/800 वर्षांपूर्वी मुंबईच्या समुद्रकिनारी वसलेले छोटेसे गावं, हेच आहेत मुंबईचे खरे मालक

मुंबई हे महानगर असले तरीदेखील या शहरात अनेक लहान-मोठी गावं वसली आहेत. या गावांत अजूनही संस्कृती जपोसली जातेय.
मुंबई शहराचा जन्म हा सात बेटांतून झाला. समुद्र हा मुंबईच्या शहरीकरणाचा साक्षीदार आहे. त्याचबरोबर मुंबईचे खरे मालक म्हणजे कोळी समाज.
मुंबईच्या झगमगाटांमध्ये अजूनही आपली ओळख जपणारी गावठाणे अस्तित्वात आहेत. येथे महाराष्ट्रीय संस्कृती जोपासली जाते. असंच मुंबईतील एक गाव म्हणजे वरळी कोळीवाडा. वरळी कोळीवाड्याला 800 वर्षांचा इतिहास आहे.
वरळी कोळीवाडा हे मुंबईतील सर्वात जुन्या आणि पारंपरिक गाव आहे. अरबी समुद्र आणि माहीम खाडीच्या संगमावर हे गाव वसले आहे.
मुंबईचे मुळ रहिवासी असलेले कोळी बांधव येथे शेकडो वर्षांपासून राहतात. कोळी बांधवांनी अजूनही आपली संस्कृती जोपासली आहे. या कोळीवाड्यांतून फिरताना तुम्हाला हा अनुभव नक्की येईल.
वरळी कोळीवाड्यातील अरुंद गल्ल्या, समुद्राची गाज आणि समृद्ध किनारपट्टीसाठी प्रसिद्ध आहे. मुंबई ज्या सात बेटांपासून बनली होती. त्यातील वरळी हे एक स्वतंत्र बेट होते.
ब्रिटिशांनी 1675 मध्ये टोकावर एक किल्ला बांधला होता. ज्यावरुन संपूर्ण किनारपट्टीवर नजर ठेवली जात असे. हा ऐतिहासिक कोळीवाडा आता आधुनिक वांद्रे-वरळी सी-लिंकच्या जवळच दिमाखात उभा आहे
वरळी कोळीवाड्यात 700 वर्ष जुने गोलफादेवी मंदिर आहे. हे मंदिर कोळी समाजाचे श्रद्धास्थान आहे. येथे नारळी पौर्णिमा आणि विविध पारंपरिक सण येथे अत्यंत उत्साहात साजरे केले जातात.
कोळीवाड्यातील नागरिकांचा आजही मुख्य व्यवसाय मासेमारी हाच असून येथील स्थानिक बाजार ताजे मासे खरेदी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे