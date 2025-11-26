English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'गुलशन कुमारची विकेट पडणार आहे....', राकेश मारियांना रात्री 2.30 वाजता आला होता फोन; बायको म्हणाली 'तुम्ही....', ते सत्य अखेर उघड

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder: मुंबईचे माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राकेश मारिया यांनी दावा केला आहे की, त्यांनी  महेश भट्ट यांना टी-सीरीजचे संस्थापक गुलशन कुमार यांना अंडरवर्ल्डकडून धोका असल्याचा इशारा देण्यास सांगितलं होतं. ऑगस्ट 1997 मध्ये त्यांची भरदिवसा गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.  

Shivraj Yadav | Nov 26, 2025, 03:05 PM IST
Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder: बॉलिवूड आणि अंडरवर्ल्ड यांच्यात एकेकाळी काय नातं होतं हे जगजाहीर आहे. टी-सीरिजचे संस्थापक गुलशन कुमार यांची दिवसाढवळ्या हत्या झाल्यानंतर बॉलिवूडला सर्वात मोठा धक्का बसला होता. 12 ऑगस्ट 1997 रोजी जितेश्वर महादेव मंदिराच्या बाहेर दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. नंतर, 2002 मध्ये अंडरवर्ल्डचा सदस्य अब्दुल रौफ उर्फ ​​दाऊद मर्चंटला हत्येसाठी दोषी ठरवण्यात आलं. गुलशन यांच्या हत्येच्या काही महिने आधीपासूनच मुंबईचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी राकेश मारिया तपासात सहभागी होते.  

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

"क्राइम ब्रांचमध्ये काम करत असल्याने आणि मुंबई बॉम्बस्फोटाचा तपास करताना माझं खबरींसोबत चांगलं नेटवर्क निर्माण झालं होतं. 22 एप्रिल 1996 रोजी रात्री मला एक फोन आला. त्यावेळी मोबाईल फोन नसल्याने मला लँडलाइनवर फोन आला," अशी आठवण माजी पोलीस अधिकारी राकेश मारिया यांनी राज शमानीच्या पॉडकास्टवर सांगितली.   

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

"खबरीने मला सांगितलं की, गुलशन कुमारची विकेट पडणार आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.   

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

त्यानंतर खबरीने मारियांना सांगितलं की, अबू सालेम गुलशन यांच्या हत्येचा कट आखत होता. गुलशन कुमार दररोज ज्या शिवमंदिरात जातात तिथे गेल्यावर त्यांना गोळ्या घालून ठार मारलं जाईल.   

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

"पहाटेचे 2-3 वाजले असतील. मला झोप येत नव्हती. माझ्या पत्नीने मला फोन आल्यानंतर बसलेले पाहिले. आणि तिला या सगळ्याची सवय झाली होती. ती म्हणाली, 'तू कोणाला कळवत का नाहीस?' मी म्हणालो, 'हो, मी करणार आहे,'" असं मारिया यांनी सांगितलं.   

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

सकाळी 6.30 ते 7 वाजण्याच्या सुमारास राकेश मारिया यांनी महेश भट्ट यांना फोन केला, ज्यांनी गुलशन कुमार यांच्यासोबत 'आशिकी', 'दिल है की मानता नही' अशा हिट चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. "मी सांगितलं, त्यांना घराबाहेर पडू नका सांगा. फक्त त्यांना विचार की ते शिव मंदिरात जाणार आहेत का? मी क्राइम ब्रांचशी बोलत आहे. त्यांना संरक्षण दिलं जाईल," असं राकेश मारिया म्हणाले.   

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

"यानंतर त्यांना त्याला संरक्षण देण्यात आलं. मग मी ते विसरून गेलो होतो. नंतर ऑगस्टमध्ये (1997) मला गुलशन कुमार यांना शिवमंदिराबाहेर गोळ्या घातल्या गेल्या असल्याचं समजलं. मला धक्का बसला. हे कसे घडले? त्यांना संरक्षण देण्यात आलं होतं. असा विचार माझ्या डोक्यात आला. मग मला माहिती मिळाली की मुंबई पोलिसांनी त्यांना संरक्षण दिलं होते. परंतु त्यांची नोएडामध्ये एक मोठी फॅक्टरी होती. म्हणून, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना सुरक्षारक्षकांची मोठी तुकडी दिली होती. म्हणून, ते त्यांच्यासोबत होते. कालांतराने, लोकांना असं वाटलं की माहिती देऊन इतके महिने झाले आहेत, परंतु अद्याप काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे आळस येऊ लागला," असं मारियांनी स्पष्ट केलं.   

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

त्यावेळी सणांचे दिवस असल्याने गुलशन कुमार यांना सुरक्षित असल्याचं वाटलं आणि सुरक्षारक्षकांना सुट्टी दिली. "त्यामुळे ते घराबाहेर पडले. एक कार आली आणि त्यांची हत्या झाली," असं मारिया यांनी सांगितलं.   

Rakesh Maria on Gulshan Kumar Murder

नंतर, मुंबई पोलिसांनी तपासादरम्यान दावा केला की, संगीतकार जोडी नदीम-श्रवण (आशिकी-फेम) मधील नदीम सैफीने वैयक्तिक वादातून अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा सहकारी अबू सालेमला गुलशन यांची हत्या करण्यासाठी पैसे दिले होते. परंतु गुलशन यांनी खंडणी म्हणून 10 कोटी रुपये देण्यास नकार दिल्याने अंडरवर्ल्डने आधीच त्यांच्या हत्येची योजना आखली होती.  

