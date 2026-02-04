Mumbai Pune Expressway Traffic Jam Photos: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवर 22 तासांपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी, प्रवाशांचे अतोनात हाल
Mumbai Pune Express Highway Traffic Jam Latest Photos: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्गावर मंगळवारी (3 फेब्रुवारी 2026 रोजी) झालेल्या भीषण अपघातामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. 20 ते 22 तासांपेक्षा अधिक काळ लोटून गेल्यामुळे तेथिल परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.
Manali Sagvekar | Feb 04, 2026, 06:14 PM IST
1/8
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर 22 तासांपासून वाहतूक कोंडी
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर मंगळवारी (3 फेब्रुवारी 2026 रोजी) एक भीषण अपघात झाला होता. संध्याकाळी सुमारे 5 वाजता खंडाळा घाटातील आडोशी बोगद्याजवळ ज्वलनशील प्रोपेलिन गॅस वाहून नेणारा टॅकर उलटला. या अपघातामुळे तिथे प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. पण अपघाताला आता तब्बल 20 तास उलटून गेले असतानाही मार्गावरील वाहतूक सुरळीत झालेली नाही.
2/8
50 किमी पर्यंत वाहतुकीच्या रांगा
3/8
वाहनचालक रत्यावरच ताटकळले
4/8
वाहनचालकांचा रसत्यावरच स्वयंपाक
5/8
पुणे प्रशासनाकडून मदतीचा हात
6/8
सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा फटका
7/8