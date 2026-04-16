  • Mumbai Pune Link : अमेरिका- इराण युद्धाचा फटका मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकला; या कारणामुळे पुलाचं 1 मेचं उद्घाटन लांबणीवर?

Mumbai Pune Link : अमेरिका- इराण युद्धाचा फटका मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक'ला; 'या' कारणामुळे पुलाचं 1 मेचं उद्घाटन लांबणीवर?

Mumbai Pune Link : अमेरिका - इराण युद्धा परिणाम इतर देशांवरील पाहिला मिळत आहे. इंधन तुटवडामुळे अनेक देशांवर लॉकडाऊनची वेळ आली आहे. भारतासह महाराष्ट्रावरही या युद्धाचा परिणाम पाहिला मिळाला आहे. मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक'च्या कामालाही या युद्धाचा फटका बसला आहे. 

Neha Choudhary | Apr 16, 2026, 10:43 AM IST
 बहुप्रतिक्षित मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्प हा मुंबई आणि पुण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. वाहतूक कोंडीपासून मुक्तता करण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. येत्या 1 मे 2026 ला या पुलांचं उद्घाटन करण्याचा मानस होता. 

पण आता मिसिंग लिंक पुलाचे उद्घाटन पुढे ढकलण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. कारण अमेरिका आणि इराण युद्धाचा फटका या पुलाच्या कामाला बसला आहे. त्यामुळे आता मुंबईकरांसह पुणेकरांनाही या पुलावरुन प्रवास करण्यासाठी वाट पाहवी लागणार आहे. 

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून पण सध्या या कामाला ब्रेक लागला आहे. डांबरीकरणासाठी लागणाऱ्या बिट्यूमेनच्या पुरवठा होत नसल्याने हे काम रखडले आहे. 

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या प्रकल्पामधील बोगद्यांचं काम काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झालं आहे. पण, केबल- स्टेड पुलांचं बांधकाम नुकतंच पूर्ण झालं आहे. या मार्गावरील डांबरीकरणाचे काम सध्या रखडलं आहे. 

बिट्यूमेनचा पुरवठा हा इराक, इराण, दुबई(युएई), सौदी अरेबिया, ओमान आणि कुवेत सारख्या ठिकाणाहून होतो. पण इथे सध्या युद्ध असल्याने याचा परिणाम मिसिंग लिंकच्या कामावर झाला आहे.

 दुसरीकडे या युद्धामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये  बिट्यूमेनच्या किंमती 50 टक्क्यांनी वाढवण्यात आल्या आहेत. एवढंच नाही तर डांबरीकरणाच्या कामांसाठी लागणार्‍या मशीनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलचा पुरवठाही बंद झाला आहे. त्यामुळे या मार्गाच्या उद्घाटनाची तारीख पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

सध्या यामार्गावर लोड टेस्टिंग सुरू असून 30 एप्रिलपर्यंत ते पूर्ण करण्यात येणार आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. त्यांनी असंही सांगितलं की, सध्या कामं थांबू नयेत यासाठी कंत्राटदार जास्त किंमतीत आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यावर भर देत आहेत. 

 13.3 मीटर लांबीचा मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक मार्गावरती 1.64 मीटरचे दोन जुळे बोगदे आहेत. तर टायगर व्हॅलीवर 650 मीटर लांब केबल-स्टेबड पूल उभारण्यात आला आहे. या मार्गावर 9 किमी लांब बोगदा असून जो थेट कुसगावला जोडला गेला आहे. यामुळे लोणावळा-खंडाळा घाटाला बायपास करून थेट पुण्यापर्यंत प्रवास जलद पूर्ण होणार आहे.  

