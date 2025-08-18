Matunga Police : पावसामुळे चिमुकल्यांची पोलीस स्टेशनवारी....

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai School Bus Stuck in Rain : सोमवारी सकाळपासून मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण शहराची गती थांबली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सुरक्षेच्या कारणास्तव एक मोठे पाऊल उचलले आहे आणि शहरातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये दुपारनंतर बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 18, 2025, 04:27 PM IST
दरम्यान, माटुंगा परिसरात पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात मुलांनी भरलेली एक स्कूल बस अडकली. परिस्थिती आणखी बिकट होण्यापूर्वी, माटुंगा पोलिस पथकाने तात्काळ जबाबदारी घेतली आणि सर्व लहान विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि त्यांना माटुंगा पोलिस ठाण्यात नेले.या संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाही तात्काळ माहिती देण्यात आली आहे.

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) सोमवार, १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबई आणि आसपासच्या भागात रेड अलर्ट जारी केला आहे. 

विभागाचा अंदाज आहे की येत्या काही तासांत शहर आणि उपनगरांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडू शकतो. सततच्या पावसामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचले आहे. 

 ज्यामुळे वाहतूक आणि लोकल ट्रेन सेवांवर परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी जामची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि बसेसचे कामकाज देखील विस्कळीत झाले आहे.

बीएमसीने नागरिकांना अनावश्यकपणे बाहेर न पडण्याचे आणि सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, १९१६ या हेल्पलाइन क्रमांकावर बीएमसीच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 

माटुंगा घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, सततच्या मुसळधार पावसात लहान मुले आणि वृद्धांच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. संपूर्ण शहरात पोलिस आणि बीएमसी पथके सतर्क आहेत आणि त्यांना मदत आणि बचाव कार्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आले आहे. पाणी साचणे आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणे यासारख्या परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने सर्व विभागांना तात्काळ कारवाई करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. 

शहरभर पोलिस आणि बीएमसी पथके सतर्क आहेत आणि त्यांना मदत आणि बचाव कार्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आले आहे. पाणी साचणे आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणे यासारख्या परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने सर्व विभागांना तात्काळ कारवाई करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

सध्या मुंबईकरांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी हवामान विभाग आणि बीएमसीच्या इशाऱ्यांचे पालन करणे. पुढील काही तास मुसळधार पावसाची ही मालिका सुरू राहण्याची शक्यता आहे. ृ  

तसेच 19 ऑगस्ट रोजी हवामान विभागाने रेड अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे ठाण्यातील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. मुलांना शाळेत पाठवण्यापूर्वी पालकांनी विशेष काळजी घ्यावी.

