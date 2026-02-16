Mumbai Traffic Update: 17 फेब्रुवारीला 'Western Express Highway' सह दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते बंद, पाहा नवीन ट्रॅफिक प्लॅन
Mumbai traffic Update for Feb 17 : 17 फेब्रुवारी मंगळवारी रोजी मुंबईच्या वाहतुकीत मोठे बदल होणार आहे. मुंबईकरांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. या बातमीमध्ये पाहा वाहतुकीच्या नियमांमधील सर्व बदल. हे बदल मंगळवारी सकाळी 8 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत असणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मंगळवारी 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबई दौऱ्यावर येत आहेत. या महत्त्वाच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. दोन्ही प्रमुख नेत्यांच्या भेटीपूर्वी सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई वाहतूक पोलिसांनी विशेष सल्लागार जारी केला आहे.