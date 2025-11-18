मुंबईमध्ये भाड्याच्या घरांसाठी परवडणारी सर्वात स्वस्त 5 उत्तम ठिकाणे
Top 5 most affordable places: असे पर्याय जाणून घेऊया जेथे १५,००० ते ४०,००० रुपयांमध्ये चांगल्या सुविधांसह घर मिळू शकते.
Pravin Dabholkar | Nov 18, 2025, 06:05 PM IST
मुंबईमध्ये भाड्याच्या घरांसाठी परवडणारी सर्वात स्वस्त 5 उत्तम ठिकाणे
कनेक्टिव्हिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कमी किंमती
मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारे
निवड का महत्त्वाची?
मीरा रोड
मीरा रोड हे उत्तम कनेक्टिव्हिटी असलेले उपनगरीय ठिकाण आहे. वेस्टर्न रेल्वे लाइनवर असल्याने चर्चगेटपर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी; वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि आगामी मेट्रो प्रकल्पांमुळे प्रवास सोपा. २ BHK साठी सरासरी भाडे ३०,००० ते ३५,००० रुपये; सुरक्षित जमीन १ लाख रुपयांपर्यंत. हे ठिकाण मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आदर्श, कारण भाडे कमी आणि सुविधा चांगल्या; तथापि, मुख्य शहरापासून थोडे दूर आहे.
पनवेल
पनवेल हे सर्वात स्वस्त पर्याय आणि विकासशील क्षेत्र आहे. येथे १ BHK साठी १५,००० रुपयांखालील आणि २ BHK साठी २५,००० रुपयांपर्यंत भाडे आहे. सेंट्रल आणि हार्बर लाइनचे प्रमुख स्टेशन; मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि नवीन विमानतळाजवळ असल्याने इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगाने विकसित होत आहे. नवी मुंबईच्या महागड्या भागांपेक्षा (जसे वाशी) स्वस्त, ज्यामुळे कमी बजेट असलेल्यांसाठी योग्य; मुख्य मुंबईपासून अंतर हा तोटा, पण भविष्यातील वाढ फायदेशीर ठरु शकते.
कांदिवली/बोरीवली
कांदिवली/बोरीवली हे संतुलित भाडे आणि मजबूत कनेक्टिव्हिटी बेस्ट ठिकाण आहे. वेस्टर्न रेल्वेचे व्यस्त स्टेशन; वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि मेट्रो लाइन २A मुळे अंधेरीसह इतर भागांशी जोडलेले. १ BHK साठी १५,००० ते ३०,००० रुपये आणि २ BHK साठी ४०,००० रुपयांपर्यंत. उपनगरीय असल्याने भाडे मध्यम; कुटुंब आणि व्यावसायिकांसाठी उत्तम, जेथे गर्दी हा एकमेव तोटा आहे.
घाटकोपर/कुर्ला
घाटकोपर/कुर्ला मुख्य शहराजवळील व्यावसायिक हब आहे. घाटकोपर सेंट्रल रेल्वे आणि मेट्रो लाइन १ चे इंटरचेंज; कुर्ला हे BKC जवळील जंक्शन. १ BHK साठी १८,००० ते २५,००० रुपये. मुख्य शहराजवळ असल्याने कनेक्टिव्हिटी अप्रतिम, पण इतर उपनगरांपेक्षा थोडे महाग; व्यावसायिक वर्गासाठी आदर्श, जेथे काम आणि राहण्याचा समतोल साधता येतो.
ऐरोली
ऐरोली हे नवी मुंबईतील सुनियोजित आणि IT-केंद्रित ठिकाण आहे. मुलुंड-ऐरोली ब्रिजमुळे मुंबई आणि ठाण्याशी जोडलेले; सुनियोजित टाउनशिप. १ BHK साठी १५,००० ते २५,००० रुपये आणि २ BHK साठी ३५,००० ते ४०,००० रुपये. चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर असूनही नवी मुंबईच्या महागड्या भागांपेक्षा स्वस्त; IT व्यावसायिकांसाठी उत्तम, जेथे मुख्य मुंबईपासून थोडे वेगळेपण हा तोटा आहे.
