  • मुंबई-पुणे महामार्ग भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे, महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी इथला टोलनाका! एका वाहनाला भरावा लागतो 2165 रुपये टोल

मुंबई-पुणे महामार्ग भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे, महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी इथला टोलनाका! एका वाहनाला भरावा लागतो 2165 रुपये टोल

मुंबई-पुणे महामार्ग सर्वात जास्त टोल घेणारा भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे.

Vanita Kamble | Feb 04, 2026, 11:26 PM IST
Most expensive expressway In India :  61 KM लांब भयानक वाहतूक कोंडीमुळे मुंबई-पुणे महामार्ग सध्या चर्चेत आहे.  देशातील सर्वात जास्त टोल घेणारा महागडा टोलनाका महाराष्ट्रातील या मुंबई-पुणे महामार्गवरच आहे. हा टोलनाका भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा टोलनाका आहे. या महामार्गावर वसुल केला जाणारा टोल भरताना वाहनचालकांचा खिसा रिकामा होतो. 

मुंबई-पुणे महामार्ग 24 तासांपेक्षा अधिक काळ ठप्प झाला. या महामार्गावर 61 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या. मुंबई-पुणे महामार्ग भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे आहे. इथला टोलनाका महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी म्हणून ओळखला जातो.   

महाराष्ट्रात  मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आहे (Mumbai-Pune Expressway) हा भारतातील सर्वात महागडा एक्स्प्रेस वे  आहे.  हा देशातील पहिला 6 लेन असलेला सर्वात मोठा महामार्ग देखील आहे.

 या महामार्गामुळे मुंबई ते पुणे हा प्रवास फक्त साडे तीन तासांत पूर्ण होतो. नवी मुंबईतील कळंबोली येथून हा एक्सप्रेस वे सुरु होतो. पुण्यातील किवळे येथे हा महामार्ग संपतो. या महार्गावर प्रवास करताना अद्भूत निसर्ग सौंदर्य पहायला मिळते.

मोठ्या रकमेचा टोल वसुल केला जात असला तरी लाखो प्रवासी मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे वरुनच प्रवास करतात. कारण यामुळे वेळेची बचत होते.  

मुंबई पुणे एक्स्प्रेस उभारण्यासाठी 1,63,000 कोटी रुपये खर्च आला. 2002 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या महामार्गाची पायाभरणी करण्यात आली. मात्र,  2000 मध्येच हा एक्स्प्रेसवे प्रवाशांसाठी खुला करण्यात आला.   

94.5 किलोमीटर लांबीचा हा मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे उभारण्यासाठी तब्बल 22 वर्षे लागली.  

देशाची अर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर आणि पुणे शहराला जोडण्यासाठी हा महामार्ग बांधण्यात आला. या महामार्गामुळे मुंबई आणि पुणे या दोन महत्वपूर्ण शहरातील अंतर कमी होऊन प्रवास जलद  झाला आहे. या महामार्गामुळेच महाराष्ट्राची तिजोरीत नेहमीच भरलेली असते. 

देशातील सर्वात महाग टोल याच महामार्गावर वसुल केला जातो.  मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वर प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांना एका मार्गासाठी 320 रुपये टोल भरावा लागतो. टेम्पोसाठी एकेरी टोल टॅक्स 495 रुपये आहे. बससाठी 940 रुपये इतका टोल दर  आहे. डबल एक्सल ट्रकसाठी 685 रुपये, तीन एक्सल ट्रकसाठी 1,630 रुपये आहे. तर मल्टी एक्सल ट्रकसाठी 2165 रुपये टोल आकारला जातो. 

