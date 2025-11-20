मुंबईतील तुम्ही प्रवास करत असलेल्या रेल्वे स्थानकाच्या नावाचा इतिहास काय? 99 टक्के मुंबईकरांना नसेल माहिती!
Mumbai Railway Station:: मुंबईतील रेल्वे स्टेशनांच्या नावांची सुरुवात, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि रोचक तथ्ये यांची माहिती घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 20, 2025, 09:15 PM IST
Mumbai Railway Station: मुंबईच्या रेल्वे स्थानकांची नावे इथली प्राचीन बंदर, लष्करी ठिकाणे आणि नैसर्गिक वैशिष्ट्यांवर आधारित आहेत, ज्यात मराठी शब्द, ब्रिटिश प्रभाव आणि प्राचीन वसाहतींचा मेळ आहे. होमग्रोनने याबद्दल माहिती दिली आहे. यात तुम्हाला मुंबईतील रेल्वे स्टेशनांच्या नावांची सुरुवात, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि रोचक तथ्ये यांचा उलगडा होतो.
चर्चगेट स्टेशन (Churchgate)
मुंबईच्या दक्षिण भागातील हे स्टेशन 16व्या शतकातील 'चार्च गेट' नावाच्या तटबंदीच्या मुख्य तीन दरवाजांपैकी एकावरून नावाकितले गेले. हा दरवाजा सेंट थॉमस चर्चपर्यंतचा मार्ग दाखवत होता आणि दक्षिण मुंबईची सीमा ओळखत होता. 1860 च्या दशकात हा दरवाजा पाडण्यात आला आणि त्याच जागी फ्लोरा फाउंटन उभारले गेले. स्टेशन सुरू झाल्यापासून सकाळी 4 ते रात्री 1 वाजेपर्यंत धावणाऱ्या ट्रेनमुळे हे मुंबईचे व्यस्त केंद्र आहे, जे वसाहती आणि आधुनिक विकासाचे प्रतीक आहे.
चर्नी रोड स्टेशन (Charni Road)
या नावामागे दोन सिद्धांत आहेत. पहिला मराठी शब्द 'चरनी' वरून, ज्याचा अर्थ घोडे आणि बैलांसाठी चरायची जमीन, कारण येथे ऐतिहासिकरित्या चारा उपलब्ध होता. दुसरा सिद्धांत थाण्याजवळील 'चेंडनी' परिसरातील रहिवाशांच्या स्थलांतराशी जोडलेला आहे. हे लोक गीरगावमध्ये आले आणि आपल्या मूळ गावानुसार नाव दिले, जे सामुदायिक स्थलांतर आणि सांस्कृतिक जोडणी दर्शवते.
माटुंगा स्टेशन (Matunga)
मराठी शब्द 'मातंग' वरून नाव पडले, ज्याचा अर्थ हत्ती. १२व्या शतकात राजा भीमदेवच्या सैन्यातील हत्तींच्या छावण्या येथे होत्या अशी श्रद्धा आहे. ब्रिटिश राजवटीत हे तोफखान्याचे ठिकाण होते, पण 1835 पर्यंत सोडून देण्यात आले. उरलेल्या छोट्या वस्त्यांमध्ये लष्करी शिबिरांच्या कामगारांच्या वंशजांचे वास्तव्य आहे, जे मध्ययुगीन लष्करी स्थळापासून उपनगरात रूपांतर दाखवते.
गोरेगाव स्टेशन (Goregaon)
मराठीत 'गोरेगाव' किंवा 'गोरे-गाव' म्हणजे 'गोरेचे गाव'. हे एका राजकीयदृष्ट्या सक्रिय गोरे कुटुंबानंतर (उच्चार 'गो-रे') पडले असावे, जे उपनगराच्या पश्चिम भागात राहत होते. पर्यायाने, 'पांढरा गाव' असा अर्थ, कारण हे दूध उत्पादनाचे मोठे केंद्र होते. स्टेशन 1862 मध्ये सुरू झाले, जे शेती आणि कुटुंब परंपरांचे वारसादार म्हणून रेल्वेच्या सुरुवातीच्या विकासाशी जोडलेले आहे.
नालासोपारा स्टेशन (Nalasopara)
प्राचीन बंदर 'शूर्पारका' किंवा 'सोपारा' वरून नावाकितले, जे भारतातील 1000 वर्षांहून जुने बंदर शहर आहे. काही विद्वानांच्या मते हे शलोमच्या 'ओफीर' सारखे आहे आणि महाभारतात पांडवांच्या वनवासात विश्रांतीसाठी उल्लेखित आहे. हे नाव प्राचीन व्यापारी मार्ग आणि महाकाव्य कथांशी जोडलेले आहे, जे मुंबईच्या बंदर शहराच्या जुन्या वारशाला उजागर करते.
कांदिवली स्टेशन (Kandivali)
कुर्ला स्टेशन (Kurla)
