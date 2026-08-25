/मुंबई सांताक्रूझ विमानतळ लवकरच होणार बंद, विशेष एअरलाइन्सच्या फ्लाइट पकडण्यासाठी गाठावे लागणार नवी मुंबई विमानतळ

विमानप्रवास करण्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबईत सांताक्रूझ विमानतळ आणि अंधेरी विमानतळ असे दोन पर्याय आहे. पण जानेवारीमध्ये सांताक्रूझ विमानतळ म्हणजे टर्मिनल 1 पाडण्याचे काम सुरू होणार आहे.
1/8
अदानी समूहाच्या मालकीच्या मुंबई सांताक्रूझ विमानतळ टर्मिनल 1 च्या पाडकामाला पुढील वर्षी 15 जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या विमानतळावरून उड्डणारी अनेक फ्लाइट ही नव्याने झालेल्या नवी मुंबई विमानतळावरून हळूहळू स्थलांतरित करण्याचे काम सुरु झालं आहे.
2/8
टर्मिनल 1 बंद झाल्यानंतर विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना यापुढे नवी मुंबई विमानतळ गाठावे लागणार आहे. त्यासोबत टर्मिनल 2 वरूनही त्यांना फ्लाइट पकडता येणार आहे.
3/8
पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात टर्मिनल 1 बी च्या उत्तर भागाचे पाडकाम करण्यात येणार आहे. टी 1 तब्बल 80 वर्ष जुनं विमानतळ आहे. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील टी1 वरून 1.5 कोटी आणि टी2 वरून 4 कोटी प्रवाशी दररोज प्रवास करतात.
4/8
एमआयएएलचे मुख्य विमानतळ अधिकारी, विष्णू मोहन झा यांनी माहिती दिली आहे की, नवी मुंबई विमानतळावर 1 ऑक्टोबरपासून एक तृतीयांश आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे हलवली जाणार आहे. यानंतर, 25 ऑक्टोबरपासून टी1 मधील एक तृतीयांश उड्डाणे टी2 मध्ये हलवली जाणार आहेत.
5/8
विष्णू मोहन झा यांनी सांगितलं की, अकासा एअरने 1 ऑगस्टपासून आपली देशांतर्गत विमानसेवा टी1 वरून टी2 वर स्थलांतरित करण्यात आली आहे. तर एमआयएएल काही उड्डाणे टी2 वरून नवी मुंबई विमानतळावर आणि टी1 वरून टी2 वर स्थलांतरित करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांशी चर्चा करण्यात येत आहे. एमआयएएलने अद्याप या प्रकरणी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मुंबई आणि नवी मुंबई ही दोन्ही विमानतळे अदानी समूहाच्या मालकीची आहेत.
6/8
मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) हे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन करते. सध्या त्याची प्रवासी क्षमता 5 कोटींहून अधिक असून, इथू दररोज 950 हून अधिक विमानांची ये-जा होते.
7/8
1 ऑक्टोबरपासून एकूण आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीपैकी किमान एक तृतीयांश वाहतूक एनएमआयए (NMIA) इथे हलवली जाणार आहे. त्यानंतर, 25 ऑक्टोबरपासून T1 इथून एकूण हवाई वाहतुकीपैकी किमान एक तृतीयांश वाहतूक T2 इथे हलवली जाणार आहे. एमआयएएलने सांगितलंय की, विमान कंपन्यांना सुमारे साडेतीन महिने या स्थित्यंतरासाठी मदत केल्यानंतर पाडकाम सुरू करण्यात येणार आहे.
8/8
विमानतळ चालकांनी कामकाजाच्या पुनर्रचनेच्या दिशेने आधीच पावले उचलण्यात आली आहे. ज्यानुसार अकासा एअरने 1 ऑगस्टपासून आपली देशांतर्गत विमानसेवा टी1 वरून टी2 वर हलवली आहे. एमआयएएलने मंत्रालयाला कळवलंय की, ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांशी त्यांची उड्डाणे अंशतः टी2 वरून एनएमआयएवर आणि टी1 वरून टी2 वर हलवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.