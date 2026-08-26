/आझाद मैदानाबद्दल मोठा निर्णय! दक्षिण मुंबईतील आंदोलनांसाठी नवे नियम

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईतील मोर्चे आणि आंदोलनांसाठी प्रशासनाने नवे नियम लागू केले आहेत.
दक्षिण मुंबईत मोर्चा, धरणे, निदर्शने किंवा आंदोलन करण्यासाठी आता आझाद मैदान हेच अधिकृत ठिकाण असेल. इतर ठिकाणी आंदोलन करता येणार नाही.
आंदोलनासाठी संबंधित पोलिसांकडे किमान सात दिवस आधी परवानगीचा अर्ज करावा लागणार आहे.
एका आंदोलनाला एकावेळी फक्त एका दिवसाची परवानगी दिली जाईल. अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्यक्रमानुसार परवानगी देण्यात येणार आहे.
शासकीय कामकाजाच्या दिवशीच आंदोलनाची परवानगी मिळेल. सुट्टीच्या दिवशी आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
अधिवेशन, व्हीव्हीआयपी किंवा व्हीआयपी दौरे, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांना आंदोलनाची परवानगी नाकारण्याचा अधिकार असेल.
आंदोलनादरम्यान ध्वनिक्षेपक वापरण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई होऊ शकते.
आंदोलनातील झेंडा किंवा बॅनर ९ फूट बाय ६ फुटांपेक्षा मोठा नसावा. तसेच त्यासाठी वापरण्यात येणारी काठी दोन फुटांपेक्षा जास्त लांब ठेवता येणार नाही.
आंदोलनस्थळी लाठ्या, तलवारी, बंदुका, भाले यांसारख्या वस्तू बाळगण्यास मनाई असेल. तसेच चिथावणीखोर किंवा भडकाऊ भाषणे करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
हे नियम नागरिकांना आणि वाहतुकीला कमीत कमी त्रास व्हावा तसेच आंदोलन शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावे, या उद्देशाने लागू करण्यात आले आहेत.