  आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

Mumbai-Pune Missing Link: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर खोपोली एक्झिट ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट दरम्यान लांबलचक जाम आणि वेळेची समस्या सोडवण्यासाठी 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट तयार करण्यात आला आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 23, 2026, 08:12 AM IST
आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

Mumbai-Pune Missing Link: मुंबई आणि पुणेकरांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ज्या ब्रीजची मुंबई-पुणेकर वाट पाहत होते, त्यासंदर्भात महत्वाची अपडेट समोर आली आहे.

अंतर अर्ध्या तासाने कमी

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

 या ब्रीजमुळे मुंबई-पुण्यातील अंतर अर्ध्या तासाने कमी होणार आहे. मुंबईकरांना याचा कसा फायदा होणार आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

एमएसआरडीसीचे काम

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर खोपोली एक्झिट ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट दरम्यान लांबलचक जाम आणि वेळेची समस्या सोडवण्यासाठी 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट तयार करण्यात आला आहे.  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजेच एमएसआरडीसीच्या देखरेखीखाली हा 13.3 किलोमीटर लांबीचा मार्ग बांधला गेला.

अंतर आणि वेळ कशी कमी होईल?

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

सध्या खोपोली ते सिंहगड दरम्यान 19 किलोमीटर अंतर आहे, ते आता फक्त 13.3 किलोमीटर राहील. म्हणजे 6 किलोमीटर अंतर कमी होईल. डोंगराला चक्कर मारण्याची गरज नाही, थेट रस्ता तयार झाल्याने गाड्या वेगाने धावतील. यामुळे मुंबई-पुणे प्रवासात 25 मिनिटे वाचतील. प्रवासी 25 मिनिटे आधी गंतव्यस्थानावर पोहोचतील, ज्यामुळे दररोज हजारो लोकांचा वेळ आणि पेट्रोल दोन्ही वाचेल.

आशियातील सर्वात रुंद केबल स्टे ब्रिज

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

हा आशियातील सर्वात रुंद केबल स्टे ब्रिज आहे. तसेच देशातील सर्वात उंच 182 मीटर उंचीचा केबल स्टे ब्रिज असल्याचेही सांगितले जात आहे. गाड्या 132 मीटर उंचीवरून जाणार आहेत. सह्याद्रीच्या दोन पर्वतांमधून हा ब्रिज जोडला गेला आहे. दोन असे ब्रिज आहेत, प्रत्येक 850 मीटर लांब आणि 26 मीटर रुंद. ब्रिजमुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि देखणा झाला आहे. यापूर्वी असा उंच ब्रिज भारतात नव्हता.

प्रोजेक्टचे मुख्य भाग

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

13.3 किलोमीटर मार्गात 11 किलोमीटर लांबीचे दोन बोगदे आणि सुमारे 2 किलोमीटर केबल ब्रिजचा समावेश आहे. बोगदे आधीच पूर्ण झाले होते. दोन टप्प्यात ब्रिज बांधण्यात आला. हा संपूर्ण मार्ग मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेला जोडला जाईल. यामुळे एक्सप्रेसवे अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल. प्रवाशांना आता जुन्या वळणदार रस्त्यांवरून जाण्याची गरज नाही.

बांधकाम किती पूर्ण?

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

अफकॉन्स कंपनीने हे काम केले असून ब्रिज 99.9 टक्के पूर्ण झाला आहे. फक्त शेवटची फिनिशिंग बाकी आहे. एमएसआरडीसी 1 मे पर्यंत सर्व तयारी करणार आहे. बोगदे काही महिने आधीच तयार झाले होते. हवामानामुळे कामात अडथळे आले, तरी आता सर्व काही सज्ज आहे.

अडचणी काय आल्या?

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

बांधकाम 2024 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते, पण वादळी वारे, धुके आणि मुसळधार पावसामुळे 4 महिने विलंब झाला. डेडलाइन मार्च 2024, जानेवारी 2025, मार्च 2025 अशी बदलली. तरीही आता ब्रीज सेवेसाठी सज्ज झालाय. यामुळे एक्सप्रेसवेवर जाम संपेल, अपघात कमी होतील, पर्यटक आणि व्यापारी वाहतूक सोपी होईल आणि मुंबई-पुणे प्रवास अधिक सुखद आणि वेगवान होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. 

कधीपासून होणार खुला?

mumbai pune missing link Asias Widest Tunnel is in Pune

1 मे 2026 पासून सामान्य वाहनांसाठी हा मार्ग खुला होणार आहे. यामुळे खंडाळा घाटात होणारा प्रचंड ट्रॅफिक जाम संपुष्टात येईल आणि प्रवाशांना सह्याद्री पर्वतातून सोपा आणि वेगवान प्रवास मिळेल.

