मुंबई पुणे प्रवास फक्त 30 मिनिटांत, पुण्यात अचानक हेलिकॉप्टरचे बुकींग फुल! कोण आणि का करतयं इतक्या मोठ्या प्रमाणात बुकींग, कारण जाणून शॉक व्हाल

  हेलिकॉप्टरमुळे पुण्यातून मुंबईत फक्त  30 मिनिटांत पोहचता येत आहे. अनेक पर्यटक हौस म्हणून  हेलिकॉप्टरने प्रवास करतात.  पुण्यात अचानक हेलिकॉप्टरचे बुकींग फुल झाले आहे. पर्यटक नाही तर नेते मंडळींसाठी मोठ्या प्रमाणात  हेलिकॉप्टरचे बुकींग करण्यात येत आहे. यामुळे सध्या  हेलिकॉप्टर बुकींगमुळे कोट्यावधीची उलाढाल होत आहे.  

Vanita Kamble | Jan 10, 2026, 11:21 PM IST
Mumbai Pune Helicopter Service :  हेलिकॉप्टरमुळे पुण्यातून मुंबईत फक्त  30 मिनिटांत पोहचता येत आहे. अनेक पर्यटक हौस म्हणून  हेलिकॉप्टरने प्रवास करतात.  पुण्यात अचानक हेलिकॉप्टरचे बुकींग फुल झाले आहे. पर्यटक नाही तर नेते मंडळींसाठी मोठ्या प्रमाणात  हेलिकॉप्टरचे बुकींग करण्यात येत आहे. यामुळे सध्या  हेलिकॉप्टर बुकींगमुळे कोट्यावधीची उलाढाल होत आहे.  

मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त 30 मिनिटांत होत आहे. हवाई सफर अर्थात हेलिकॉप्टर राईडमुळे मुंबई पुणे प्रवास जलद झाला आहे.  पुण्यात अचानक हेलिकॉप्टरचे बुकींग फुल झाले आहे.  इतक्या मोठ्या प्रमाणात हेलिकॉप्टरचे बुकींग कोण आणि करतयं हे जाणून शॉक व्हाल.

मुंबई पुणे या दोन शहरांमध्ये 155 KM चे अंतर आहे. या प्रवासासाठी 4 ते 5 तासांचा वेळ लागतो. मात्र, हेलिकॉप्टरमुळे मुंबई पुणे प्रवास फक्त 30 मिनिटांत होत आहे.

पर्यटन तसेच व्यवासिय दृष्टीने पुण्यात अनेक खाजगी कंपन्यांनी हेलिकॉप्टर सेवा सुरु केली आहे. 

पुण्यात 12 पेक्षा अधिक हेलिकॉप्टर सेवा देणाऱ्या कंपन्या आहेत. 

अनेक पर्यटक तसेच हौशी मंडळी मजा म्हणून हेलिकॉप्टरची सफर करत आहेत. तर अनेक जण व्यावसाईक कारणासाठी हेलिकॉप्टर बुकींग करत आहेत.   

मुंबई पुणे तसेत पुणे मुंबई हेलिकॉप्टर प्रवासासाठी सुविधांनुसार 20 हजार ते  5 लाखांपर्यंतचा खर्च येतो.   

पुण्यात अचानक हेलिकॉप्टरची डिमांड वाढली आहे. याचे कारण म्हणजे निवडणुका.    

निवडणुकांमुळे अनेक राजकीय मंडळी पुण्यात प्रचारासाठी येत आहेत. नेत्यांचा वेळ वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हेलिकॉप्टरचे बुकींग होत आहे.   

फक्त मुंबईच नाही नाशिक, सांगली, छत्रपत्री संभाजी नगर सह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाण्यासाठी हेलिकॉप्टरचे बुकींग होत आहे.  

पुण्यात दिवसाला 12 पेक्षा अधिक हेलिकॉप्टर चे बुकींग होत असल्याची माहिती हेलिकॉप्टर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी दिली. पुण्याबाहेरुन येणारी नेते मंडळी डायरेक्ट हेलिकॉप्टरने सभास्थळी पोहचत आहेत.   

