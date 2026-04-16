Mumbai Pune Link : अमेरिका- इराण युद्धाचा फटका मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक'ला; 'या' कारणामुळे पुलाचं 1 मेचं उद्घाटन लांबणीवर?
Mumbai Pune Link : अमेरिका - इराण युद्धा परिणाम इतर देशांवरील पाहिला मिळत आहे. इंधन तुटवडामुळे अनेक देशांवर लॉकडाऊनची वेळ आली आहे. भारतासह महाराष्ट्रावरही या युद्धाचा परिणाम पाहिला मिळाला आहे. मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक'च्या कामालाही या युद्धाचा फटका बसला आहे.
Neha Choudhary | Apr 16, 2026, 10:43 AM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
दुसरीकडे या युद्धामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये बिट्यूमेनच्या किंमती 50 टक्क्यांनी वाढवण्यात आल्या आहेत. एवढंच नाही तर डांबरीकरणाच्या कामांसाठी लागणार्या मशीनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलचा पुरवठाही बंद झाला आहे. त्यामुळे या मार्गाच्या उद्घाटनाची तारीख पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
7/8
8/8