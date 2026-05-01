महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी... Missing Link उद्घाटनाआधीच Guinness बुकमध्ये! फडणवीसांनी सांगितलं कारण
Mumbai Pune Missing Link In Guinness Book of World Record: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिसिंग लिंकचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समावेश का झाला आहे याची माहिती दिली. ते नेमकं काय म्हणाले जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | May 01, 2026, 08:07 AM IST
फडणवीस यांनी महाराष्ट्र दिनी दिली गुड न्यूज; गिनीज बुकचा केला उल्लेख
महाराष्ट्र दिनीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक मराठी माणसाला अभिमान वाटावा अशी माहिती दिली आहे. मुंबई-पुण्यादरम्यानच्या मिसिंग लिंकचे उद्घाटन होण्याआधीच या प्रकल्पाची दखल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड घेतली आहे. नेमकी ही नोंद का घेण्यात आलीये याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली आहे. ते काय म्हणालेत, ही नोंद का करण्यात आली आहे जाणून घेऊयात...
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद
यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मुंबई आणि पुणे यांच्यादरम्यानचे अंतर कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मिसिंग लिंक प्रकल्पातील बोगद्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा नेमका विक्रम काय आहे याबद्दलची माहिती सकाळी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कोणी उभारला आहे हा मार्ग?
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने उभारणी केलेला हा बोगदा तब्बल 23.5 मीटर रुंदीचा आहे. या प्रकल्पाचे लोकार्पण शुक्रवारी महाराष्ट्र दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होत असून, याच कार्यक्रमात गिनीज समितीकडून हे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मिसिंग लिंक प्रकल्पातील या बोगद्याला जगातील सर्वात रुंदीच्या बोगद्याचा मान मिळाला आहे.
मुंबई आणि पुण्यातील अंतर कितीने कमी होणार?
कुठून कुठपर्यंत आहे हा मार्ग?
बोगद्याची लांबी किती?
महाकाय बोगदा...
एवढ्या रुंदीचा बोगदा तयार करताना माती ढासळण्याची भीती असते. त्यामुळे सहसा 18 मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे बोगदे खणले जात नाहीत. मात्र, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील वाहतूक पाहता 23.5 मीटर रुंदीचा बोगदा तयार केला आहे तसेच बोगद्यातील अंतर्गत सुरक्षेची कामे केल्यानंतर त्याची रुंदी साधारणपणे 22.33 मीटर एवढी आहे.
