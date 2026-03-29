इराण-इस्त्रायलच्या युद्धामुळे मुंबई-पुण्यातील घरांच्या किंमती का वाढल्या?

Real Estate Mumbai Pune Price Hike : मध्य पूर्वेच्या तणावामुळे मुंबईसह पुण्यातील रिअल इस्टेटच्या संकटात वाढ झाली आहे. रिअल इस्टेटच्या दरात 7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामागची कारणं काय?   

Dakshata Thasale | Mar 29, 2026, 12:47 PM IST
गेल्या महिन्याभरापासून इराण-इस्त्रायल-अमेरिका यांच्या युद्ध सुरु आहे. या युद्धाचा परिणाम इतर देशांवर झाला आहे. तसाच या युद्धाचा परिणाम मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांच्या घरांच्या किंमतीवर झाला आहे. वास्तविक पाहता, कच्च्या तेलाचे, तसेच पोलाद आणि ॲल्युमिनियमचे दर वाढल्यामुळे बांधकामाचा खर्च आधीच वाढला आहे. यात भर म्हणून, युद्धामुळे जागतिक स्तरावरील जोखीमविषयक संवेदनशीलता वाढल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून कार्यालयाच्या जागांना असलेली मागणी कमी झाली आहे. शिवाय, युद्धामुळे जागतिक शेअर बाजारांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे बाजारात रोखतेची (liquidity) चणचण निर्माण झाली आहे.

इराण-इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट परिणाम सध्या पुणे आणि मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटवर होताना दिसत आहे. या युद्धाने जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत केली असून, बांधकाम साहित्यापासून ते परदेशी गुंतवणुकीपर्यंत सर्वच स्तरावर परिणाम जाणवत आहेत. 

घरांच्या किमतीत 7 टक्क्यांपर्यंत वाढ

सरासरी वाढ: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पुणे आणि मुंबईतील घरांच्या सरासरी किमतीत ५% ते ७% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. प्रति स्क्वेअर फूट परिणाम: मुंबईसारख्या शहरात बांधकामाचा खर्च वाढल्यामुळे घरांच्या किमतीत साधारणतः ५० ते १५० रुपये प्रति स्क्वेअर फूट इतकी वाढ झाली आहे. रेड रेकनर दर: महाराष्ट्रात रेड रेकनर दरांमध्ये संभाव्य वाढ आणि कच्च्या मालाचे वाढते दर यामुळे घरांच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

बांधकाम साहित्याच्या खर्चात वाढ

स्टील आणि सिमेंट: युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून, मालवाहतूक महागली आहे. याचा परिणाम म्हणून स्टीलच्या किमतीत २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असून ती ७२,००० रुपये प्रति टनावर पोहोचली आहे.

कच्च्या तेलावर आधारित असलेल्या पीव्हीसी (PVC) पाईप्स, प्लास्टिक, इन्सुलेशन आणि पेंट यांसारख्या साहित्याचा तुटवडा जाणवू लागला असून त्यांच्या किमती ६% ते ८% नी वाढल्या आहेत. पुरवठा साखळी: मार्च २०२६ पासून हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद झाल्याने आयात होणाऱ्या साहित्याचा वाहतूक खर्च १.५ ते ३.५ लाख रुपयांनी वाढला आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांच्या पूर्णतेस उशीर होत आहे. 

आखाती देशातील (Gulf) भारतीयांवर परिणाम

सावध पवित्रा: आखाती देशांमध्ये राहणारे अनिवासी भारतीय (NRI) सध्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मोठी गुंतवणूक करणे टाळत आहेत. नोकरीच्या अनिश्चिततेमुळे ते रोख रक्कम जवळ बाळगण्यावर भर देत आहेत.  

भाडे तत्त्वावरील घरांना पसंती: घर खरेदी करण्याऐवजी, दुबई आणि इतर आखाती देशांतील अनेक भारतीय सध्या मुंबईत ६ महिने ते १ वर्षासाठी भाड्याने घरे (Short-term rentals) शोधत आहेत. गुंतवणुकीत घट: लक्झरी सेगमेंटमधील घरांच्या विक्रीत यामुळे मोठी घट पाहायला मिळत असून, अनिवासी भारतीयांनी सध्या 'वाट पाहा' (Wait and watch) असे धोरण स्वीकारले आहे.   

घरांच्या विक्रीवर झालेला परिणाम

विक्रीत घट: वाढलेल्या किमती आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे पुणे आणि मुंबईतील घरांच्या विक्रीत १६% ते १७% घट झाल्याचे काही अहवालातून समोर आले आहे.

प्रकल्प रखडण्याची शक्यता: बांधकाम साहित्याचा तुटवडा आणि वाढता खर्च यामुळे अनेक विकासकांना (Builders) प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण करणे कठीण जात आहे, ज्यामुळे घरांचा ताबा मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.  जागतिक युद्धाची ही झळ पुण्याच्या मध्यमावर्गीयांपासून ते मुंबईच्या अलिशान घरांपर्यंत सर्वांनाच सोसावी लागत आहे. CREDAI आणि NAREDCO यांसारख्या संस्थांनी देखील या वाढत्या महागाईवर चिंता व्यक्त केली आहे.

