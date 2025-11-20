English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील तुम्ही प्रवास करत असलेल्या रेल्वे स्थानकाच्या नावाचा इतिहास काय? 99 टक्के मुंबईकरांना नसेल माहिती!

Mumbai Railway Station:: मुंबईतील रेल्वे स्टेशनांच्या नावांची सुरुवात, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि रोचक तथ्ये यांची माहिती घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 20, 2025, 09:15 PM IST
मुंबईतील रेल्वे स्टेशनांच्या नावांचा इतिहास, 99 टक्के मुंबईकरांना नसेल माहिती!

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

Mumbai Railway Station: मुंबईच्या रेल्वे स्थानकांची नावे इथली प्राचीन बंदर, लष्करी ठिकाणे आणि नैसर्गिक वैशिष्ट्यांवर आधारित आहेत, ज्यात मराठी शब्द, ब्रिटिश प्रभाव आणि प्राचीन वसाहतींचा मेळ आहे. होमग्रोनने याबद्दल माहिती दिली आहे. यात तुम्हाला मुंबईतील रेल्वे स्टेशनांच्या नावांची सुरुवात, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि रोचक तथ्ये यांचा उलगडा होतो.

चर्चगेट स्टेशन (Churchgate)

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

मुंबईच्या दक्षिण भागातील हे स्टेशन 16व्या शतकातील 'चार्च गेट' नावाच्या तटबंदीच्या मुख्य तीन दरवाजांपैकी एकावरून नावाकितले गेले. हा दरवाजा सेंट थॉमस चर्चपर्यंतचा मार्ग दाखवत होता आणि दक्षिण मुंबईची सीमा ओळखत होता. 1860 च्या दशकात हा दरवाजा पाडण्यात आला आणि त्याच जागी फ्लोरा फाउंटन उभारले गेले. स्टेशन सुरू झाल्यापासून सकाळी 4 ते रात्री 1 वाजेपर्यंत धावणाऱ्या ट्रेनमुळे हे मुंबईचे व्यस्त केंद्र आहे, जे वसाहती आणि आधुनिक विकासाचे प्रतीक आहे.

चर्नी रोड स्टेशन (Charni Road)

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

या नावामागे दोन सिद्धांत आहेत. पहिला मराठी शब्द 'चरनी' वरून, ज्याचा अर्थ घोडे आणि बैलांसाठी चरायची जमीन, कारण येथे ऐतिहासिकरित्या चारा उपलब्ध होता. दुसरा सिद्धांत थाण्याजवळील 'चेंडनी' परिसरातील रहिवाशांच्या स्थलांतराशी जोडलेला आहे. हे लोक गीरगावमध्ये आले आणि आपल्या मूळ गावानुसार नाव दिले, जे सामुदायिक स्थलांतर आणि सांस्कृतिक जोडणी दर्शवते.

माटुंगा स्टेशन (Matunga)

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

मराठी शब्द 'मातंग' वरून नाव पडले, ज्याचा अर्थ हत्ती. १२व्या शतकात राजा भीमदेवच्या सैन्यातील हत्तींच्या छावण्या येथे होत्या अशी श्रद्धा आहे. ब्रिटिश राजवटीत हे तोफखान्याचे ठिकाण होते, पण 1835 पर्यंत सोडून देण्यात आले. उरलेल्या छोट्या वस्त्यांमध्ये लष्करी शिबिरांच्या कामगारांच्या वंशजांचे वास्तव्य आहे, जे मध्ययुगीन लष्करी स्थळापासून उपनगरात रूपांतर दाखवते.

गोरेगाव स्टेशन (Goregaon)

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

मराठीत 'गोरेगाव' किंवा 'गोरे-गाव' म्हणजे 'गोरेचे गाव'. हे एका राजकीयदृष्ट्या सक्रिय गोरे कुटुंबानंतर (उच्चार 'गो-रे') पडले असावे, जे उपनगराच्या पश्चिम भागात राहत होते. पर्यायाने, 'पांढरा गाव' असा अर्थ, कारण हे दूध उत्पादनाचे मोठे केंद्र होते. स्टेशन 1862 मध्ये सुरू झाले, जे शेती आणि कुटुंब परंपरांचे वारसादार म्हणून रेल्वेच्या सुरुवातीच्या विकासाशी जोडलेले आहे.

नालासोपारा स्टेशन (Nalasopara)

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

प्राचीन बंदर 'शूर्पारका' किंवा 'सोपारा' वरून नावाकितले, जे भारतातील 1000 वर्षांहून जुने बंदर शहर आहे. काही विद्वानांच्या मते हे शलोमच्या 'ओफीर' सारखे आहे आणि महाभारतात पांडवांच्या वनवासात विश्रांतीसाठी उल्लेखित आहे. हे नाव प्राचीन व्यापारी मार्ग आणि महाकाव्य कथांशी जोडलेले आहे, जे मुंबईच्या बंदर शहराच्या जुन्या वारशाला उजागर करते.

कांदिवली स्टेशन (Kandivali)

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

1907 मध्ये सुरू झाल्यावर 'खांदोली' म्हणून ओळखले जाणारे हे स्टेशन मराठी शब्द 'खंड' वरून नाव पडले, ज्याचा अर्थ खडकाची तीक्ष्ण उभरी. स्थानिक खडक खाणींमुळे हे नाव पडले, जे भूगर्भीय वैशिष्ट्ये आणि औद्योगिक इतिहास दर्शवते. खाणकामामुळे परिसराची अर्थव्यवस्था आणि भूभाग आकार घेतला गेला.

कुर्ला स्टेशन (Kurla)

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

'कुर्ली' या कर्करोग्यांच्या स्थानिक नावावरून पडले, कारण जवळच्या दलदलांमध्ये कर्करोडे भरपूर होते. नंतर हे उपनगरीय भागात रूपांतरित झाले. मध्य रेल्वेवरील व्यस्त स्टेशन म्हणून, हे नैसर्गिक वस्तूंच्या वर्णनात्मक नावापासून स्थान नावाकडे बदल दाखवते, जे पर्यावरणीय प्रभाव सांगते.

नावांचा विकास

Mumbai Railway Station Name History Marathi News

मुंबईच्या स्टेशन नावे बहुतेक मराठी मूळांवर (उदा. मातंग, गोरेगाव) आधारित आहेत, ज्यात ऐतिहासिक विध्वंस (चारचौघी), स्थलांतर (चर्नी रोड), प्राचीन बंदरे (नालासोपारा) आणि नैसर्गिक संसाधने (कांदिवली, कुर्ला) यांचा समावेश आहे. गोरेगावसारखी स्टेशने 1862 पासून सुरू झाली, जी वसाहती विस्तार आणि प्राचीन इतिहासाशी जोडली गेली.

