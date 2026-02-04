मुंबई-पुणे महामार्ग भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे, महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी इथला टोलनाका! एका वाहनाला भरावा लागतो 2165 रुपये टोल
मुंबई-पुणे महामार्ग सर्वात जास्त टोल घेणारा भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे.
Vanita Kamble | Feb 04, 2026, 11:26 PM IST
Most expensive expressway In India : 61 KM लांब भयानक वाहतूक कोंडीमुळे मुंबई-पुणे महामार्ग सध्या चर्चेत आहे. देशातील सर्वात जास्त टोल घेणारा महागडा टोलनाका महाराष्ट्रातील या मुंबई-पुणे महामार्गवरच आहे. हा टोलनाका भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा टोलनाका आहे. या महामार्गावर वसुल केला जाणारा टोल भरताना वाहनचालकांचा खिसा रिकामा होतो.
