Marathi News
लोकल, मोनो, मेट्रोसह तब्बल 11 Public Transport चं तिकीट एकाच ठिकाणी, जाणून घ्या काय आहे 'Mumbai One'

Mumbai One App: महामुंबईची सफर एकाच तिकिटावर करता येणार आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते आज होणार 'मुंबई वन'चं उद्घाटन करण्यात येणार आहे.  

Mansi kshirsagar | Oct 08, 2025, 03:23 PM IST
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी “मुंबई वन” या देशातील पहिल्या एकात्मिक कॉमन मोबिलिटी ॲपचे लोकार्पण करणार आहेत. या ॲपमुळे 11 सार्वजनिक वाहतूक ऑपरेटर उपनगरीय रेल्वेसह एका प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील.  

संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशासाठी (MMR) एकच ॲप उपलब्ध होणार आहे. एकच QR-आधारित डिजिटल तिकीट वापरून मेट्रो, बस, मोनोरेल आणि उपनगरीय रेल्वेत सहज प्रवास करता येईल. या ॲपमुळे अनेक ॲप्स, वेगवेगळे बुकिंग्स आणि कागदी तिकिटांची गरज संपेल.  

“मुंबई इन मिनिट्स” या दृष्टीकोनाच्या दिशेने हे ॲप एक मोठे परिवर्तनकारी पाऊल आहे. हे मॉडेल इतर महानगरांसाठीही अनुकरणीय ठरेल.   

या ॲपद्वारे उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो लाईन्स 1, 2A, 7 आणि 3, नवी मुंबई मेट्रो, मोनोरेल, बेस्ट, TMT, MBMT, KDMT आणि NMMT या 11 सार्वजनिक वाहतूक संस्था एका प्लॅटफॉर्मवर एकत्र.

मुंबई वन ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील विविध सार्वजनिक परिवहन यंत्रणांसाठी (पीटीओ) ऑन-डिमांड परिवहन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाला आहे. या एकत्रीकरणामुळे प्रवाशांना वेगवेगळी ॲप वापरण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे तिकिट खरेदी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि अधिक सोयीस्कर होईल.  

मल्टी-मोडल मोबिलिटी मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्ममुळे प्रवाशांना तिकीट खरेदीसाठी सर्वत्र उपलब्ध असलेल्या डिजिटल सुविधा मिळतात. यामुळे प्रत्यक्ष तिकीट खिडकीवर जावे लागत नाही. त्यामुळे प्रवाशांना रांगेत थांबावे लागत नाही आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळून रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी होते. त्यामुळे भारत सरकारच्या 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमालाही थेट पाठबळ मिळते.  

हे ॲप प्रवाशांना त्यांच्या नियोजित प्रवासासंबंधी महत्त्वाच्या अद्यतनांची रिअल-टाईम सूचना प्रदान करते, ज्यामध्ये पर्यायी मार्गांची माहितीही समाविष्ट असते. अशी माहिती आधीच मिळाल्याने प्रवाशांना योग्य निर्णय घेता येतात आणि आपल्या प्रवासाचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येते.  

मुंबई वन अ‍ॅप 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 5:00 वाजल्यापासून डाउनलोड व वापरासाठी उपलब्ध असणार आहे

