English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मी संपूर्ण दिवस अस्वस्थ होते, माझं मन सांगत होतं...' मुंबई रेल्वे अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या हेलीच्या आईने फोडला टाहो

मुंबईच्या सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना एका लोकल ट्रेनने धडक दिली. यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला असून दोघं गंभीर जखमी झाले आहेत. यामधील एका मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणीच्या आईने टाहो फोडला आहे. 

Dakshata Thasale | Nov 07, 2025, 04:27 PM IST
twitter
1/8

Mumbai Sandhurst Road Local Train Accident

माझ्या लेकीला परत कोण आणेल? पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना का थांबवलं नाही... तिच्या मृत्यूला कोण जबाबदार? आज मी माझी मुलगी गमावली आहे? उद्या अजून कुणीतरी आपला जीव गमावेल... सामान्य माणूस कधीपर्यंत हे सहन करेल. हे सवाल आहेत त्या आईचे जिने आपली मुलगी रेल्वे अपघातात गमावली आहे.   

twitter
2/8

Mumbai Sandhurst Road Local Train Accident

19 वर्षीय हेलीच्या आईने आपली मुलगी गमावली. त्यांनी व्यक्त केलेली भावना मन हेलावून टाकणारी आहे. माझ्या मनाला सारखं वाटत होतं की, काहीतरी चुकीचं होणार आहे. मी संपूर्ण दिवस अस्वस्थ होते. मन मला सांगत होते की, काहीतरी भयानक घडणार आहे, असं सतत वाटत होतं. अन् तसंच घडलं...   

twitter
3/8

Mumbai Sandhurst Road Local Train Accident

ही घटना गुरुवारी संध्याकाळी 7.15 च्या सुमारास घडली. सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्टेशनवर (सेंट्रल लाईन प्लॅटफॉर्म) लोक ट्रेनची वाट पाहत होते. मध्य रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी अचानक संप पुकारला. गोंधळ उडाला आणि सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्टेशनजवळ अंबरनाथला जाणाऱ्या एका जलद ट्रेनने धडक दिल्याने दोन प्रवासी ठार झाले आणि तीन जण जखमी झाले.

twitter
4/8

"उद्या कोणीतरी दुसऱ्याची मुलगी गमावेल..."

Mumbai Sandhurst Road Local Train Accident

हेली मोमायाची आई म्हणाली, "कालच मी तिला फोन केला आणि घरी येण्यास सांगितले. मला बरे वाटत नव्हते, मी दिवसभर अस्वस्थ होते - जणू काही माझे मन जाणत होते की काहीतरी भयंकर घडणार आहे. आणि आता, मी तिला पुन्हा कधीही पाहणार नाही. मला तिचा चेहरा शेवटचा पाहण्याची संधीही मिळाली नाही." हेली तिच्या वडिलांसोबत, प्रियेशसोबत एक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राहत होती आणि अपघात झाला तेव्हा फ्लोरा फाउंटनला परतत होती. 

twitter
5/8

Mumbai Sandhurst Road Local Train Accident

शीतल म्हणाल्या की, "रेल्वेच्या निषेधामुळे मी माझी मुलगी गमावली. हा कसला न्याय आहे? सामान्य लोक त्यांच्या प्रियजनांच्या जीवाची किंमत का चुकवत आहेत?" ती म्हणाली, "आज मी माझी मुलगी गमावली. उद्या, कोणीतरी दुसऱ्याची मुलगी गमावेल. काहीतरी बदलण्यापूर्वी आपल्यापैकी किती जणांना हे सहन करावे लागेल?"

twitter
6/8

Mumbai Sandhurst Road Local Train Accident

गर्दीतील गुदमरल्यापासून वाचण्यासाठी ती चालायला लागली. पण अखेर मृत्यूने तिला गाठलंच. हा किती जीवघेणा प्रकार माझ्या मुलीसोबत घडल्याच सांगत हेलीच्या आईने फोडला टाहो.   

twitter
7/8

Mumbai Sandhurst Road Local Train Accident

जीआरपीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की याफिजा गंभीर स्थितीत आणि बेशुद्ध आहे, तर कैफला किरकोळ दुखापत झाली आहे. जीआरपीच्या म्हणण्यानुसार, मुंब्रा येथील रहिवासी याफिजा आणि कैफ यांनी थांबलेल्या ट्रेनची वाट पाहिल्यानंतर, सँडहर्स्ट रोडवरील एका नातेवाईकाच्या घरी चालत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना पाहून, गर्दीच्या डब्यात गुदमरल्यासारखे वाटणाऱ्या हेली आणि खुशबू देखील उतरल्या आणि त्यांच्यामागे नाईकही उतरले. ते रुळ ओलांडून दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी चालत जाऊ लागले. त्याच वेळी संप संपला आणि अंबरनाथला जाणाऱ्या एका ट्रेनने त्यांना धडक दिली.

twitter
8/8

Mumbai Sandhurst Road Local Train Accident

अधिकाऱ्यांनी हेलीच्या कुटुंबाची भेट घेतली. सायंकाळी ६:३० वाजता सेवा पुन्हा सुरू झाली. सीएसएमटी जीआरपी प्रत्यक्षदर्शी आणि पीडितांच्या नातेवाईकांचे जबाब नोंदवत आहे. स्थानिक आमदार अमीन पटेल यांनी जेजे हॉस्पिटलला भेट दिली आणि हेलीच्या कुटुंबातील सदस्यांची भेट घेतली. निदर्शकांवर कारवाईची मागणी करत हेलीच्या आईने पटेल यांना विचारले, "माझी मुलगी कोण परत करणार?" आणि "गर्दीच्या वेळी पोलिस निदर्शकांना का रोखू शकले नाहीत?"

twitter
पुढील
अल्बम

Retirement Planning : निवृत्तीवेळी मोठा निधी देणारे VPF म्हणजे काय? फायदे जाणून वाटेल आश्चर्य!

पुढील अल्बम

Railway Job: कशी मिळते रेल्वेमध्ये नोकरी? किती मिळतो पगार? A टू Z माहिती!

Railway Job: कशी मिळते रेल्वेमध्ये नोकरी? किती मिळतो पगार? A टू Z माहिती!

Railway Job: कशी मिळते रेल्वेमध्ये नोकरी? किती मिळतो पगार? A टू Z माहिती! 9
तलाठी आणि तहसीलदार यांचा पगार किती असतो? कोणत्या परीक्षा द्याव्या लागतात?

तलाठी आणि तहसीलदार यांचा पगार किती असतो? कोणत्या परीक्षा द्याव्या लागतात?

तलाठी आणि तहसीलदार यांचा पगार किती असतो? कोणत्या परीक्षा द्याव्या लागतात? 8
PHOTOS : भारताच्या सागरी सीमांवर नवं अभेद्य कवच; नौदलाच्या ताफ्यात &#039;इक्षक&#039; दाखल

PHOTOS : भारताच्या सागरी सीमांवर नवं अभेद्य कवच; नौदलाच्या ताफ्यात 'इक्षक' दाखल

PHOTOS : भारताच्या सागरी सीमांवर नवं अभेद्य कवच; नौदलाच्या ताफ्यात 'इक्षक' दाखल 8
Hong Kong Sixes: 6 6 6 6 6 6 6...; फलंदाजाची तुफानी खेळी; फक्त 12 चेंडूत ठोकल्या 55 धावा

Hong Kong Sixes: 6 6 6 6 6 6 6...; फलंदाजाची तुफानी खेळी; फक्त 12 चेंडूत ठोकल्या 55 धावा

Hong Kong Sixes: 6 6 6 6 6 6 6...; फलंदाजाची तुफानी खेळी; फक्त 12 चेंडूत ठोकल्या 55 धावा 9