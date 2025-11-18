English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईमध्ये भाड्याच्या घरांसाठी परवडणारी सर्वात स्वस्त 5 उत्तम ठिकाणे

Top 5 most affordable places: असे पर्याय जाणून घेऊया जेथे १५,००० ते ४०,००० रुपयांमध्ये चांगल्या सुविधांसह घर मिळू शकते.

Pravin Dabholkar | Nov 18, 2025, 06:05 PM IST
1/10

मुंबईमध्ये भाड्याच्या घरांसाठी परवडणारी सर्वात स्वस्त 5 उत्तम ठिकाणे

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

Affordable places In Mumbai:मुंबई ही स्वप्नांची नगरी आणि भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते, पण तेथे भाड्याने घर शोधणे मध्यमवर्गीयांसाठी आव्हानात्मक आहे. छोट्या फ्लॅटसाठीही ५० हजार रुपयांपर्यंत भाडे द्यावे लागते.

2/10

कनेक्टिव्हिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कमी किंमती

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

 मात्र, काही भागांत परवडणाऱ्या भाड्यावर घर उपलब्ध आहेत, जेथे बजेटमध्ये राहणे शक्य आहे. मॅजिकब्रिक्सच्या माहितीनुसार, हे ठिकाणे कनेक्टिव्हिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कमी किंमतींमुळे योग्य आहेत.

3/10

मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारे

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

मुंबईत मध्यमवर्गीयांसाठी भाडे खूप जास्त आहे. छोट्या १ BHK किंवा २ BHK साठी ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो, ज्यामुळे अनेकांना उपनगरांकडे वळावे लागते.असे परवडणारे पर्याय जाणून घेऊया जेथे १५,००० ते ४०,००० रुपयांमध्ये चांगल्या सुविधांसह घर मिळू शकते.

4/10

निवड का महत्त्वाची?

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

मॅजिकब्रिक्सच्या अभ्यासानुसार, ही ठिकाणे निवडली गेली आहेत कारण ती कनेक्टिव्हिटी (रेल्वे, मेट्रो, हायवे), इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कमी भाड्यामुळे योग्य आहेत. मुख्य शहरापासून थोडे दूर असली तरी, भविष्यातील विकासामुळे ही ठिकाणे आकर्षक ठरत आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आणि व्यावसायिकांना फायदा होतो.

5/10

मीरा रोड

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

मीरा रोड हे उत्तम कनेक्टिव्हिटी असलेले उपनगरीय ठिकाण आहे. वेस्टर्न रेल्वे लाइनवर असल्याने चर्चगेटपर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी; वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि आगामी मेट्रो प्रकल्पांमुळे प्रवास सोपा. २ BHK साठी सरासरी भाडे ३०,००० ते ३५,००० रुपये; सुरक्षित जमीन १ लाख रुपयांपर्यंत. हे ठिकाण मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आदर्श, कारण भाडे कमी आणि सुविधा चांगल्या; तथापि, मुख्य शहरापासून थोडे दूर आहे.

6/10

पनवेल

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

पनवेल हे सर्वात स्वस्त पर्याय आणि विकासशील क्षेत्र आहे. येथे १ BHK साठी १५,००० रुपयांखालील आणि २ BHK साठी २५,००० रुपयांपर्यंत भाडे आहे. सेंट्रल आणि हार्बर लाइनचे प्रमुख स्टेशन; मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि नवीन विमानतळाजवळ असल्याने इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगाने विकसित होत आहे. नवी मुंबईच्या महागड्या भागांपेक्षा (जसे वाशी) स्वस्त, ज्यामुळे कमी बजेट असलेल्यांसाठी योग्य; मुख्य मुंबईपासून अंतर हा तोटा, पण भविष्यातील वाढ फायदेशीर ठरु शकते.

7/10

कांदिवली/बोरीवली

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

कांदिवली/बोरीवली हे संतुलित भाडे आणि मजबूत कनेक्टिव्हिटी बेस्ट ठिकाण आहे. वेस्टर्न रेल्वेचे व्यस्त स्टेशन; वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि मेट्रो लाइन २A मुळे अंधेरीसह इतर भागांशी जोडलेले. १ BHK साठी १५,००० ते ३०,००० रुपये आणि २ BHK साठी ४०,००० रुपयांपर्यंत. उपनगरीय असल्याने भाडे मध्यम; कुटुंब आणि व्यावसायिकांसाठी उत्तम, जेथे गर्दी हा एकमेव तोटा आहे.

8/10

घाटकोपर/कुर्ला

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

घाटकोपर/कुर्ला मुख्य शहराजवळील व्यावसायिक हब आहे. घाटकोपर सेंट्रल रेल्वे आणि मेट्रो लाइन १ चे इंटरचेंज; कुर्ला हे BKC जवळील जंक्शन. १ BHK साठी १८,००० ते २५,००० रुपये. मुख्य शहराजवळ असल्याने कनेक्टिव्हिटी अप्रतिम, पण इतर उपनगरांपेक्षा थोडे महाग; व्यावसायिक वर्गासाठी आदर्श, जेथे काम आणि राहण्याचा समतोल साधता येतो.

9/10

ऐरोली

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

ऐरोली हे नवी मुंबईतील सुनियोजित आणि IT-केंद्रित ठिकाण आहे. मुलुंड-ऐरोली ब्रिजमुळे मुंबई आणि ठाण्याशी जोडलेले; सुनियोजित टाउनशिप. १ BHK साठी १५,००० ते २५,००० रुपये आणि २ BHK साठी ३५,००० ते ४०,००० रुपये. चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर असूनही नवी मुंबईच्या महागड्या भागांपेक्षा स्वस्त; IT व्यावसायिकांसाठी उत्तम, जेथे मुख्य मुंबईपासून थोडे वेगळेपण हा तोटा आहे.

10/10

परवडणारे पर्याय

Mumbais Top 5 most affordable places to rent house Marathi News

ही पाच ठिकाणे मुंबईच्या विस्तारात परवडणारे पर्याय देतात. जेथे कनेक्टिव्हिटी आणि सुविधांसह बजेटमध्ये राहता येते. मुख्य शहराजवळील ठिकाणांवर भाडे वाढू शकते, पण मध्यमवर्गीयांसाठी ही व्यावहारिक आहेत. असे असले तरी भाडे करताना कनेक्टिव्हिटी आणि भविष्यातील विकासाचा विचार करावा; मॅजिकब्रिक्ससारख्या प्लॅटफॉर्मवर शोध घ्यावा.

