्यांकडून कागदपत्रं जमा करून त्यांची पडताळणी करण्याचा टप्पा सध्या सुरू असून यातील भायखळ्याचं घर 1 कोटींचं असल्यानं ते महाग असल्याचच सूर विजेत्यांकडून आळवला जात आहे.   

twitter
8/8

घरं नाकारण्याचं कारण

Mumbai news winners denied bmc lottery homes mhada lottrey

घर खरेदीच्या या प्रक्रियेत अर्जदारांची उत्पन्न मर्यादा आणि घरांच्या प्रत्यक्ष किंमतीत तफावत असल्याने पालिकेच्या सोडतीतील घरं विजेते नाकारत असल्याचं म्हटलं जात आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी; विकऑफ तुम्हीच ठरवणार! डबल बोनस अन्..; राज्यात नवा कायदा

पुढील अल्बम

4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी; विकऑफ तुम्हीच ठरवणार! डबल बोनस अन्..; राज्यात नवा कायदा

4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी; विकऑफ तुम्हीच ठरवणार! डबल बोनस अन्..; राज्यात नवा कायदा

4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी; विकऑफ तुम्हीच ठरवणार! डबल बोनस अन्..; राज्यात नवा कायदा 12
Birthday Special: वडील ऑटोचालक… मुलगा स्विंग गोलंदाज! कसोटी पदार्पणच ठरले शेवटचे, कोण आहे हा खेळाडू?

Birthday Special: वडील ऑटोचालक… मुलगा स्विंग गोलंदाज! कसोटी पदार्पणच ठरले शेवटचे, कोण आहे हा खेळाडू?

Birthday Special: वडील ऑटोचालक… मुलगा स्विंग गोलंदाज! कसोटी पदार्पणच ठरले शेवटचे, कोण आहे हा खेळाडू? 10
सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? &#039;रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...&#039;

सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? 'रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...'

सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? 'रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...' 8
बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती!

बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती!

बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती! 9