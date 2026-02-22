Mumbai-Pune Expressway : सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 1.2 लाख प्रवाशांना मिळणार 5.2 कोटींचा रिफंड, कारण...
Mumbai-Pune Expressway Toll : मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवरील 32 तास भीषण वाहतूक कोंडीनंतर वाहनचालकांना महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
Neha Choudhary | Feb 22, 2026, 03:56 PM IST
1/8
'या' वाहनचालकांना मोठा दिलासा
2/8
'या' वाहनचालकांना मोठा दिलासा
3/8
'या' वाहनचालकांना मोठा दिलासा
4/8
'या' वाहनचालकांना मोठा दिलासा
5/8
'या' वाहनचालकांना मोठा दिलासा
6/8
'या' वाहनचालकांना मोठा दिलासा
7/8
'या' वाहनचालकांना मोठा दिलासा
8/8