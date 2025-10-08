लोकल, मोनो, मेट्रोसह तब्बल 11 Public Transport चं तिकीट एकाच ठिकाणी, जाणून घ्या काय आहे 'Mumbai One'
Mumbai One App: महामुंबईची सफर एकाच तिकिटावर करता येणार आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते आज होणार 'मुंबई वन'चं उद्घाटन करण्यात येणार आहे.
Mansi kshirsagar | Oct 08, 2025, 03:23 PM IST
मल्टी-मोडल मोबिलिटी मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्ममुळे प्रवाशांना तिकीट खरेदीसाठी सर्वत्र उपलब्ध असलेल्या डिजिटल सुविधा मिळतात. यामुळे प्रत्यक्ष तिकीट खिडकीवर जावे लागत नाही. त्यामुळे प्रवाशांना रांगेत थांबावे लागत नाही आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळून रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी होते. त्यामुळे भारत सरकारच्या 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमालाही थेट पाठबळ मिळते.
