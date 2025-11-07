'मी संपूर्ण दिवस अस्वस्थ होते, माझं मन सांगत होतं...' मुंबई रेल्वे अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या हेलीच्या आईने फोडला टाहो
मुंबईच्या सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना एका लोकल ट्रेनने धडक दिली. यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला असून दोघं गंभीर जखमी झाले आहेत. यामधील एका मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणीच्या आईने टाहो फोडला आहे.
Dakshata Thasale | Nov 07, 2025, 04:27 PM IST
ही घटना गुरुवारी संध्याकाळी 7.15 च्या सुमारास घडली. सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्टेशनवर (सेंट्रल लाईन प्लॅटफॉर्म) लोक ट्रेनची वाट पाहत होते. मध्य रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी अचानक संप पुकारला. गोंधळ उडाला आणि सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्टेशनजवळ अंबरनाथला जाणाऱ्या एका जलद ट्रेनने धडक दिल्याने दोन प्रवासी ठार झाले आणि तीन जण जखमी झाले.
"उद्या कोणीतरी दुसऱ्याची मुलगी गमावेल..."
हेली मोमायाची आई म्हणाली, "कालच मी तिला फोन केला आणि घरी येण्यास सांगितले. मला बरे वाटत नव्हते, मी दिवसभर अस्वस्थ होते - जणू काही माझे मन जाणत होते की काहीतरी भयंकर घडणार आहे. आणि आता, मी तिला पुन्हा कधीही पाहणार नाही. मला तिचा चेहरा शेवटचा पाहण्याची संधीही मिळाली नाही." हेली तिच्या वडिलांसोबत, प्रियेशसोबत एक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राहत होती आणि अपघात झाला तेव्हा फ्लोरा फाउंटनला परतत होती.
जीआरपीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की याफिजा गंभीर स्थितीत आणि बेशुद्ध आहे, तर कैफला किरकोळ दुखापत झाली आहे. जीआरपीच्या म्हणण्यानुसार, मुंब्रा येथील रहिवासी याफिजा आणि कैफ यांनी थांबलेल्या ट्रेनची वाट पाहिल्यानंतर, सँडहर्स्ट रोडवरील एका नातेवाईकाच्या घरी चालत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना पाहून, गर्दीच्या डब्यात गुदमरल्यासारखे वाटणाऱ्या हेली आणि खुशबू देखील उतरल्या आणि त्यांच्यामागे नाईकही उतरले. ते रुळ ओलांडून दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी चालत जाऊ लागले. त्याच वेळी संप संपला आणि अंबरनाथला जाणाऱ्या एका ट्रेनने त्यांना धडक दिली.
