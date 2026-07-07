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इतका पाऊस झाला खरा, पण किती भरली मुंबईची तहान भागवणारी धरणं?

Written BySayali Patil
Published: Jul 07, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:14 AM IST

मुंबईत झालेल्या तूफान पावसानं नागिरकांची तारांबळ उडवली असली, तरीही या पावसानं पाणीटंचाईच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या मुंबई शहराला दिलासा मिळाला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

 

mumbai rain fulfills dams that provide water to city know latest update 1/8

मुंबईचा पाऊस

मुंबई | मागील चार दिवसांपासून मुंबई शहर आणि परिसरामध्ये सुरू असणाऱ्या पावसानं यंत्रणांना धक्का देत नागरिकांच्या चिंतेत भर टाकली असली तरीही या पावसानं मुंबई शहराला दिलासासुद्धा मिळाला आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

mumbai rain fulfills dams that provide water to city know latest update 2/8

एकूण पाणीसाठा

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही जलाशयांमधील एकूण पाणीसाठा ४,१८,६४९ दशलक्ष लिटर झाला आहे. हा साठा एकूण क्षमतेच्या २८.९२ टक्के इतका आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

mumbai rain fulfills dams that provide water to city know latest update 3/8

जलाशय क्षेत्र

मागील २४ तासांत जलाशय क्षेत्रात जोरदार पाऊस झाल्याने पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

mumbai rain fulfills dams that provide water to city know latest update 4/8

मोडक सागर

मोडक सागरमध्ये सर्वाधिक ३४५ मिमी, तर तानसा येथे ३२२ मिमी पावसाची नोंद झाली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

mumbai rain fulfills dams that provide water to city know latest update 5/8

अप्पर वैतरणा

अप्पर वैतरणा येथे २१२ मिमी, मिडल वैतरणा येथे २३५ मिमी, भातसा येथे १७२ मिमी, विहार येथे १५१ मिमी आणि तुळशी येथे १६० मिमी पाऊस झाला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

mumbai rain fulfills dams that provide water to city know latest update 6/8

विहार जलाशय

जलाशयांपैकी विहार ९८.९८ टक्के आणि तुळशी ९५.८८ टक्के भरले असून हे दोन्ही तलाव पूर्ण क्षमतेच्या उंबरठ्यावर आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

mumbai rain fulfills dams that provide water to city know latest update 7/8

तानसा

मोडक सागर ५२.२२ टक्के, तानसा ४२.८५ टक्के, मिडल वैतरणा २६.१२ टक्के, भातसा २४.५० टक्के आणि अप्पर वैतरणा १२.२५ टक्के भरला आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

mumbai rain fulfills dams that provide water to city know latest update 8/8

हंगामातील एकूण पाऊस

भांडुप संकुलात गेल्या २४ तासांत १४० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हंगामातील एकूण पाऊस १६०२ मिमी झाला आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

 

TAGS:
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rain
mumbai dams
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Mumbai Water Shortage
latest update
मुंबई
पाणीपुरवठा
मुंबई धरणं

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