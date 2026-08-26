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आझाद मैदानाबद्दल मोठा निर्णय! दक्षिण मुंबईतील आंदोलनांसाठी नवे नियम

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 26, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:40 PM IST

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईतील मोर्चे आणि आंदोलनांसाठी प्रशासनाने नवे नियम लागू केले आहेत.

Mumbai Protest Rules 1/9

आंदोलनासाठी आझाद मैदानच

दक्षिण मुंबईत मोर्चा, धरणे, निदर्शने किंवा आंदोलन करण्यासाठी आता आझाद मैदान हेच अधिकृत ठिकाण असेल. इतर ठिकाणी आंदोलन करता येणार नाही.

Mumbai Protest Rules 2/9

सात दिवस आधी अर्ज आवश्यक

आंदोलनासाठी संबंधित पोलिसांकडे किमान सात दिवस आधी परवानगीचा अर्ज करावा लागणार आहे.

 

 

Mumbai Protest Rules 3/9

सात दिवस आधी अर्ज आवश्यक

एका आंदोलनाला एकावेळी फक्त एका दिवसाची परवानगी दिली जाईल. अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्यक्रमानुसार परवानगी देण्यात येणार आहे.

 

Mumbai Protest Rules 4/9

फक्त कामकाजाच्या दिवशी आंदोलन

 शासकीय कामकाजाच्या दिवशीच आंदोलनाची परवानगी मिळेल. सुट्टीच्या दिवशी आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

 

Mumbai Protest Rules 5/9

विशेष प्रसंगी परवानगी नाकारता येणार

अधिवेशन, व्हीव्हीआयपी किंवा व्हीआयपी दौरे, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांना आंदोलनाची परवानगी नाकारण्याचा अधिकार असेल.

Mumbai Protest Rules 6/9

लाऊडस्पीकरसाठी स्वतंत्र परवानगी

आंदोलनादरम्यान ध्वनिक्षेपक वापरण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई होऊ शकते.

 

Mumbai Protest Rules 7/9

झेंडे-बॅनरच्या आकारावर मर्यादा

आंदोलनातील झेंडा किंवा बॅनर ९ फूट बाय ६ फुटांपेक्षा मोठा नसावा. तसेच त्यासाठी वापरण्यात येणारी काठी दोन फुटांपेक्षा जास्त लांब ठेवता येणार नाही.

Mumbai Protest Rules 8/9

शस्त्रे आणि भडकाऊ भाषणांवर बंदी

आंदोलनस्थळी लाठ्या, तलवारी, बंदुका, भाले यांसारख्या वस्तू बाळगण्यास मनाई असेल. तसेच चिथावणीखोर किंवा भडकाऊ भाषणे करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

 

Mumbai Protest Rules 9/9

हे नियम पळायचेच

हे नियम नागरिकांना आणि वाहतुकीला कमीत कमी त्रास व्हावा तसेच आंदोलन शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावे, या उद्देशाने लागू करण्यात आले आहेत.

 

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