मुंबईकरांनो लक्ष द्या! 17 फेब्रुवारीला PM मोदींच्या दौ-यामुळे 'हा' रस्ता 13 तासांसाठी बंद; पाहा ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी....
Mumbai traffic advisory for Feb 17 : 17 फेब्रुवारी मंगळवारी रोजी मुंबईच्या वाहतुकीत मोठे बदल होणार आहे. मुंबईकरांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. या बातमीमध्ये पाहा वाहतुकीच्या नियमांमधील सर्व बदल. हे बदल मंगळवारी सकाळी 8 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत असणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मंगळवारी 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबई दौऱ्यावर येत आहेत. या महत्त्वाच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. दोन्ही प्रमुख नेत्यांच्या भेटीपूर्वी सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई वाहतूक पोलिसांनी विशेष सल्लागार जारी केला आहे.