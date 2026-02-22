English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai-Pune Expressway : सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 1.2 लाख प्रवाशांना मिळणार 5.2 कोटींचा रिफंड, कारण...

Mumbai-Pune Expressway Toll : मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवरील 32 तास भीषण वाहतूक कोंडीनंतर वाहनचालकांना महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 

Neha Choudhary | Feb 22, 2026, 03:56 PM IST
मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवर फेब्रुवारी महिन्याच्या 3 तारखेला 32 तास भीषण वाहतूक कोंडी झाली होती. यामुळे जवळपास 1.2 लाख वाहनचालकांना नाहक हाल झाले होते.   

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास निगमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारने या वाहनचालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या सर्व वाहनचालकांना लवकरच पैसे मिळणार आहे. 

मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवर 3 फेब्रुवारीला जे वाहनधारक 32 तास वाहतूक कोंडी अडकले होते, त्यांना 5.16 कोटींचा टोल परतावा देण्यात येणार आहे. 

हा टोल परतावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळमार्फत देण्यात येणार आहे. हा परतावा येत्या काही दिवसांत संबंधित वाहनचालकांच्या FASTag खात्यांमध्ये थेट जमा होणार आहे. 

तसंच हा परतावा मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवर तसंच पुणे बंगळुरु महामार्गावरील टोलचाही समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या वाहनांच्या फास्टटॅगवरुन निधी कापला गेला, त्याचा डेटा एकत्र करुन हा परतावा देण्यात येणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास निगमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, येत्या आठवड्यात ही रक्कम संबंधित चालकांच्या फास्टॅग खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.

त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, टोल प्लाझा इथे बॅरिकेट्स पूर्णपणे उघडेपर्यंत काही व्यवहार आहे, ज्यामध्ये स्वयंचलित प्रणालीने फास्टॅगमधून टोल कापला झाली असणार आहे. अशा स्थितीत या सर्व प्रकरणांची ओळख पटवण्यात येत असल्याच काम सुरु आहे. त्यानुसार परतफेड प्रक्रिया सुरळीत होणार आहे. 

3 फेब्रुवारीला प्रोपोलिन गॅसचा टँकर पलटी झाल्याने 32 तासांची वाहतूक कोंडी झाली होती. दुर्घटनास्थळी गॅसच्या लिकेजचे प्रमाण वाढले होते त्यामुळे मुंबई लेन पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. याचा परिणाम हजारो वाहनांच्या 40 ते 50 किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. पुणे लेनची बाजू खालापूर टोल प्लाझापर्यंत वाहतूक कोंडी पाहिला मिळाली होती. 

