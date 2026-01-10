मुंबई पुणे प्रवास फक्त 30 मिनिटांत, पुण्यात अचानक हेलिकॉप्टरचे बुकींग फुल! कोण आणि का करतयं इतक्या मोठ्या प्रमाणात बुकींग, कारण जाणून शॉक व्हाल
हेलिकॉप्टरमुळे पुण्यातून मुंबईत फक्त 30 मिनिटांत पोहचता येत आहे. अनेक पर्यटक हौस म्हणून हेलिकॉप्टरने प्रवास करतात. पुण्यात अचानक हेलिकॉप्टरचे बुकींग फुल झाले आहे. पर्यटक नाही तर नेते मंडळींसाठी मोठ्या प्रमाणात हेलिकॉप्टरचे बुकींग करण्यात येत आहे. यामुळे सध्या हेलिकॉप्टर बुकींगमुळे कोट्यावधीची उलाढाल होत आहे.
