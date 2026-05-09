/पायधुनीतील बिर्याणी - कलिंगड दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या आयेशाला दहावीत किती टक्के मिळाले?

Mumbai Watermelon Biryani Death Case : मुंबईतील पायधुनीमधील डोकाडिया कुटुंबाच्या मृत्यू प्रकरणामुळे देशाला हादरून सोडलं होतं. यात एका आयेशा डोकाडिया जिचा मृत्यू झाला आहे, तिने दहावीची परीक्षा दिली होती.
मुंबईतील पायधुनी परिसरात डोकाडिया कुटुंबातील पती,पत्नीसह दोन मुलींचा एकाच वेळी मृत्यू झाला. त्या चौघांनी बिर्याणी खाल्ली आणि त्यानंतर कलिंगडचं सेवन केलं. त्यामुळे प्रथमदर्शनी बिर्याणी - कलिंगड एकत्र खाल्ल्यामुळे विषबाधा झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असावा.
पण डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू प्रकरणी दररोज धक्कादायक खुलासे समोर आलेत. पण या चौघांच्या मृत्यूमधून बिर्याणी आणि कलिंगड यांची निर्दोष सुटका झाली आहे. कारण फॉरेन्सिक अहवालातून समोर या चौघांचा मृत्यू उंदीर मारण्याचं औषध खाल्ल्याने झाल्याचं समोर आलंय.
त्यामुळे आता या चौघांचा घातपात झाला आहे की या कुटुंबाने आत्महत्या केला असा संशय पोलिसांना आला आहे. पोलिसांचा तपास आता त्या दिशेने सुरु झाला आहे.
डोकाडिया यांच्या घरी एक उंदीर मारण्याचे औषध आणि एक हर्बल स्प्रे सापडला आहे. त्या या चौघांच्या शरीरात उंदीर मारण्याचे औषध कसं गेलं याचा शोध घेण्यात येत आहे.
दुसरीकडे शुक्रवारी 8 मे 2026 ला महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा दहावीचा निकाल लागला. डोकाडिया कुटुंबातील मोठी मुलगी आयेशाने दहावीची परीक्षा दिली होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयेशा डोकाडिया ही दहावीच्या परीक्षेत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाली आहे. तर तिला दहावीमध्ये 70 टक्के गुण मिळाले आहेत.
डोकाडियाच्या कुटुंबाच्या शेजारी राहणाऱ्या लोकांना आयेशाच्या या यशाचा आनंदीही होतोय आणि दुसऱ्या डोळ्यात दु:ख पण आहे. कारण दहावीचं हे यश साजर करण्यासाठी आयेशा या जगात नाही.
शेजारच्यांनी सांगितलं की, आयेशा ही एक हुशार मुलगी होती. खेळण्यासोबत ती अभ्यासातही हुशार होती. या आनंदाच्या बातमीनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.