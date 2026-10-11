/आमीर खानच्या भाचीच्या अंगावर मारहाणीच्या खुणा? प्रोटेस्टनंतर पोलिस कोठडीतून सुटल्यानंतर व्हिडीओ केला शेअर

बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान, त्याची मैत्रीण लेखा वॉशिंग्टन आणि झेन मेरी खान यांना शनिवारी मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि काही तासांनंतर सोडून दिले.
बॉलिवूड अभिनेता इमरान खान, त्याची प्रेयसी लेखा वॉशिंग्टन आणि अभिनेत्री जायन मेरी खान यांना मुंबई पोलिसांनी शनिवारी ताब्यात घेतलं होतं. काही तासांनंतर या तिघांची सुटका करण्यात आली. मात्र, या घटनेनंतर जायन मेरी खानने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडीओमुळे चर्चेला उधाण आलं आहे. या व्हिडीओमध्ये तिच्या हातांवर, पायांवर आणि शरीराच्या विविध भागांवर निळसर-पिवळ्या रंगाच्या जखमांच्या खुणा दिसत आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात इमरान खान, लेखा वॉशिंग्टन आणि जायन मेरी खान सहभागी झाले होते. मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.
या घटनेनंतर जायन मेरीने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ‘Democratic Fit Check’ असं कॅप्शन देत तिने पोलिसांच्या ताब्यात असताना शरीरावर उमटलेल्या जखमांच्या खुणा दाखवल्या आहेत. तिच्या हातांवर, दंडांवर आणि पायांवर दिसणाऱ्या खुणांमुळे या व्हिडीओची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. या व्हिडीओच्या माध्यमातून जायनने केवळ आपल्या जखमा दाखवल्या नाहीत, तर पोलिसांच्या कारवाईवर आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवरही उपरोधिक भाष्य केलं आहे.
व्हिडीओच्या शेवटी कॅमेऱ्यासमोर येत तिने ठाम शब्दांत आपली भूमिका मांडली. “आणखी किती घाबरवण्याचा प्रयत्न करणार? एक वेळ अशी येईल की भीतीच संपून जाईल,” अशा आशयाचं विधान तिने केलं. तिच्या या वक्तव्यामुळे आंदोलनानंतरही आपली भूमिका बदलण्यास तयार नसल्याचा संदेश तिने दिल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या जखमा नेमक्या कशामुळे झाल्या, याबाबत स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
जायन मेरी खान ही अभिनेत्री असून ती दिग्दर्शक मन्सूर खान यांची मुलगी आहे. मन्सूर खान हे बॉलिवूडचा सुपरस्टार आमिर खान यांचे चुलत भाऊ आहेत. ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’ आणि ‘अकेले हम अकेले तुम’ यांसारख्या लोकप्रिय चित्रपटांचं दिग्दर्शन त्यांनी केलं आहे.
२० मार्च १९९५ रोजी मुंबईत जन्मलेल्या जायन मेरीचं नाव खान कुटुंबातील नव्या पिढीतील कलाकारांमध्ये घेतलं जातं. तिची आई टीना खान असून पाब्लो इवान खान हा तिचा भाऊ आहे. अभिनेता इमरान खान आणि जुनैद खान हे तिचे चुलत भाऊ आहेत.
जायनने २०२० मध्ये नेटफ्लिक्सवरील ‘मिसेस सीरियल किलर’ या चित्रपटातून अभिनयाच्या क्षेत्रात पदार्पण केलं. त्यानंतर ‘Feels Like Ishq’ या नेटफ्लिक्सवरील वेब सीरिजमध्येही ती झळकली. याशिवाय, आलिया भट्टच्या ‘कपूर अँड सन्स’ या चित्रपटातही तिने छोटी भूमिका साकारली होती.
सध्या जायन मेरी खानने शेअर केलेला व्हिडीओ आणि त्यातील तिचं वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरत आहे. या घटनेमुळे आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.