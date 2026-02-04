English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mumbai Pune Expressway Traffic Jam Photos: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवर 22 तासांपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी, प्रवाशांचे अतोनात हाल

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam Photos: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवर 22 तासांपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी, प्रवाशांचे अतोनात हाल

Mumbai Pune Express Highway Traffic Jam Latest Photos: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्गावर मंगळवारी (3 फेब्रुवारी 2026 रोजी) झालेल्या भीषण अपघातामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. 20 ते 22 तासांपेक्षा अधिक काळ लोटून गेल्यामुळे तेथिल परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.   

Manali Sagvekar | Feb 04, 2026, 06:14 PM IST
1/8

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर 22 तासांपासून वाहतूक कोंडी

Mumbai-Pune Express Highway Traffic Jam

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर मंगळवारी (3 फेब्रुवारी 2026 रोजी) एक भीषण अपघात झाला होता. संध्याकाळी सुमारे 5 वाजता खंडाळा घाटातील आडोशी बोगद्याजवळ ज्वलनशील प्रोपेलिन गॅस वाहून नेणारा टॅकर उलटला. या अपघातामुळे तिथे प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. पण अपघाताला आता तब्बल 20 तास उलटून गेले असतानाही मार्गावरील वाहतूक सुरळीत झालेली नाही.   

2/8

50 किमी पर्यंत वाहतुकीच्या रांगा

Mumbai-Pune Express Highway Traffic Jam

टँकर उलटल्यानंतर त्यातून गॅस गळती सुरू झाली. ज्यामुळे सुरक्षिततेसाठी पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे थांबवण्यात आली. ज्याचा परिणाम दोन्हीकडच्या वाहतुकीवर झाला. यामुळे एक्सप्रेस वेवर 50 किमी पर्यंत वाहतुकीच्या रांगा लागल्या आहेत.   

3/8

वाहनचालक रत्यावरच ताटकळले

Mumbai-Pune Express Highway Traffic Jam

सर्वाधिक वापरला जाणारा हा मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे बंद असल्याने माल वाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक वाहनचालक रत्यावरच ताटकळले आहेत.   

4/8

वाहनचालकांचा रसत्यावरच स्वयंपाक

Mumbai-Pune Express Highway Traffic Jam

या वाहतूक कोंडीला  20 ते 22 तास उलटून गेले आहेत. यामुळे सर्व वाहन चालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तहान भुकेने व्याकूळ झालेल्या या वाहन चालकांना कोणतीही सुविधा नसल्यामुळे थेट महामार्गावरच जेवण तयार करावं लागलं.   

5/8

पुणे प्रशासनाकडून मदतीचा हात

Mumbai-Pune Express Highway Traffic Jam

तसेच पुणे वाहतूक प्रशासनाकडून वाहनचालकांना आणि प्रवाशांना पाण्याच्या बाटल्या आणि नाश्त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या मदतीमुळे वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या सर्वांनाच काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.   

6/8

सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा फटका

Mumbai-Pune Express Highway Traffic Jam

काही वाहनचालकांनी एक्सप्रेस हायवेवरच शेगडी आणि गॅस सुरू करून दुपारचा स्वयंपाक केला. मात्र पाण्याच्या अभावामुळे त्यांना हाल सोसावे लागत आहेत. या वाहतूक कोंडीचा फटका सर्वसामान्य नागरिक, प्रवासी तसेच ट्रान्सपोर्ट व्यवसायालाही बसला आहे.   

7/8

मुंबईच्या दिशेने लेन सुरू करण्यात आली

Mumbai-Pune Express Highway Traffic Jam

दरम्यान, पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने एक लेन सुरू करण्यात आली आहे. ज्यामुळे हळूहळू वाहतूक कोंडी कमी होण्यास सुरुवात होईल. अशी माहिती प्रशासनाकडून मिळाली आहे.   

8/8

गॅस गळती थांबवण्याचे काम सुरू

Mumbai-Pune Express Highway Traffic Jam

तसेच उलटल्या टँकरमुळे होणारी गळती थांबवण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी एनडीआरएफ, बीपीसीएल हेल्प फाऊंडेशन, खोपोली पोलीस, महामार्ग पोलीस, एमएसआरडी आयआर बी, खोपोली रिलायन्स, टाटा फायर टेंडर त्या ठिकाणी दाखल झाले आहेत.   

