English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुंबईकरांसाठी खुशखबर! 15 नव्या लोकल फेऱ्यांची भर; जाणून घ्या कोणत्या स्थानकांदरम्यान धावणार नवीन लोकल

मुंबईकरांसाठी खुशखबर! 15 नव्या लोकल फेऱ्यांची भर; जाणून घ्या कोणत्या स्थानकांदरम्यान धावणार नवीन लोकल

Mumbai Local: मुंबईतील रोजचा लोकल प्रवास अनेकांसाठी धावपळीचा आणि दमवणारा ठरतो. हीच अडचण लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने मोठा बदल जाहीर केला आहे. 19 फेब्रुवारीपासून अतिरिक्त एसी आणि नॉन एसी लोकल सुरू झाल्याने प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुखकर प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. सविस्तर जाणून घ्या...

Priti Ved | Feb 20, 2026, 10:26 AM IST
twitter
1/8

नवीन फेऱ्यांची सुरुवात

पश्चिम रेल्वे मार्गावर एकूण 12 नवीन एसी लोकल सुरू करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 3 नॉन एसी लोकल देखील सेवेत दाखल झाल्या असून प्रवाशांचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

twitter
2/8

जुनी सेवा बदलून नवी सेवा

12 पैकी 11 एसी लोकल सध्याच्या नॉन एसी सेवांच्या जागी चालवल्या जात आहेत. तसेच 1 पूर्णपणे नवीन एसी लोकल सुरू करण्यात आली असून वेळापत्रकानुसार आवश्यक ठिकाणी थांबे ठेवले आहेत.

twitter
3/8

लोकलची एकूण संख्या वाढली

या बदलानंतर मार्गावरील एकूण लोकल सेवा 1410 वरून 1414 इतकी झाली आहे. जास्त फेऱ्या उपलब्ध झाल्यामुळे गर्दीच्या वेळी डब्यांमधील दाटी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

twitter
4/8

एसी लोकलची वाढती मागणी

एसी लोकलचा वापर वाढत असल्याचे रेल्वे प्रशासनाच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे 121 वरून 133 इतक्या एसी लोकल उपलब्ध करून सामान्य प्रवाशांनाही परवडणारा आरामदायी पर्याय देण्यात आला आहे.

twitter
5/8

जुनी सेवा बदलून नवी सेवा

12 पैकी 11 एसी लोकल सध्याच्या नॉन एसी सेवांच्या जागी चालवल्या जात आहेत. तसेच 1 पूर्णपणे नवीन एसी लोकल सुरू करण्यात आली असून वेळापत्रकानुसार आवश्यक ठिकाणी थांबे ठेवले आहेत.

twitter
6/8

शनिवार-रविवार विशेष सुविधा

सुट्टीच्या दिवशी एसी लोकलची संख्या 77 वरून 106 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे वीकेंडला बाहेर पडणाऱ्या कुटुंबांना आणि कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

twitter
7/8

विस्तारित मार्ग आणि कनेक्टिव्हिटी

वांद्रे-भाईंदर दरम्यान चालणारी सेवा आता विरारपासून सुरू केली जाणार आहे. यामुळे उपनगरातील प्रवाशांना थेट जोडणी मिळून बदल्या कमी कराव्या लागतील. नवीन सुरु झालेल्या काही धीमी लोकल आहेत तर काही जलद लोकल आहेत. 

twitter
8/8

मुंबईची लाईफ लाईन

या निर्णयामुळे मुंबईची लाईफ लाईन मानली जाणारी उपनगरीय रेल्वे अधिक प्रवाशाभिमुख बनणार आहे. वाढीव सुविधा, अधिक फेऱ्या आणि सुधारित सेवा यामुळे लोकल प्रवास सुरक्षित व तुलनेने आरामदायी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त

पुढील अल्बम

जाणकारांचा मोठा दावा! 12 महिन्यांमध्ये कोणाच्या नोकऱ्या जाणार, स्पष्टच सांगितलं...

जाणकारांचा मोठा दावा! 12 महिन्यांमध्ये कोणाच्या नोकऱ्या जाणार, स्पष्टच सांगितलं...

जाणकारांचा मोठा दावा! 12 महिन्यांमध्ये कोणाच्या नोकऱ्या जाणार, स्पष्टच सांगितलं... 8
भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त

भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त

भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त 8
Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते 9
सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना

सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना

सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना 0