Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • Mumbai Traffic Update: 17 फेब्रुवारीला Western Express Highway सह दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते बंद, पाहा नवीन ट्रॅफिक प्लॅन

Mumbai Traffic Update: 17 फेब्रुवारीला 'Western Express Highway' सह दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते बंद, पाहा नवीन ट्रॅफिक प्लॅन

Mumbai traffic Update for Feb 17 : 17 फेब्रुवारी मंगळवारी रोजी मुंबईच्या वाहतुकीत मोठे बदल होणार आहे. मुंबईकरांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. या बातमीमध्ये पाहा वाहतुकीच्या नियमांमधील सर्व बदल. हे बदल मंगळवारी सकाळी 8 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत असणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मंगळवारी 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबई दौऱ्यावर येत आहेत. या महत्त्वाच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. दोन्ही प्रमुख नेत्यांच्या भेटीपूर्वी सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई वाहतूक पोलिसांनी विशेष सल्लागार जारी केला आहे.

Dakshata Thasale | Feb 17, 2026, 09:36 AM IST
'हा' मार्ग 13 तासांसाठी बंद

Modi Macron Visit

मुंबई वाहतूक पोलिसांनी जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, 17फेब्रुवारी रोजी पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर (डब्ल्यूईएच) कडक वाहतूक निर्बंध लागू असतील. विशेषतः, जड मोटार वाहनांच्या हालचालींना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. महामार्गाच्या उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील दोन्ही लेनवर १३ तासांसाठी हे निर्बंध लागू असतील, ज्यामुळे व्हीव्हीआयपींच्या ताफ्यासाठी सुरक्षेचे कोणतेही उल्लंघन होणार नाही याची खात्री होईल.

वाहतुकीवर पोलिसांचे निर्बंध

Modi Macron Visit

वाहतूक पोलिसांचे हे निर्बंध सकाळी 8 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत लागू असतील. 17 फेब्रुवारी रोजी. ही बंदी प्रामुख्याने वाकोला उड्डाणपुल आणि दहिसर टोल नाका दरम्यान लागू आहे. पश्चिम उपनगरे डीसीपी (वाहतूक) अजित बोराडे यांनी मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 115 अंतर्गत हा आदेश जारी केला. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.  

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ गर्दी होण्याची शक्यता

Modi Macron Visit

14 ते 22 फेब्रुवारी दरम्यान गेटवे ऑफ इंडियाजवळ दक्षिण मुंबईमध्ये गर्दी होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षा व्यवस्थेचा परिणाम पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या पलीकडेही होईल. एक्स वरील एका पोस्टमध्ये, मुंबई वाहतूक पोलिसांनी नमूद केले आहे की 14 ते 22 फेब्रुवारी दरम्यान गेटवे ऑफ इंडियाला लागून असलेल्या रस्त्यांवर गर्दी होण्याची शक्यता आहे, मुख्य कार्यक्रम 17 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.  

जड वाहनांवर बंदी, कोणाला मिळणार सूट

Modi Macron Visit

याचा अर्थ असा की दिवसभर या संपूर्ण मार्गावर जड ट्रक आणि मोठ्या व्यावसायिक वाहनांना परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे त्यांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागेल.अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन सेवांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. व्हीव्हीआयपी सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या गाड्या, पोलिसांच्या गाड्या आणि सरकारी वाहनांना प्रवास करण्याची परवानगी असेल.   

मुंबई पोलिसांकडून मोठी सूचना

Modi Macron Visit

याव्यतिरिक्त, मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून विशेष परवानगी घेतलेल्या वाहनांनाही सूट असेल. सार्वजनिक सुरक्षितता आणि सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी पोलिसांनी सर्वसामान्यांना सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

विमानतळावर महापौर राहणार उपस्थित

Modi Macron Visit

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मुंबईच्या नवनियुक्त महापौर रितू तावडे यांना १७ फेब्रुवारी रोजी विमानतळावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे स्वागत करण्याची संधी मिळेल. बीएमसी महापौर हे मुंबईचे पहिले नागरिक आहेत. प्रोटोकॉलनुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश आणि इतर परदेशी राष्ट्रप्रमुखांचे मुंबईत आगमन झाल्यावर विमानतळावर स्वागत करणे आवश्यक आहे.  

कसा असणार दौरा

Modi Macron Visit

पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन मुंबईच्या लोकभवन (पूर्वीचे राजभवन) येथे द्विपक्षीय चर्चा करतील आणि 'क्षितिज २०४७ रोडमॅप' अंतर्गत संरक्षण आणि सुरक्षा यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील. दोन्ही नेते मुंबईत भारत-फ्रान्स इयर ऑफ इनोव्हेशनचे उद्घाटन करतील. हा कार्यक्रम २०२६ मध्ये भारत आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांमध्ये साजरा केला जाईल आणि नवोन्मेष, तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्स क्षेत्रात सहकार्याला एक नवीन दिशा देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा मुंबईतील पहिला दौरा

Modi Macron Visit

पंतप्रधान मोदींच्या निमंत्रणावरून, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन 17 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर असतील. ते भारतात होणाऱ्या एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये सहभागी होतील आणि मुंबईत पंतप्रधानांसोबत द्विपक्षीय बैठकही करतील. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा हा भारताचा चौथा आणि मुंबईतील पहिला दौरा असेल. मंगळवारी दुपारी 3.15 वाजता दोन्ही नेते मुंबईतील लोकभवन येथे द्विपक्षीय बैठक घेतील.

