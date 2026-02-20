मुंबईकरांसाठी खुशखबर! 15 नव्या लोकल फेऱ्यांची भर; जाणून घ्या कोणत्या स्थानकांदरम्यान धावणार नवीन लोकल
Mumbai Local: मुंबईतील रोजचा लोकल प्रवास अनेकांसाठी धावपळीचा आणि दमवणारा ठरतो. हीच अडचण लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने मोठा बदल जाहीर केला आहे. 19 फेब्रुवारीपासून अतिरिक्त एसी आणि नॉन एसी लोकल सुरू झाल्याने प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुखकर प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. सविस्तर जाणून घ्या...
Priti Ved | Feb 20, 2026, 10:26 AM IST
नवीन फेऱ्यांची सुरुवात
जुनी सेवा बदलून नवी सेवा
लोकलची एकूण संख्या वाढली
एसी लोकलची वाढती मागणी
शनिवार-रविवार विशेष सुविधा
