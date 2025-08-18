Matunga Police : पावसामुळे चिमुकल्यांची पोलीस स्टेशनवारी....
Mumbai School Bus Stuck in Rain : सोमवारी सकाळपासून मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण शहराची गती थांबली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सुरक्षेच्या कारणास्तव एक मोठे पाऊल उचलले आहे आणि शहरातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये दुपारनंतर बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 18, 2025, 04:27 PM IST
दरम्यान, माटुंगा परिसरात पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात मुलांनी भरलेली एक स्कूल बस अडकली. परिस्थिती आणखी बिकट होण्यापूर्वी, माटुंगा पोलिस पथकाने तात्काळ जबाबदारी घेतली आणि सर्व लहान विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि त्यांना माटुंगा पोलिस ठाण्यात नेले.या संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाही तात्काळ माहिती देण्यात आली आहे.
माटुंगा घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, सततच्या मुसळधार पावसात लहान मुले आणि वृद्धांच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. संपूर्ण शहरात पोलिस आणि बीएमसी पथके सतर्क आहेत आणि त्यांना मदत आणि बचाव कार्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आले आहे. पाणी साचणे आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणे यासारख्या परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने सर्व विभागांना तात्काळ कारवाई करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
